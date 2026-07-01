ПАШКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПАШКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - соз­да­тель российской об­щи­ны еван­гель­ских хри­сти­ан (паш­ков­цы), полковник (1858 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1849 год), слу­жил в лейб-гвардии Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку (1849-1853 годы, 1854-1857 годы), за­тем в Во­енном министерстве (1857-1858). Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, вла­дел так­же 4 мед­ны­ми руд­ни­ка­ми в Пре­ду­ра­лье. Пашков стал дея­тель­ным по­мощ­ни­ком лор­да Г.В. Ред­сто­ка, ко­то­рый с 1874 года про­по­ве­до­вал идеи, близ­кие к бап­тиз­му, в ари­сто­кра­тических са­ло­нах Санкт-Пе­тер­бур­га. Про­по­ве­ди Пашкова на русском языке рас­ши­ри­ли круг слу­ша­те­лей. В особ­ня­ке Пашкова в Санкт-Пе­тер­бур­ге бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны де­шё­вые обе­ды для не­иму­щих, про­во­ди­лись бе­се­ды с по­се­ти­те­ля­ми, раз­да­ва­лись Но­вый За­вет , другая ре­лигиозная литература. Пашков по­се­щал с про­по­ве­дя­ми боль­ни­цы, тюрь­мы. В но­ябре 1876 года он по­лу­чил раз­ре­ше­ние на уч­ре­ж­де­ние Общества по­ощре­ния ду­хов­но-нравственного чте­ния. Од­на­ко в 1877 году Пашкову бы­ло за­пре­ще­но уст­раи­вать ре­лигиозные бе­се­ды в сто­ли­це, он пе­ре­нёс свою дея­тель­ность в мес­та, где рас­по­ла­га­лись его име­ния, главным образом в село Крёк­ши­но Зве­ни­го­род­ско­го уезда Московской губернии (ны­не в чер­те города Мо­ск­ва). В 1882 году по ини­циа­ти­ве Британского биб­лей­ско­го общества на сред­ст­ва Пашкова из­дан русский си­но­даль­ный пе­ре­вод Биб­лии без не­ка­но­нических книг (смотрите Ка­нон биб­лей­ский ). Вер­нув­шись в Санкт-Пе­тер­бург, в апреле 1884 года Пашков ор­га­ни­зо­вал кон­фе­рен­цию по объ­еди­не­нию по­сле­до­ва­те­лей штун­диз­ма, бап­ти­стов, паш­ков­цев и мо­ло­кан; на 6-й день её за­се­да­ния бы­ли пре­рва­ны рас­по­ря­жени­ем пра­ви­тель­ст­ва. По­сле за­кры­тия Общества по­ощ­ре­ния ду­хов­но-нравственного чте­ния (май 1884 года) по­сле­до­вал императорский указ о вы­сыл­ке Пашкова из Рос­сии. За гра­ни­цей Пашков про­по­ве­до­вал во Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии, ока­зы­вал по­мощь русским эмиг­ран­там- про­тес­тан­там .

Дополнительная литература:

Лес­ков Н.С. Ве­ли­ко­свет­ский рас­кол (Лорд Ред­сток, его уче­ние и про­по­ведь) // Лес­ков Н.С. Зер­ка­ло жиз­ни. СПб., 1999;

Кор­ра­до Ш. Фи­ло­со­фия слу­же­ния пол­ков­ни­ка Паш­ко­ва. СПб., 2011.

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