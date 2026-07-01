ПАШКОВЦЫ

ПАШКОВЦЫ - од­на из пер­вых об­щин еван­гель­ских хри­сти­ан в Рос­сии.

Дви­же­ние еван­гель­ских хри­сти­ан (смотрите в статье Бап­тизм) в Рос­сии воз­ник­ло под влия­ни­ем про­по­ве­ди лор­да Г.В. Ред­сто­ка, ко­то­рый в 1874 году по при­гла­ше­нию русской ари­сто­кра­тии при­был в Санкт-Пе­тер­бург. Вско­ре с по­яв­ле­ни­ем сре­ди по­сле­до­ва­те­лей Ред­сто­ка В.А. Паш­ко­ва про­по­ве­ди ста­ли чи­тать­ся на русском языке, что при­ве­ло к зна­чительному рас­ши­ре­нию кру­га слу­ша­те­лей. От фа­ми­лии Паш­ко­ва об­щи­на по­лу­чи­ла назв. «Пашковцы», на­ря­ду с ме­нее рас­про­стра­нён­ным - «ред­сто­ки­сты».

Ос­но­вой ве­ро­уче­ния Пашковцев (как и других еван­гель­ских хри­сти­ан) яв­ля­лось об­ще­про­тес­тант­ское по­ло­же­ние об оп­рав­да­нии толь­ко ве­рой. Ка­ж­дый уве­ро­вав­ший в Ии­су­са Хри­ста (то есть пе­ре­жив­ший духов­ное об­ра­ще­ние, по­свя­тив­ший се­бя Хри­сту) тот­час по­лу­ча­ет от­пу­ще­ние гре­хов и из­бав­ля­ет­ся от веч­ной ги­бе­ли. Не­смот­ря на то, что ве­рую­ще­му сле­ду­ет тво­рить до­б­рые де­ла («пло­ды ве­ры»), мне­ние, что они нуж­ны для спа­се­ния, ума­ля­ет за­слу­гу Хри­ста. Ка­ж­дый ве­рую­щий, со­глас­но уче­нию Пашковцев, мо­жет по­ни­мать всё Свя­щен­ное Пи­са­ние и тол­ко­вать его дру­гим. Пашковцы от­вер­га­ли не­об­хо­ди­мость цер­ков­ных та­инств, по­чи­та­ния икон и свя­тых, ие­рар­хию, од­на­ко в це­лом для них не бы­ла ха­рак­тер­на жё­ст­кая кри­ти­ка пра­во­слав­ной Церк­ви. Бо­го­слу­же­ние сво­ди­лось к мо­лит­ве, про­по­ве­ди и пе­нию сти­хов, со­б­ран­ных в бро­шю­ре «Лю­би­мые сти­хи».

Сре­ди Пашковцев бы­ли пред­ста­ви­те­ли знат­ней­ших фа­ми­лий: це­ре­мо­ний­мей­стер императорского дво­ра граф М.М. Корф (1842-1933 годы), граф А.П. Боб­рин­ский, княгиня В.Ф. Га­га­ри­на (1836-1923 годы) и её се­ст­ра - свет­лей­шая княгиня Н.Ф. Ли­вен (1842-1920 годы), Е.И. Черт­ко­ва (около 1834 - около 1923 годов) и другие. Вме­сте с тем со­бра­ния в пе­тербургском особ­ня­ке В.А. Паш­ко­ва мог­ли по­се­щать все же­лаю­щие. В Санкт-Пе­тер­бур­ге Пашковцы ор­га­ни­зо­ва­ли швей­ные мас­тер­ские, в ко­то­рых мо­ло­дые де­вуш­ки обу­ча­лись швей­но­му ре­мес­лу и слу­ша­ли про­по­ве­ди. В но­ябре 1876 года Пашковцы уч­ре­ди­ли Общество по­ощ­ре­ния ду­хов­но- нравственного чте­ния, ко­то­рое ста­ло рас­про­стра­нять сре­ди про­сто­го на­ро­да за не­боль­шую пла­ту Свя­щен­ное Пи­са­ние и со­чи­не­ния ду­хов­но-нравственного со­дер­жа­ния. Зна­чительный вклад в рас­про­стра­не­ние уче­ния Пашковцев внёс соз­дан­ный ими журнал «Рус­ский ра­бо­чий» (1875-1886 годы). Дея­тель­ность Пашковцев при­вле­ка­ла вни­ма­ние Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, Н.С. Лес­ко­ва , Л.Н. Тол­сто­го. Паш­ков и Корф ве­ли пе­ре­пис­ку с бап­ти­ста­ми на Кав­ка­зе (в ча­ст­но­сти, с В.Г. Пав­ло­вым), на Юге Рос­сии, по­сы­ла­ли им ма­те­ри­аль­ную по­мощь, кни­ги.

По­сле за­пре­та про­по­ве­дей Пашковцев в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1877 год) они ста­ли ак­тив­но про­по­ве­до­вать в про­вин­ции. Не­смот­ря на за­кры­тие пра­ви­тель­ст­вом кон­фе­рен­ции штун­ди­стов, бап­ти­стов, Пашковцев и мо­ло­кан в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Общества по­ощ­ре­ния ду­хов­но-нравственного чте­ния (ап­рель - май 1884 года), объ­яв­ле­ние дея­тель­но­сти Пашковцев вне за­ко­на и вы­сыл­ку Паш­ко­ва и Кор­фа из Рос­сии, со­б­ра­ния Пашковцев не пре­кра­ти­лись, а бы­ли пе­ре­не­се­ны в дом свет­лей­шей княгини Н.Ф. Ли­вен. О про­дол­же­нии дея­тель­но­сти Пашковцев сви­де­тель­ст­ву­ют су­деб­ные про­цес­сы по пово­ду про­па­ган­ды их уче­ния в конце 1880-х - 1-й половины 1890-х годов в Твер­ской, Нов­го­род­ской, Яро­слав­ской, Мо­с­ков­ской, Ор­лов­ской гу­бер­ни­ях.

По­сле из­да­ния 17.04.1905 года ука­за императора Ни­ко­лая II «Об ук­ре­п­ле­нии на­чал ве­ро­тер­пи­мо­сти», раз­ре­шав­ше­го вы­ход из пра­во­сла­вия и оп­ре­де­ляв­ше­го пра­ва русских про­тес­тан­тов, Пашковцы и другие еван­гель­ские хри­стиа­не вновь на­ча­ли от­кры­тую мис­сио­нер­скую и учеб­но-про­све­ти­тель­скую дея­тель­ность. Даль­ней­шая ис­то­рия еван­гель­ских хри­сти­ан Рос­сии (к началу 1914 года - свыше 3000 человек) тес­но свя­за­на с име­нем И.С. Про­ха­но­ва, вы­ра­бо­тав­ше­го еди­ный ус­тав, в ко­то­ром из­ла­га­лась сущ­ность еван­гель­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния, и су­мев­ше­го объ­е­ди­нить об­щи­ны в Со­юз еван­гель­ских хри­сти­ан (1909 год).

Дополнительная литература:

Лес­ков Н.С. Ве­ли­ко­свет­ский рас­кол (Лорд Ред­сток, его уче­ние и про­по­ведь) // Лес­ков Н.С. Зер­ка­ло жиз­ни. СПб., 1999;

Кор­ра­до Ш. Фи­ло­со­фия слу­же­ния пол­ков­ни­ка Паш­ко­ва. СПб., 2011.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)