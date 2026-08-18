ПАШУКАНИС ЕВГЕНИЙ БРОНИСЛАВОВИЧ
ПАШУКАНИС ЕВГЕНИЙ БРОНИСЛАВОВИЧ - советский юрист, один из разработчиков основ теории государства и права.
Родился в семье врача (в 1906 году переехала в Санкт-Петербург). Поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета в 1909 году, с 1910 года продолжил учёбу в Университете Мюнхена (Германия). Активный участник революционного движения в России, член ВКП(б) с 1918 года. В 1920-1923 годах на работе в Наркоминделе. В качестве советника полномочного представительства в Берлине принимал участие в подготовке Рапалльского договора с Германией (1922 год). В 1922 году вместе с П.И. Стучкой организовал секцию общей теории права и государства в Социалистической академии - центре научной марксистской юридической мысли в СССР. С 1927 года действительный член Коммунистической академии, затем её вице-президент. С 1931 года директор Института советского строительства и права Коммунистической академии; с 1936 года заместитель наркома юстиции СССР.
Автор научных работ по общей теории права, государственному и международному праву, истории права и политических учений. Один из авторов текста Конституции СССР 1936 года, а также первой марксистской «Энциклопедии государства и права» (тома 1-3, 1925-1927 годы). Основной труд - «Общая теория права и марксизм. (Опыт критики основных юридических понятий)» (1924 год), где на основе сочинений К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина дано марксистское объяснение важнейших правовых категорий. Пашуканис выступал против концепции «пролетарского права» и, будучи верным классическому марксизму (тезис об отмирании государства), считал, что при социализме право (как и государство) должно отмереть. Арестован 20.01.1937 года и приговорён к расстрелу за участие в контрреволюционной террористической организации. Реабилитирован посмертно.
Научное наследие Пашуканиса по-прежнему актуально, в том числе труды по общей теории права, по международному праву. Работы Пашуканиса переведены на английский, немецкий, французкий языки.
Сочинения:
Империализм и колониальная политика. М., 1928;
Пролетарское государство и построение бесклассового общества. М., 1932;
Учение о государстве и праве. Л., 1932 (ред.);
Очерки по международному праву. М., 1935.