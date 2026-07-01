ПАШКОВЦЫ
ПАШКОВЦЫ - одна из первых общин евангельских христиан в России.
Движение евангельских христиан (смотрите в статье Баптизм) в России возникло под влиянием проповеди лорда Г.В. Редстока, который в 1874 году по приглашению русской аристократии прибыл в Санкт-Петербург. Вскоре с появлением среди последователей Редстока В.А. Пашкова проповеди стали читаться на русском языке, что привело к значительному расширению круга слушателей. От фамилии Пашкова община получила назв. «Пашковцы», наряду с менее распространённым - «редстокисты».
Основой вероучения Пашковцев (как и других евангельских христиан) являлось общепротестантское положение об оправдании только верой. Каждый уверовавший в Иисуса Христа (то есть переживший духовное обращение, посвятивший себя Христу) тотчас получает отпущение грехов и избавляется от вечной гибели. Несмотря на то, что верующему следует творить добрые дела («плоды веры»), мнение, что они нужны для спасения, умаляет заслугу Христа. Каждый верующий, согласно учению Пашковцев, может понимать всё Священное Писание и толковать его другим. Пашковцы отвергали необходимость церковных таинств, почитания икон и святых, иерархию, однако в целом для них не была характерна жёсткая критика православной Церкви. Богослужение сводилось к молитве, проповеди и пению стихов, собранных в брошюре «Любимые стихи».
Среди Пашковцев были представители знатнейших фамилий: церемониймейстер императорского двора граф М.М. Корф (1842-1933 годы), граф А.П. Бобринский, княгиня В.Ф. Гагарина (1836-1923 годы) и её сестра - светлейшая княгиня Н.Ф. Ливен (1842-1920 годы), Е.И. Черткова (около 1834 - около 1923 годов) и другие. Вместе с тем собрания в петербургском особняке В.А. Пашкова могли посещать все желающие. В Санкт-Петербурге Пашковцы организовали швейные мастерские, в которых молодые девушки обучались швейному ремеслу и слушали проповеди. В ноябре 1876 года Пашковцы учредили Общество поощрения духовно- нравственного чтения, которое стало распространять среди простого народа за небольшую плату Священное Писание и сочинения духовно-нравственного содержания. Значительный вклад в распространение учения Пашковцев внёс созданный ими журнал «Русский рабочий» (1875-1886 годы). Деятельность Пашковцев привлекала внимание Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого. Пашков и Корф вели переписку с баптистами на Кавказе (в частности, с В.Г. Павловым), на Юге России, посылали им материальную помощь, книги.
После запрета проповедей Пашковцев в Санкт-Петербурге (1877 год) они стали активно проповедовать в провинции. Несмотря на закрытие правительством конференции штундистов, баптистов, Пашковцев и молокан в Санкт-Петербурге и Общества поощрения духовно-нравственного чтения (апрель - май 1884 года), объявление деятельности Пашковцев вне закона и высылку Пашкова и Корфа из России, собрания Пашковцев не прекратились, а были перенесены в дом светлейшей княгини Н.Ф. Ливен. О продолжении деятельности Пашковцев свидетельствуют судебные процессы по поводу пропаганды их учения в конце 1880-х - 1-й половины 1890-х годов в Тверской, Новгородской, Ярославской, Московской, Орловской губерниях.
После издания 17.04.1905 года указа императора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости», разрешавшего выход из православия и определявшего права русских протестантов, Пашковцы и другие евангельские христиане вновь начали открытую миссионерскую и учебно-просветительскую деятельность. Дальнейшая история евангельских христиан России (к началу 1914 года - свыше 3000 человек) тесно связана с именем И.С. Проханова, выработавшего единый устав, в котором излагалась сущность евангельского вероисповедания, и сумевшего объединить общины в Союз евангельских христиан (1909 год).
Дополнительная литература:
Лесков Н.С. Великосветский раскол (Лорд Редсток, его учение и проповедь) // Лесков Н.С. Зеркало жизни. СПб., 1999;
Коррадо Ш. Философия служения полковника Пашкова. СПб., 2011.