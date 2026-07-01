ПАСКЕВИЧ ИВАН ФЁДОРОВИЧ

С 15 марта 1828 года – граф Паскевич-Эриванский, с 4 сентября 1831 года – светлейший князь Варшавский (1782-1856) – русский военачальник и государственный деятель, почетный член Императорской Академии наук (с 29 декабря 1829 года), Российской академии (с 12 ноября 1832 года), Общества истории и древностей российских при Императорском Московском университете (с 10 февраля 1834 года), Императорского Русского географического общества (с 5 февраля 1847 года), генерал-фельдмаршал.

Происходил из малоросского казачьего рода; сын помещика коллежского советника Федора Григорьевича Паскевича (умер в 1832 году). Получил домашнее образование, окончил Пажеский корпус, с 1898 года – камер-паж, в 1800 году – лейб-паж. Выпущен 5 октября 1800 года поручиком в лейб-гвардии Преображенский полк с назначением флигель-адъютантом императора.

Во время русско-австро-французской войны 1805 года Паскевич назначен в распоряжение генерала И.И. Михельсона, командовавшего войсками, собранными на западной границе (в районе Гродно и Брест-Литовском), предназначенных для поддержки русской армии в Австрии. После назначения в 1806 году Михельсона главнокомандующим Днестровской (Молдавской) армией, предназначенной для военных действий против турок, он взял Паскевича с собой. В начале русско-турецкой войны 1806-1812 годов принял участие в занятии Дунайских княжеств, отличился во время боевых действий под Журжей (март 1806 года) и неудачной осаде крепости Измаил (1807 год). В 1808 году направлен в Константинополь с сообщением, что подписанное ранее перемирие не утверждено императором и Россия отказывает оставить территорию Дунайских княжеств. Во время поездки собрал ряд ценных сведений об османской армии. В том же году еще раз ездил в Константинополь для обсуждения вопроса об обмене пленными, в 1809 году ‒ на переговоры, завершившиеся возобновлением Османской империей войны. С конца июня 1809 года в составе отдельного отряда генерала М.И. Платова принял участие в обложении Браилова, во время которого был ранен пулей в голову. Затем переведен в отряд генерала А.П. Засса, действовавшего под Тульчей и Измаилом. С августа 1809 года – в составе отряда ген. А.И. Маркова, с которым участвовал во взятии Мачина, в военных действиях под Кюстенджей, Россоватом, в осаде Силистрии, под Татарицей. Одновременно неоднократно исполнял поручения главнокомандующего по организации снабжения армии, устройству путей сообщения и др.

С 1810 года командир Смоленского мушкетерского полка, затем Витебского пехотного полка, с которым отличился штурме Базарджика 22 мая 1810 года, при осаде Варны (17 июня 1810 года), в Батинском сражении (26 августа 1810 года) и был произведен в генерал-майоры.

17 января 1811 года назначен шефом формирующегося в Киеве Орловского пехотного полка; много сделал для подготовки нового полка, за что был отмечен ген. князем П.И. Багратионом. С 6 июня 1811 года командир 1-й бригады 26-й пехотной дивизии. В конец 1811 года Паскевич заболел нервной горячкой и в какой-то момент находился на грани смерти. По выздоровлении в январе 1812 года вернулся в дивизию и вскоре принял на себя исполнение обязанностей ее командующего; с 10 мая 1812 года начальник этой дивизии.

Отечественная война 1812 года

С началом Отечественной войны 1812 года дивизия Паскевича вошла в состав 2-й Западной армии князя Багратиона. Успешно действовал в бою при Салтановке (11 июля), а в Смоленском сражении (4‒6 августа) оборонял Королевский бастион, который являлся центром позиции русской армии. Принял участие в бою под Колоцким монастырем (23 августа), а в Бородинском сражении ему было поручена оборона батареи Раевского; входе боя его дивизия понесли большие потери, однако сумела позиции удержать, Паскевич лично несколько раз водил своих солдат в штыковые контратаки.

После отступления из Москвы фактически заново сформировал и обучил свою дивизию, с которой принял участия в сражениях под Малоярославцем (12 октября). Затем в составе отряда ген. М.А. Милорадовича участвовал в сражениях под Вязьмой (22 октября) и Красным (3 ноября). В Вильно в декабре 1812 года принял командование 7-м пехотным корпусом. Участвовал в осаде крепости Модлин, а затем в составе Польской армии ген. Л.Л. Беннигсена ‒ при Люцене, Бауцене и Дрездене; сыграл важную роль в победе союзников в Лейпцигском сражении (4-7 октября 1813 года). После сражения был направлен под Гамбург сменить входившую в состав осадных войск дивизию ген. графа М.С. Воронцова. 21 января 1814 года назначен начальником 2-й гренадерской дивизии, с которой принял участие в сражениях при Лаоне, Арси-сюр-Об и Париже, его распорядительностью и храбрые действия были отмечены императором Александром I, который рекомендовал его своему брату великому князю Николаю Павловичу (будущий император Николай I), как одного из лучших генералов русской армии.

Во время заграничных походов русской армии 1813‒1814 годов дивизия Паскевича выступила из места своего постоянного расквартирования (Рига) и двинулась в глубь Германии. К моменту разгрома армии Наполеона при Ватерлоо (июнь 1815 года) она находилась в района Франкфурта-на-Майне. После занятия крепости Туль и смотра в Вертю, Паскевич в августе 1815 года вывел дивизию в Смоленск.

Межвоенная карьера

Пользовался доверием императора Александр I, по его поручению расследовал обстоятельства дела о несправедливом наказании крестьян Липецкого уезда, претерпевших притеснения от бургомистра.

В июле 1817 года Паскевичу было поручено сопровождать в путешествии по России младшего брата императора ‒ великого князя Михаила Павловича. Путешествие прошло с 11 августа по 1 ноября 1817 года: они выехали из Петергофа, посетив центральную Россию, Поволжье, Донскую область, Крым, Юг России и завершили его в Москве.

14 ноября 1817 года Паскевич назначен командиром 2-й гвардейской дивизии, однако фактически в должность не вступил, поскольку сначала вновь проводил расследование по удельных крестьян (Гжатского уезда), а в марте 1818 ‒ июне 1819 годов сопровождал великого князя Михаила Павловича в путешествии по Европе (Германия, Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Италия, Австрия). По возвращении в Царское Село Паскевич 3 июля 1819 года был назначен состоять при великом князе Михаиле Павловиче по должности генерал-фельдцейхмейстера.

С 11 мая 1821 года начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии, под его началом с эти году служил великий князь Николай Павлович, который позже всегда называл Паскевича «отцом-командиром». В январе-мае 1822 года временно командовал Гвардейским корпусом. Принял ряд решительных мер «для проветривания либерального духа» гвардии (слова императора Александра I). С 27 февраля 1825 года командир 1-го армейского корпуса (с главной квартирой в Митаве).

После кончины Александра I и восстания декабристов (14 декабря 1825 года), Паскевич был вызван новым императором Николаем I в Петербург и включен в состав Верховного уголовного суда над мятежниками; сумел добиться не привлечения к следствию своего родственника А.С. Грибоедова.

Русско-персидская война 1826-1828 годов

В день коронации императора Николая I 22 августа 1826 года Паскевич был назначен командиром Отдельного Кавказского корпуса, причем формально он находился в подчинении прежнего командира генерала А.П. Ермолова. В начале русско-персидской войны 1826-1828 годов состоял при отряде генерала В.Г. Мадатова, присутствовал при взятии Елизаветполя, а также участвовал в разгроме персидской армии Аббаса-Мирзы 14 сентября 1826 года. Вскоре Паскевич вступил в серьезный конфликт с Ермоловым относительно дальнейших планов войны; в конце-концов Паскевич подал в отставку и на Кавказ был направлен И.И. Дибич для разбора ситуации. Несмотря на убеждения Дибича, что Паскевич не может заменить Ермолова, последний 28 марта 1827 года был отозван, а Паскевич получил всю полноту власти на Кавказе.

В июне 1827 года Паскевич начал операцию в Эриванской области и 5 июля разбил персидские войска у ручья Джеван-Булак, а 7 июля взял крепость Аббас-Абад. Ответная попытка персов перейти в наступление и осадить Эчмиандин провалилась и 1 октября русские войска взяли Эривань и вторглись а территорию Иранского Азербайджана, а 14 октября части ген. князя Г.Е. Эристова взяли Тавриз. После срыва персами мирных переговоров, Паскевич в январе 1828 года занял Урмию, Марагу, Ардебиль и начал развивать наступление на Тегеран. В этих условиях Персия была вынуждена согласить на все требования Паскевича, в т.ч. выплату 20 млн рублей контрибуции. 10 февраля 1828 года Паскевич подписал Туркманчайский мир, по которому к Российской империи были присоединены Эриванское и Нахичеванское ханства. За достигнутые успехи Паскевич был возведен в графское достоинство и получил 1 млн рублей.

Русско-турецкая война 1828-1829 годов

После начала русской-турецкой войны 1828-1829 годов Паскевич в апреле 1828 года был назначен командующим войсками в Малой Азии с задачей отвлечь внимание противника от главного ‒ Балканского ‒ театра военных действий. Выступив в поход 14 июня 1828 года, Паскевич 23 июня взят стратегически важную крепость Карс, затем перешел через Чатырдагский хребет и 23 июля взял крепость Ахалкалаки. 9 августа он разбил шедшую на помощь гарнизону крепости Ахалцих 30-тыс турецкую армию и 16 августа принудил крепость к капитуляции. В ходе последующей кампании русские войска заняли крепости Ацхур, Ардаган, Баязет и Диадин. Попытка турецкой армии в кампании 1829 года вернуть Ахалцих и Баязет закончились провалом, 25 июля Паскевич вышел к Эрзеруму, и после недолгой осады принудил его к сдаче.

После окончания войны Паскевич сохранил за собой пост командующего войсками и сосредоточился на усмирении горцев Северного Кавказа и подчинение этого региона Российской империи. Им были предприняты походы против белаканских лезгин, шапсугов, абадзехов, чеченцев и др., сопровождавшихся карательными экспедициями и уничтожением большого числа аулов. Одновременно проводил политику заселению земель жителями центральных губерний, составил Положение об управлении армяно-григорианской церковью, много сделал для развития образования. В конце 1830 года по состоянию здоровья обратился к императору с просьбой освободить его от должности на Кавказе.

Польское восстание 1830-1831 годов

После смерти генерал-фельдмаршала И.И. Дибич а (29 мая 1831 года) Паскевич был назначен на его место главнокомандующим войсками, направленными на подавление восстания в Царстве Польском. Прибыв 13 июня в главную квартиру действующей армии (Пултуск), Паскевич выступил в поход, форсировал Вислу у Оськи и оттеснил войска инсургентов к Варшаве. После того как повстанцы отказались сдать город, Паскевич 25 августа повел войска на штурм. В ходе боев он был ранен ядром в левую руку. 26 августа город был взят. После этого восстание было фактически завершено и последующие боевые операции свелись к вытеснению оставшихся разрозненных отрядов инсургентов. Последние гарнизоны повстанцев сдались 26 сентября (Модлин) и 9 октября (Замостье).

После подавления восстания Паскевич был 14 февраля 1832 года назначен председателем особого Департамента Государственного совета по делам Царства Польского, а 23 марта – наместником Царства Польского, на этом посту он оставался почти четверть века ‒ до самой своей смерти. Одновременно с 2 апреля 1833 года занимал пост генерал-инспектора всей пехоты. Сторонник русификации, Паскевич и в Польше также проводил политику сближения Царства Польского с империей, одновременно много внимания уделял развитию путей сообщения, инфраструктуры, повышению обороноспособности региона.

Венгерское восстание 1849 года и Крымская война

Во время восстания в Венгрии, когда император Николай I в ответ на просьбу императора Австрии Франца-Иосифа сформировал Экспедиционный корпус (5 мая 1849 года) для подавления восстания, командовать им было поручено Паскевичу. 5 июня 1849 года Паскевич во главе своих войск вступил на территорию Венгрии; в его непосредственном подчинении находились 2-й корпус генерала П.Я. Купреянова, 3-й корпус ген. графа Ф.В. Ридигера и 4-й корпус ген. М.И. Чеодаева. Не встретив серьезного сопротивления русские войска быстро оттеснили противника, а затем разбив главный силы повстанцев под командованием А. Гёргея под Коморном, принудили их 1 августа к капитуляции.

Последний раз в действующую армию Паскевич был призван во время Крымской войны 1853-1856 годов , когда он был весной 1854 года назначен главнокомандующим Дунайской армией. Выступил сторонником осторожного плана кампании, который предусматривал перед главным броском на Балканы занятие основных Дунайских крепостей. Паскевич прибыл в Дунайскую армию, которой до этого командовал ген. князь М.Д.Горчаков, 3 апреля. Первым этапом действий своей армии он определил осаду и взятие важнейшей крепости на Дунае – Силистрии. Однако 28 мая в ходе рекогносцировки Паскевич был сильно контужен осколками бомбы. Не имея возможности далее руководить войсками, он 1 июня передал непосредственное командование князю Горчакову, за собой Паскевич, находившийся теперь в Яссах, сохранил общее руководство армией. Под его началом было был в июле-августе 1853 года осуществлен вывод русских войск из Дунайских княжеств, армия вышла в полном порядке, были эвакуированы все больные и раненые, а также обеспечена возможность ухода в местных православных жителей, опасавшихся репрессий со стороны турок. По завершении операции Паскевич оставил армию и уехал на лечение.

Хотя Паскевич и вылечился от последствий контузии и даже осенью 1854 году совершил поездку в действующую армию в Крым, тем не менее его здоровье было окончательно подорвано. В 10 ч. 20 января 1856 года Паскевич скончался. Им было завещано 50 тысяч рублей серебром на ежегодное содержание 200 человек увечных нижних чинов. Похоронен в с. Ивановское при Ивангородской крепости (ныне г. Демблин в Польше); в 1889 году прах Паскевича перезахоронен в часовне-усыпальнице у стены собора Петра и Павла в Гомеле.

Паскевич был одним из четырех полных кавалеров ордена Св. Георгия и единственным в истории полным кавалер одновременно орденов Св. Георгия и Св. Владимира.

Семья

Паскевич был женат (с января 1817 года) на Елизавета Алексеевна Грибоедовой (1791 - 30 апреля 1856 года), статс-даме (с 16 июня 1829 года) и кавалерственной даме ордена Св. Екатерины (с 25 мая 1846 года). По отцу приходилась двоюродной сестрой писателю А.С. Грибоедову. В браке родилось двое сыновей (старший умер в младенчестве) и трое дочерей. Со смертью их бездетного сына князя Федора Ивановича (13 февраля 1823 ‒ 16 июня 1903) род светлейших князей Варшавских, графов Паскевичей-Эриванских пресекся.

Звания:

поручик и флигель-адъютант ‒ 5 октября 1800 года

штабс-капитан – 24 марта 1806 года

капитан ‒ 2 марта 1808 года

полковник ‒ 3 июля 1809 года

генерал-майор ‒ 25 ноября 1810 года

генерал-лейтенант ‒ 8 октября 1813 года

генерал-адъютант – 12 декабря 1824 года

генерал от инфантерии ‒ 22 августа 1826 года

генерал-фельдмаршал ‒ 22 сентября 1829 года