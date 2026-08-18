ПАШУКАНИС ЕВГЕНИЙ БРОНИСЛАВОВИЧ

ПАШУКАНИС ЕВГЕНИЙ БРОНИСЛАВОВИЧ - советский юрист, один из раз­ра­бот­чи­ков ос­нов тео­рии го­су­дар­ст­ва и пра­ва.

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча (в 1906 году пе­ре­еха­ла в Санкт-Пе­тер­бург). По­сту­пил на юри­дический факультет Санкт-Пе­тербургского университета в 1909 году, с 1910 года про­дол­жил учё­бу в Университете Мюн­хе­на (Гер­ма­ния). Ак­тив­ный уча­ст­ник ре­во­люционного дви­же­ния в Рос­сии, член ВКП(б) с 1918 года. В 1920-1923 годах на ра­бо­те в Нар­ко­мин­де­ле. В ка­че­ст­ве со­вет­ни­ка пол­но­моч­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва в Бер­ли­не при­ни­мал уча­стие в под­го­тов­ке Ра­пал­льско­го до­го­во­ра с Гер­ма­ни­ей (1922 год). В 1922 году вме­сте с П.И. Стуч­кой ор­га­ни­зо­вал сек­цию об­щей тео­рии пра­ва и го­су­дар­ст­ва в Со­циа­ли­стической ака­де­мии - цен­тре на­учной мар­кси­ст­ской юри­дической мыс­ли в СССР. С 1927 года действительный член Ком­му­ни­стической ака­де­мии, за­тем её ви­це-пре­зи­дент. С 1931 года ди­рек­тор Института советского строи­тель­ст­ва и пра­ва Ком­му­ни­стической ака­де­мии; с 1936 года заместитель нар­ко­ма юс­ти­ции СССР.

Ав­тор на­учных ра­бот по об­щей тео­рии пра­ва, государственному и ме­ж­ду­народному пра­ву, ис­то­рии пра­ва и по­ли­тических уче­ний. Один из ав­торов тек­ста Кон­сти­ту­ции СССР 1936 года, а так­же пер­вой мар­кси­ст­ской «Эн­цик­ло­пе­дии го­су­дар­ст­ва и пра­ва» (тома 1-3, 1925-1927 годы). Основной труд - «Об­щая тео­рия пра­ва и мар­ксизм. (Опыт кри­ти­ки ос­нов­ных юри­ди­че­ских по­ня­тий)» (1924 год), где на ос­но­ве со­чи­не­ний К. Мар­кса, Ф. Эн­гель­са, В.И. Ле­ни­на да­но мар­кси­ст­ское объ­яс­не­ние важ­ней­ших пра­во­вых ка­те­го­рий. Пашуканис вы­сту­пал про­тив кон­цеп­ции «про­ле­тар­ско­го пра­ва» и, бу­ду­чи вер­ным клас­сическому мар­ксиз­му (те­зис об от­ми­ра­нии го­су­дар­ст­ва), счи­тал, что при со­циа­лиз­ме пра­во (как и го­су­дар­ст­во) долж­но от­ме­реть. Аре­сто­ван 20.01.1937 года и при­го­во­рён к рас­стре­лу за уча­стие в контр­ре­во­люционной тер­ро­ри­стической ор­га­ни­за­ции. Реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но.

На­учное на­сле­дие Пашуканиса по-преж­не­му ак­ту­аль­но, в том числе тру­ды по об­щей тео­рии пра­ва, по ме­ж­ду­народному пра­ву. Ра­бо­ты Пашуканиса пе­ре­ве­де­ны на английский, немецкий, французкий язы­ки.

Сочинения:

Им­пе­риа­лизм и ко­ло­ни­аль­ная по­ли­ти­ка. М., 1928;

Про­ле­тар­ское го­су­дар­ст­во и по­строе­ние бес­клас­со­во­го об­ще­ст­ва. М., 1932;

Уче­ние о го­су­дар­ст­ве и пра­ве. Л., 1932 (ред.);

Очер­ки по ме­ж­ду­на­род­но­му пра­ву. М., 1935.

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