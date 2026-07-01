ПАШКОВЫ

Кто такие Пашковы?

В официальном родословии сохранились сведения о дворянах Пашковых. Они считаются частью шляхетской династии Пашкевичей. В Бархатной книге (1686) содержится родословная роспись рода Пашковых, а также наказ Сибирского приказа енисейскому воеводе А.Ф. Пашкову, который был отправлен в Даурскую землю (Забайкалье) для ее освоения и основания в ней Нерчинского и других острогов.

Видные представители

Родоначальником династии Пашковых считается Григорий Пашкевич . Однако его дети были записаны как Пашковы.

Внук Григория Пашкевича Филипп Иванович (1583 – 1607) имел прозвище Истома. Отец был мелким тульским помещиком. Филипп Иванович занимал должность сотника в Епифани. В дальнейшем был сотником в войске Лжедмитрия I. Предводитель отряда тульских дворян, которые присоединились к И. Болотникову. Воевал против Василия Шуйского. 27 ноября 1606 г. у Москвы перешел на сторону правительства. Под с. Коломенское разгромил И. Болотникова. Погиб под Веневом.

Сын Филиппа Ивановича Афанасий Филиппович (? – 1664) в 1618 г. оборонял Москву от польского короля Владислава IV. В 1644 – 1646 гг. воеводствовал в Кеврольском и Мезенском уездах. С 1648 г. был объезжим головой в Москве, с 1650 г. – воеводой в Енисейске. Воздвиг Балаганский острог. С 1654 г. – первый воевода Нерчинска. В конце жизни подстригся в монахи.

Сын Афанасия Филипповича Еремей Афанасьевич занимал должность второго воеводы у своего отца в Нерчинске. В 1661 г. ходил на тунгусов (неудачно). В 1667 г. стольником направлен во Владимир для поиска серебряной руды. С 1670 г. занимал должность второго воеводы в Тамбове. Подавлял крестьянское восстание в Тамбовском уезде. С 1673 г. – воевода в Козлове. С ноября 1676 г. – в Казанском разрядном приказе. С 1679 г. – воевода Белгорода. С 1680 г. был третьим воеводой в Киеве. Участник Земского собора 1682 г. В 1683 – 1684 гг. – воевода в Чебоксарах.

Супруга – Евдокия Кирилловна. Дети: Иван (большой), Иван (меньшой), Анна.

Сын Ивана Еремеевича (большого) Егор Иванович (1684 – 06.04.1736) был уже князем, денщиком Петра I. С 1709 г. – капитан гвардии. С января 1722 г. – прокурор Военной коллегии. С 1723 г. – член «Вышнего суда». Член бестужевского кружка. С 1727 г. – член Военной коллегии, бригадир. В 1728 – 1734 гг. – вице-губернатор Воронежа. С 1735 г. – губернатор Астрахани (умер до вступления в должность).

Василий Александрович (1764 – 1838) – правнук Ивана Еремеевича (меньшого), сын коллежского асессора Александра Ильича (1734 – 1809). Числился в лейб-гвардии Преображенском полку. С декабря 1786 г. – в Конном лейб-гвардии полку. К 1790 г. был поручиком. Участник похода в Финляндию 1789 г. С марта 1792 г. генераль-адъютант, с 1793 г. – подполковник. С 1795 г. – контролер Счетной экспедиции Военной коллегии. С ноября 1798 г. – в отставке в чине генерал-майора. С ноября 1803 г. – член Военной коллегии. С января 1806 г. – в генерал-аудиториате. С марта 1810 г. – в отставке. С 1811 г. – 2-й егермейстер Двора Его Величества, с июля 1817 г. – обер-гофмаршал, с декабря 1819 г. – 2-й обер-егермейстер. С октября 1821 г. – член Государственного совета. С 22 января 1825 г. – председатель Департамента законов.

Супруга – графиня Екатерина Александровна Толстая. Дети: Александр, Татьяна, Евдокия, Михаил, Иван, Елизавета.