ПАШКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПАШКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - создатель российской общины евангельских христиан (пашковцы), полковник (1858 год).
Дворянин. Окончил Пажеский корпус (1849 год), служил в лейб-гвардии Кавалергардском полку (1849-1853 годы, 1854-1857 годы), затем в Военном министерстве (1857-1858). Крупный землевладелец, владел также 4 медными рудниками в Предуралье. Пашков стал деятельным помощником лорда Г.В. Редстока, который с 1874 года проповедовал идеи, близкие к баптизму, в аристократических салонах Санкт-Петербурга. Проповеди Пашкова на русском языке расширили круг слушателей. В особняке Пашкова в Санкт-Петербурге были организованы дешёвые обеды для неимущих, проводились беседы с посетителями, раздавались Новый Завет, другая религиозная литература. Пашков посещал с проповедями больницы, тюрьмы. В ноябре 1876 года он получил разрешение на учреждение Общества поощрения духовно-нравственного чтения. Однако в 1877 году Пашкову было запрещено устраивать религиозные беседы в столице, он перенёс свою деятельность в места, где располагались его имения, главным образом в село Крёкшино Звенигородского уезда Московской губернии (ныне в черте города Москва). В 1882 году по инициативе Британского библейского общества на средства Пашкова издан русский синодальный перевод Библии без неканонических книг (смотрите Канон библейский). Вернувшись в Санкт-Петербург, в апреле 1884 года Пашков организовал конференцию по объединению последователей штундизма, баптистов, пашковцев и молокан; на 6-й день её заседания были прерваны распоряжением правительства. После закрытия Общества поощрения духовно-нравственного чтения (май 1884 года) последовал императорский указ о высылке Пашкова из России. За границей Пашков проповедовал во Франции, Великобритании, Германии, оказывал помощь русским эмигрантам-протестантам.
Дополнительная литература:
Лесков Н.С. Великосветский раскол (Лорд Редсток, его учение и проповедь) // Лесков Н.С. Зеркало жизни. СПб., 1999;
Коррадо Ш. Философия служения полковника Пашкова. СПб., 2011.