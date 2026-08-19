ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА

ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА - в России, совокупность законов и административных мер, связанных с контролем над передвижением населения внутри страны, между странами и с удостоверением личности. Ос­но­ва­на на вы­да­че на­се­ле­нию пас­пор­тов .

В Рос­сий­ской им­пе­рии главной функ­ци­ей пас­пор­та бы­ло раз­ре­ше­ние на вы­езд за пре­де­лы бли­жай­ших ок­ре­ст­но­стей от мес­та по­сто­ян­но­го про­жи­ва­ния. Пас­порт так­же оп­ре­де­лял лич­ность че­ло­ве­ка, со­ци­аль­ное по­ло­же­ние, ве­ро­ис­по­ве­да­ние, опи­сы­вал внеш­ность. Вво­дил­ся ца­рём Пет­ром I в 1719-1724 годы в свя­зи с мас­со­вым де­зер­тир­ст­вом сол­дат, бег­ст­вом кре­сть­ян от при­ну­дительных ра­бот при воз­ве­де­нии Санкт-Пе­тер­бур­га, кре­по­стей и других, а так­же для реа­ли­за­ции на­ло­го­вой ре­фор­мы, на­прав­лен­ной на со­дер­жа­ние ре­гу­ляр­ной ар­мии. Впер­вые официальные раз­ре­ши­тель­ные до­ку­мен­ты на вы­езд с мес­та по­сто­ян­но­го про­жи­ва­ния («пря­мые от­пус­ки», «по­руч­ные за­пис­ки») упо­мя­ну­ты в ука­зе от 19(30).3.1719 года «О ис­ко­ре­не­нии во­ров­ских лю­дей, бег­лых сол­дат и рек­рут», тер­мин «пас­порт» («паш­порт», или «про­пу­ск­ное пись­мо») - в ука­зе от 30.10(10.11).1719 года «О по­им­ке бег­лых дра­гун, сол­дат, мат­ро­сов и рек­рут». «Пла­кат» от 26.6(7.7).1724 года, вво­див­ший по­душ­ную по­дать, тре­бо­вал от по­дат­но­го на­се­ле­ния при отъ­ез­де на за­ра­бот­ки (то есть от­ход­ни­че­ст­ве) или по другим де­лам «про­пу­ск­но­го», или «по­кор­мёж­но­го», пись­ма (вы­да­ва­лось зем­ским ко­мис­са­ром на срок от 1 месяца до 3 лет). Название «пас­порт» за­кре­п­ля­лось за официальными раз­ре­ши­тель­ны­ми до­ку­мен­та­ми на пе­ре­дви­же­ние по­сте­пен­но. К середине XVIII века в основном сло­жи­лась паспортная система. Она до­пол­ня­лась ре­гу­ляр­ным про­ве­де­ни­ем ре­ви­зий. В по­след­ней тре­ти XVIII века в ре­зуль­та­те гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года и других ре­форм пас­порт стал обя­за­те­лен и для пред­ста­ви­те­лей ду­хо­вен­ст­ва, дво­рян, выс­ших чи­нов­ни­ков в слу­чае их по­ез­док за пре­де­лы по­сто­ян­но­го ме­сто­жи­тель­ст­ва, в том числе за гра­ни­цу. Паспортная система упо­ря­до­че­на на преж­них ос­но­ва­ни­ях с из­да­ни­ем «Сво­да ус­та­вов о пас­пор­тах и бег­лых» 1832 года. В за­ви­си­мо­сти от со­ци­аль­ной при­над­леж­но­сти ли­ца пас­порт вы­да­вал­ся фи­нан­со­вы­ми или по­ли­цей­ски­ми уч­ре­ж­де­ния­ми, ор­га­на­ми со­слов­но­го или городского са­мо­управ­ле­ния и так далее; ли­ца на гражданской и во­енной служ­бе, ду­хо­вен­ст­во , сту­ден­ты по­лу­ча­ли пас­порт от сво­его на­чаль­ст­ва, кре­по­ст­ные кре­сть­я­не - от по­ме­щи­ка. С 1782 года пас­порт дол­жен был ре­ги­ст­ри­ро­вать­ся («яв­лять­ся») по мес­ту при­бы­тия или но­во­го ме­сто­жи­тель­ст­ва в ор­га­нах по­ли­ции и иных уч­ре­ж­де­ни­ях, что по­ло­жи­ло на­ча­ло ин­сти­ту­ту про­пис­ки. В XVIII - конце XIX веков срок дей­ст­вия пас­пор­та для по­дав­ляю­ще­го боль­шин­ст­ва на­се­ле­ния обыч­но со­став­лял от по­лу­го­да до го­да, в ред­ких слу­ча­ях - до 3 лет. С 1832 года года от­став­ные чи­нов­ни­ки-дво­ря­не и офи­це­ры в от­став­ке, бывшие сол­да­ты и мат­ро­сы ста­ли по­лу­чать бес­сроч­ный пас­порт (с 1834 года дво­ря­нам и чи­нов­ни­кам в от­став­ке пас­порт мог­ли за­ме­нять дво­рян­ские гра­мо­ты и по­лу­чен­ные при от­став­ке «ат­те­ста­ты»). «По­ло­же­ние о ви­дах на жи­тель­ст­во» от 3(15).6.1894 года вве­ло бес­сроч­ные пас­пор­та для по­чёт­ных гра­ж­дан, куп­цов и раз­но­чин­цев в Ев­ропейской Рос­сии (его дей­ст­вие рас­про­стра­не­но на тер­ри­то­рии Си­би­ри, Южного Ура­ла, Средней Азии и Северного Кав­ка­за в 1897 году), а указ императора Ни­ко­лая II «Об от­ме­не не­ко­то­рых ог­ра­ни­че­ний в пра­вах сель­ских обы­ва­те­лей и лиц дру­гих быв­ших по­дат­ных со­стоя­ний» от 5(18).10.1906 года - по­все­ме­ст­но для кре­сть­ян и ме­щан. Бес­сроч­ный пас­порт стал вы­пол­нять функ­цию до­ку­мен­та, удо­сто­ве­ряю­ще­го лич­ность, и да­вал пол­ную сво­бо­ду пе­ре­дви­же­ния и вы­бо­ра мес­та жи­тель­ст­ва.

Жен­щи­на мог­ла по­лу­чить пас­порт с раз­ре­ше­ния му­жа или стар­ше­го муж­чи­ны в се­мье (за ис­клю­че­ни­ем жён и вдов рек­ру­тов, ко­то­рые с начала XIX века име­ли пра­во на по­лу­че­ние осо­бых пас­порт­ных до­ку­мен­тов, да­вав­ших пра­во пе­ре­дви­же­ния в по­ис­ках ра­бо­ты). В 1809-1888 годы ли­ца, при­бы­вав­шие в Санкт-Пе­тер­бург и Мо­ск­ву в по­ис­ках ра­бо­ты, по­лу­ча­ли в об­мен на пас­порт­ный до­ку­мент «ад­рес­ные би­ле­ты», в ко­то­рых ука­зы­ва­лись лич­ные дан­ные, ха­рак­тер ра­бо­ты и от­зыв ра­бо­то­да­те­ля (при от­ри­ца­тель­ном от­зы­ве по ис­те­че­нии го­до­во­го сро­ка би­лет бо­лее не во­зоб­нов­лял­ся). Их вы­да­ва­ли специальные кон­то­ры ад­ре­сов при по­ли­ции (Санкт-Пе­тербургская кон­то­ра в 1839 году пре­об­ра­зо­ва­на в ад­рес­ную экс­пе­ди­цию), они же осу­ще­ст­вля­ли пас­порт­ный кон­троль в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге.

С 1724 года при вы­да­че пас­пор­та взи­мал­ся сбор за гер­бо­вую бу­ма­гу, в 1763-1897 годы - пас­порт­ный сбор. Пас­порт­ные до­ку­мен­ты име­ли фор­му 1-2-стра­нич­ных блан­ков, в 1894 году бес­сроч­ный пас­порт при­об­рёл фор­му пас­порт­ной книж­ки, близ­кой к со­вре­мен­ной.

В РСФСР и СССР це­лью паспортной системы бы­ло удо­сто­ве­ре­ние лич­но­сти гра­ж­да­ни­на и оп­ре­де­ле­ние его по­сто­ян­но­го мес­та жи­тель­ст­ва. До конца 1920-х годов име­ли хо­ж­де­ние до­ре­во­люционные пас­порт­ные до­ку­мен­ты. Пас­порт­ный ре­жим был уже­сто­чён; в ча­ст­но­сти, гра­ж­да­нин был обя­зан по­сто­ян­но иметь при се­бе сви­де­тель­ст­во о лич­но­сти, да­же ни­ку­да не вы­ез­жая; тре­бо­ва­лась обя­зательная от­мет­ка о по­сто­ян­ном мес­те жи­тель­ст­ва (про­пис­ка) под уг­ро­зой не­вы­да­чи про­дук­то­вых кар­то­чек, а с начала 1920-х годов - под уг­ро­зой объ­яв­ле­ния гра­ж­да­ни­на «не­тру­до­вым эле­мен­том» и вы­се­ле­ния из го­ро­да (по этой при­чи­не про­пис­ка мог­ла пре­дос­тав­лять­ся и без пра­ва на жил­пло­щадь). Для боль­шин­ст­ва на­се­ле­ния роль пас­пор­та вы­пол­ня­ли другие до­ку­мен­ты: «би­лет бе­жен­ца» в пе­ри­од Гражданской вой­ны 1917-1922 годов , тру­до­вые книж­ки в Мо­ск­ве и Пет­ро­гра­де (с 1919), «удо­сто­ве­ре­ния о лич­но­сти» во­ен­но­слу­жа­щих (со штам­пом час­ти вме­сто про­пис­ки), проф­со­юз­ные би­ле­ты, ман­да­ты, справ­ки из гос­пи­та­ля или боль­ни­цы, с мес­та ра­бо­ты с под­твер­жде­ни­ем лич­но­сти, сви­де­тель­ст­ва о ро­ж­де­нии, удо­сто­ве­ре­ния лич­но­сти (с 1923), рас­чёт­ные книж­ки (с 1924), тру­до­вые спи­ски (с 1926). В тру­до­вых книж­ках, рас­чёт­ных книж­ках, тру­до­вых спи­сках пред­по­ла­га­лось на­ли­чие фо­то­гра­фии, од­на­ко обес­пе­чить ими всех дер­жа­те­лей та­ких до­ку­мен­тов бы­ло не­воз­мож­но тех­ни­че­ски.

По­ста­нов­ле­ни­ем СНК от 24.4.1919 года в РСФСР вве­дён за­гра­нич­ный пас­порт (вы­да­вал­ся на срок 1-3 месяца, с 1922 года - до 6 месяцев с пра­вом про­дле­ния на та­кой же срок). В конце 1920-х годов при уча­стии ста­рых спе­циа­ли­стов (например, В.Ф. Джун­ков­ско­го) на­ча­лась раз­ра­бот­ка внутреннего пас­пор­та на ос­но­ве до­ре­во­люционной пас­порт­ной книж­ки. Но­вая паспортная система вве­де­на по­ста­нов­ле­ни­ем СНК и ЦИК от 27.12.1932 года; все преж­ние удо­сто­ве­ряю­щие до­ку­мен­ты от­ме­ня­лись. Пас­порт стал обя­зательным до­ку­мен­том для всех гра­ж­дан стар­ше 16 лет, за ис­клю­че­ни­ем кол­хоз­ни­ков (кро­ме кол­хоз­ни­ков - жи­те­лей 100-ки­ло­мет­ро­вой по­ло­сы вдоль западной гра­ни­цы СССР, во­круг Мо­ск­вы и Ле­нин­гра­да, 50-ки­ло­мет­ро­вой по­ло­сы во­круг Харь­ко­ва, ко­то­рые бы­ли обя­за­ны иметь пас­порт). В за­ви­си­мо­сти от воз­рас­та пас­порт вы­да­вал­ся на срок 5 или 10 лет; бес­сроч­ный пас­порт по­лу­ча­ли ли­ца стар­ше 40 лет. В пас­пор­те ука­зы­ва­лись да­та и ме­сто ро­ж­де­ния, на­цио­наль­ность, се­мей­ное по­ло­же­ние, ме­сто по­сто­ян­но­го жи­тель­ст­ва (про­пис­ка), а так­же ме­сто ра­бо­ты вла­дель­ца пас­пор­та. Фо­то­гра­фия ста­ла обя­за­тель­ной и фик­си­ро­ва­лась в пас­пор­те мат­рич­ным штам­пом. Во­ен­но­слу­жа­щим вме­сто пас­пор­та вы­да­ва­лись удо­сто­ве­ре­ния лич­но­сти осо­бо­го об­раз­ца. От­сут­ст­вие пас­пор­та ли­ша­ло кол­хоз­ни­ков воз­мож­но­сти про­пи­сать­ся на по­сто­ян­ное ме­сто жи­тель­ст­ва в го­ро­де. При отъ­ез­де на дли­тель­ный срок в ме­ст­но­сти, где дей­ст­во­вал пас­порт­ный ре­жим, они обя­зы­ва­лись по­лу­чить временный пас­порт сро­ком на 1 год. Ад­рес­ные сто­лы (вве­де­ны в 1923 году; ве­да­ли про­пис­кой и ре­ги­ст­ра­ци­ей пас­порт­ных до­ку­мен­тов) бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в рай­он­ные пас­порт­ные сто­лы, в 1932 году при Нар­ко­ма­те (с 1946 года Ми­ни­стер­ст­во) внутр. дел уч­ре­ж­де­на Пас­порт­но-ви­зо­вая служ­ба.

«По­ло­же­ние о пас­пор­тах» от 21.10.1953 года рас­ши­ри­ло пе­ре­чень ме­ст­но­стей (При­бал­ти­ка, Моск. и Ле­нингр. об­лас­ти, по­гра­нич­ные рай­оны СССР), где иметь пас­порт бы­ли обя­за­ны и кол­хоз­ни­ки, ус­та­но­ви­ло не­за­ви­си­мый от воз­рас­та срок дей­ст­вия пас­пор­та (10 лет). «По­ло­же­ние о пас­порт­ной сис­те­ме в СССР» от 28.8.1974 года сде­ла­ло по­сто­ян­ный пас­порт обя­за­тель­ным и для всех кол­хоз­ни­ков, что да­ло им пра­во на сво­бод­ный вы­бор мес­та жи­тель­ст­ва, а так­же вве­ло пра­ви­ло за­ме­ны фо­то­гра­фии в пас­пор­те в 25 и в 45 лет.

В Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в свя­зи с рас­па­дом СССР бы­ли ус­та­нов­ле­ны вкла­ды­ши в пас­порт сов. об­раз­ца, удо­сто­ве­ряю­щие гра­ж­дан­ст­во РФ (9.12.1992). С 1.10.1993 года вме­сто про­пис­ки в пас­пор­те ука­зы­ва­ет­ся ре­ги­ст­ра­ция по мес­ту по­сто­ян­но­го про­жи­ва­ния. «По­ло­же­ние о пас­пор­те гра­ж­да­ни­на РФ» от 8.7.1997 года вве­ло но­вый вид пас­пор­та (вы­да­ёт­ся с 14 лет, за­ме­на пас­пор­та сов. об­раз­ца за­вер­ше­на к 2008 году), в ко­то­ром ис­клю­че­ны све­де­ния о на­цио­наль­но­сти. Но­вый об­ра­зец за­гра­нич­но­го пас­пор­та ут­вер­ждён 14.3.1997 года, с 1.3.2010 года вве­дён био­мет­ри­че­ский за­гра­нич­ный пас­порт со сро­ком дей­ст­вия 10 лет. С 2004 года вы­да­чу пас­пор­тов осу­ще­ст­в­ля­ет Фе­де­раль­ная ми­грац. служ­ба.

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