ПАСКЕН ЖЮЛЬ
ПАСКЕН ЖЮЛЬ - французский живописец.
Обучался в художественной школе в Мюнхене (1903) у М. Хеймана. Начинал творческую деятельность (с 1904) как иллюстратор мюнхенского сатирического журнала «Simplicissimus» (его рисунки публиковались до 1913 года); ранняя графика, отмеченная гротеском, близка немецкому югендстилю и свидетельствует о влиянии А. де Тулуз-Лотрека. В 1905 году сменил фамилию, чтобы обозначить решительный разрыв с семьёй, не одобрявшей его занятий искусством. В конце 1905 года переселился в Париж, где вскоре вошёл в круг мастеров парижской школы. Апробировав стилистику П. Сезанна, мастеров фовизма, Паскен в женских портретах, фигурах обнажённых выработал собственную живописную манеру, отличающуюся тонкими переливами светлых оттенков (портрет Эрмин Давид, 1908 год, Музей живописи и скульптуры, Гренобль, и другие). В начале 1-й мировой войны переехал в Лондон, затем в Нью-Йорк (возвращался туда в 1927 году и 1928 году), совершал поездки по юго-восточным штатам США и на Кубу. В 1915-1916 годы работал в стилистике кубизма («Женщина в пейзаже», 1916 год, частное собрание, Осло). Получив американское гражданство (1920), в том же году вернулся в Париж. Путешествовал по Тунису (1921, 1926), Испании и Португалии (1929). В артистических кругах приобрёл известность богемным образом жизни и огромными тратами. Покончил с собой в день открытия своей большой выставки. Паскен создал несколько больших полотен на библейские темы, но с наибольшей полнотой его талант раскрылся в камерных сюжетах (изображения цветов, сцены в кафе, портреты и другие). Акварели и небольшие картины Паскена отличают богатство колористической гаммы, разработанной в узких пределах сближенных тонов, тонкая передача объёмов и эффектов освещения («Мечтательница», Музей изящных искусств, Нанси; «Обед», 1923 год, Музей современного искусства, Льеж; «Две спящие женщины», 1927 год, Национальный музей современного искусства, Париж; «Манолита», 1929 год, Муниципальный музей современного искусства, Париж).