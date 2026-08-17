Пашу́то, Владимир Терентьевич

Пашу́то, Владимир Терентьевич (19.04.1918, Петроград — 10.06.1983, Москва) — советский историк, член-корреспондент Академии наук (АН) СССР (1976). Из семьи предпринимателя-судовладельца. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (1941), ученик М. Д. Приселкова, В. В. Мавродина. В 1941–1943 картограф Гидрографического управлении ВМФ СССР, в 1943–1944 — освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ на военном заводе № 206 Наркомата судостроительной промышленности (Омск). В 1944 поступил в Высшую дипломатическую школу МИД СССР, исключен по доносу. В 1948 окончил аспирантуру Института истории АН СССР под руководством Б. Д. Грекова , затем работал в Институте истории (с 1968 — в Институте истории СССР). В 1969 возглавил Сектор истории древнейших государств на территории СССР, в 1977 — Отдел истории докапиталистических формаций. Профессор Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской (с 1970). Заведующий отделом журнала «Вопросы истории» (1949–1953). Председатель Аграрной комиссии (1978–1982).

Опубликовал 16 монографий и более 250 статей, посвященных социально-политическому строю ранних государств в Вост. Европе, внешней политике и дипломатии Древней Руси, судьбам исторической науки в ХХ в. Исследовал генезис и становление феодализма в Древней Руси и Прибалтике на основании предложенного им сравнительно-типологического («синхро-стадиального») метода. Преодолевая господствовавший в науке изоляционизм, в труде «Внешняя политика Древней Руси» (1968) показал взаимоотношения Руси как европейской державы и средневекового мира. Резко критиковал «буржуазных» историков Древней Руси, но с конца 1960‑х изучал наследие русских историков-эмигрантов и содействовал передаче их архивов в АН СССР. Основал научную школу зарубежного источниковедения и компаративной русистики, став инициатором издания фундаментального свода «Древнейшие источники по истории народов СССР» (ныне «Древнейшие источники по истории Восточной Европы»; с 1977) и ежегодника «Древнейшие государства на территории СССР» (ныне «Древнейшие государства Восточной Европы»; с 1976).

С 1984 проводятся ежегодные Чтения памяти П. «Восточная Европа в древности и средневековье».

Библиогр. : Список печатных работ В. Т. Пашуто / Сост. М. Н. Перегуд, П. В. Пронина, дополнения: А. С. Щавелев // Пашуто В. Т. Русь. Прибалтика. Папство. М., 2010. С. 591–616.

Соч. : Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950; Образование Литовского государства. М., 1959; Внешняя политика Древней Руси. М., 1968 (2‑е изд. — М., 2019); Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). М., 1972 (в соавт. с А. П. Новосельцевым и Л. В. Черепниным); Александр Невский. М., 1974 (2‑е изд. — М., 1975); Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992; Русь. Прибалтика. Папство. М., 2010.

Лит. : Мельникова Е. А. Владимир Терентьевич Пашуто (1918–1983) // Историки России. Послевоенное поколение. М., 2000. С. 177–183; Назаренко А. В . Два лица одной России: В. Т. Пашуто как русский историк // Назаренко А. В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009. С. 349–360; Щавелев А. С. Научное наследие В. Т. Пашуто: Взгляд из 2000‑х годов // Пашуто В. Т. Русь, Прибалтика, Папство. М., 2011. С. 9–18; Швейковская Е. Н. Проблемы социально-экономической истории в трудах В. Т. Пашуто // Там же. С. 19–26. Е. А. Мельникова .