ПАШУПАТА
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ПАШУПАТА - секта в шиваизме (ныне не существующая).
Название происходит от одного из имён Шивы - Пашупати - «Господин тварей», или «Властитель душ» (некоторые исследователи считают, что культ Пашупати восходит к протоиндийской цивилизации долины реки Инд). О культе и учении Пашупата известно из сочинения «Пашупата-сутра» основателя секты Лакулиши, который считается инкарнацией Шивы. Из древних текстов Пашупата важна «Панча-артха-бхашья» Каундиньи (IV-V века). Пашупата возникла, вероятно, в начале нашей эры (впервые упоминается в «Махабхарате»). В период правления Гуптов (IV-VI века), по свидетельству паломников и эпиграфики, храмы Пашупата имелись в разных частях Индии, особенно на севере. В VII-XIV веках Пашупата была влиятельна в Южной Индии.
Согласно учению Пашупата, Ишвара, являющийся причиной мира, абсолютно свободен как от своего творения (мира), так и от закона кармы и не является источником дхармы, поэтому он не награждает праведников и не наказывает грешников. Это положение - самое большое отступление от традиционного индуистского принципа морального воздаяния (карма). В Пашупата преданность богу (бхакти) сочеталась с жёсткими аскетическими практиками. Адепт Пашупата, желающий добиться милости Шивы, стремился к освобождению от всех видов зависимости и достижению состояния свободы (сватантрья) ценой полного отказа от собственного «я» и от человеческого состояния как такового. Это достигалось 2 путями: действием и недействием. Освобождению от привязанности к социальной жизни способствовали эксцентричный облик и асоциальное поведение адептов (громкий храп, тряска, подражание калекам, безумным, животным, неприличные жесты в присутствии женщин), носившие демонстративный характер, чтобы вызвать порицание, осуждение и даже насилие. Недействие выражалось в отрешении от мира, полном посвящении себя Шиве. В Пашупата, вероятно, практиковались человеческие жертвоприношения в форме добровольной смерти.
Разрыв связей с обществом, неисполнение регулирующей его функционирование дхармы (религиозная оппозиция «чистое-нечистое»), пренебрежение человеческим состоянием через преодоление отвращения (например, поедание трупного мяса), гордости, стыда, страха и тому подобное рождают, согласно учению Пашупата, мощную очистительную энергию. Это соответствует традиционному индийскому представлению о том, что энергия преодоления сильных эмоциональных состояний (страсти, аффекты) сильнее энергетического потенциала самих этих состояний. При этом последователи Пашупата (как и адепты других радикальных сект шиваизма - капалики, каламукхаки) не были маргиналами, не нашедшими места в кастовом обществе; как правило, они принадлежали к брахманскому сословию. Исследователи отмечают сходство практик Пашупата и древне-греческих киников, сравнивают Шиву-Пашупати с Дионисом.
Современной наследницей Пашупата является секта агхори. Шиве, как Пашупати, продолжают поклоняться в храме Пашупатинатх (Непал).