ПАССАМЕЦЦО

ПАССАМЕЦЦО - жанр танцевальной и инструментальной музыки в Европе XVI-XVII веков.

Воз­ник­нув в Ита­лии как та­нец (пер­вые из­вест­ные об­раз­цы му­зы­ки - около 1530 года), пассамеццо вско­ре при­об­ре­ло из­вест­ность и за её пре­де­ла­ми (в Анг­лии, Гер­ма­нии, Ни­дер­лан­дах , Фран­ции). По музыкальному сти­лю пассамеццо близ­ко па­ва­не (Ф. де Са­ли­нас на­зы­вал пассамеццо «ми­лан­ской па­ва­ной» (1577), что, воз­мож­но, ука­зы­ва­ет на его испанские кор­ни), ко­то­рую вы­тес­ни­ло с её тра­ди­ци­он­но пер­во­го мес­та в тан­це­валь­ной сюи­те. В ос­но­ве пассамеццо ле­жит гар­мо­ни­че­ская мо­дель (фор­му­ла); раз­ли­ча­ют­ся «ста­рин­ное» пассамеццо (итальянское passamezzo antico, или passamezzo per b molle, - то есть пассамеццо ми­нор­но­го на­кло­не­ния) и «со­вре­мен­ное» (итальянское passamezzo moderno, или passa­mezzo per b quadro, - то есть пассамеццо ма­жор­но­го на­кло­не­ния):

В не­ко­то­рых слу­ча­ях гар­мо­ни­че­ская фор­му­ла пассамеццо рас­ши­ре­на за счёт ко­ды. Рав­но­мер­ная рит­ми­че­ская пуль­са­ция ак­кор­дов со­че­та­ет­ся с фи­гу­ра­ци­он­ной, не­ред­ко вир­ту­оз­ной ме­ло­ди­че­ской ли­ни­ей. В Ита­лии XVI века ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли пассамеццо для лют­ни и кла­виш­ных ин­ст­ру­мен­тов. В XVI-XVII веках пассамеццо со­чи­ня­ли С. Мо­ли­на­ро, А. Габ­рие­ли, Б. Ма­ри­ни, Дж.Б. Ви­та­ли, У. Бёрд, Дж. Булл, Х. Ней­зид­лер, C. Шейдт, Я.П. Све­линк и многие другие ком­по­зи­то­ры. Дж. Горд­за­нис на­пи­сал цикл из 24 пассамеццо (ка­ж­дое в па­ре с саль­та­рел­лой) для лют­ни во всех 12 вы­сот­ных по­зи­ци­ях хро­ма­ти­че­ской ок­та­вы - 12 на «ста­рин­ную» и 12 на «со­вре­мен­ную» гар­мо­ни­че­ские мо­де­ли (1567 год; ру­ко­пись не опубликована). В. Га­ли­леи реа­ли­зо­вал по­хо­жую «тем­пе­ра­ци­он­ную» идею, со­чи­нив во всех 12 вы­сот­ных по­зи­ци­ях лют­ни мик­ро­цик­лы из пассамеццо, ро­ма­не­ски и саль­та­рел­лы в «ста­рин­ном» и «со­вре­мен­ном» сти­лях (1584). Пассамеццо соз­да­ва­лись и на ос­но­ве других мо­де­лей, в ка­че­ст­ве ко­то­рых ис­поль­зо­ва­ны итальянская народная пес­ня «La roc­ha e’l fuso», тан­це­валь­ная те­ма «La battaglia» (ин­ст­ру­мен­таль­ное пе­ре­ло­же­ние фан­та­зии «Бит­ва» К. Жа­не­ке­на ) и другие.

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