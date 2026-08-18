ПАШКОВ ИСТОМА (ФИЛИПП ИВАНОВИЧ)
ПАШКОВ ИСТОМА (ФИЛИПП ИВАНОВИЧ) - русский военный и политический деятель эпохи Смутного времени.
С 1598 года на военной службе. После смерти отца венёвского сына боярского И.Г. Пашкова (1603 года) унаследовал его относительно высокий статус в уездной корпорации и поместья в двух станах Венёвского уезда (свыше 360,5 га). В 1605 году сотенный голова в Епифани. После начала Болотникова восстания 1606-1607 годов Пашков возглавил повстанческое движение в Ельце, его полномочия были подтверждены из Путивля от имени якобы спасшегося «царя Димитрия Ивановича». Удачно руководил обороной Ельца в ходе осады (июль - август 1606 года) правительственным войском под командованием князя И.М. Воротынского и нанёс ему поражение при отступлении к Туле. Видимо, ещё во время осады Пашков установил негласные контакты с рязанскими дворянами в армии Воротынского (их отряд возглавлял Г.Ф. Сунбулов). В середине - 2-й половине сентяюря 1606 года Пашков направился к Переяславлю-Рязанскому. В его заметно пополнившихся отрядах преобладали дети боярские, стрельцы, служилые казаки и другие группы служилых людей «по прибору» из Ельца, Каширы, Тулы, Епифани, Венёва и других южных городов. На общем собрании войск Пашков, а также рязанских дворян и детей боярских (во главе с Сунбуловым и П.П. Ляпуновым) был избран первым воеводой.
В ходе начавшегося похода на Москву не позднее 20.10.1606 года повстанцы под командование Пашкова взяли Коломну. 25 октября под селом Троицкое разбили отряды князя Ф.И. Мстиславского из числа членов двора Василия Ивановича Шуйского, а 28 октября приступили к блокаде Москвы. Первоначально отряды Пашкова располагались в селе Коломенское, немногим позднее - у села Котлы. Подход к столице 2-й повстанческой армии во главе с И.И. Болотниковым выявил целый ряд противоречий между ним и Пашковым, который располагал меньшими силами. В отрядах Пашкова превалировали служилые люди. В полосе наступления Пашкова были редки казни с конфискацией имущества представителей военных и местных властей, правительственных сил и гарнизонов, простых детей боярских, грабежи собственности зажиточных купцов. Арестованных представителей власти Пашков отправлял в Путивль, рядовых участников правительственных войск - по домам. Трения между Пашковым и Болотниковым завершились победой последнего: его отряды переместились в Коломенское и Котлы, он стал и главным воеводой повстанцев. После перехода большей части рязанских дворян во главе с П.П. Ляпуновым и Г.Ф. Сунбуловым на сторону Василия Ивановича Шуйского Пашков начал тайные переговоры с правительством. Вероятно, в ходе решающего сражения повстанцев с правительств. войсками 2 декабря Пашков с большей частью своих отрядов отъехал к царю, что предопределило поражение восставших [менее вероятен переход Пашкова в правительственный лагерь 26-27 ноября во время боёв под селом Красное (ныне - в черте города Москва)]. После перехода Пашкову был оставлен конь, взятый им в качестве военной добычи под Ельцом (сыну владельца коня выдали за него денежную компенсацию); он получил новые владения в Серпуховском и Коломенском уездах. В наступательных действиях весны - лета 1607 года Пашков участвовал в качестве головы и, возможно, воеводы в составе правительственных войск. Уровень назначений Пашкова подразумевал его включение в состав Государева двора (статусный чин остаётся неясным). Последнее упоминание Пашкова связано с его участием в сражении с болотниковцами на реке Восьма 5.6.1607 года.
Карьерные достижения Пашкова во многом определили положение его сыновей - Фёдора и Афанасия, которые сохранили земельные владения отца (вероятно, за исключением поместья в Серпуховском уезде) и стали жильцами не позднее 1616 года (возможно, ещё до июня 1610 года), а во 2-й трети XVII века - дворянами московскими; внуки Пашкова служили стольниками.
Дополнительная литература:
Лаврентьев А.В. Епифань и Верхний Дон в XII-XVII вв. М.; Тула, 2005;
Зенченко М.Ю. Южное российское порубежье в конце XVI - начале XVII в. М., 2008;
Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточной Европы. М.; Варшава, 2009. Т. 8.