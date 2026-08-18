ПАШКОВ ИСТОМА (ФИЛИПП ИВАНОВИЧ)

ПАШКОВ ИСТОМА (ФИ­ЛИПП ИВА­НО­ВИЧ) - русский во­ен­ный и по­ли­тический дея­тель эпо­хи Смут­но­го вре­ме­ни.

С 1598 года на во­енной служ­бе. По­сле смер­ти от­ца ве­нёв­ско­го сы­на бо­яр­ско­го И.Г. Паш­ко­ва (1603 года) унас­ле­до­вал его от­но­си­тель­но вы­со­кий ста­тус в уезд­ной кор­по­ра­ции и по­ме­стья в двух ста­нах Ве­нёв­ско­го уезда (свыше 360,5 га). В 1605 году со­тен­ный го­ло­ва в Епи­фа­ни. Пос­ле на­ча­ла Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов Пашков воз­гла­вил пов­станческое дви­же­ние в Ель­це, его пол­но­мо­чия бы­ли под­твер­жде­ны из Пу­тив­ля от име­ни яко­бы спас­ше­го­ся «ца­ря Ди­мит­рия Ива­но­ви­ча». Удач­но руко­во­дил обо­ро­ной Ель­ца в хо­де оса­ды (июль - август 1606 года) пра­ви­тельственным вой­ском под ко­мандованием князя И.М. Во­ро­тын­ско­го и на­нёс ему по­ра­же­ние при от­сту­п­ле­нии к Ту­ле. Ви­ди­мо, ещё во вре­мя оса­ды Пашков ус­та­но­вил не­глас­ные кон­так­ты с ря­зан­ски­ми дво­ря­на­ми в ар­мии Во­ро­тын­ско­го (их от­ряд воз­глав­лял Г.Ф. Сун­бу­лов). В середине - 2-й половине сентяюря 1606 года Пашков на­пра­вил­ся к Пе­ре­яс­лав­лю-Ря­зан­ско­му. В его за­мет­но по­пол­нив­ших­ся от­ря­дах пре­об­ла­да­ли де­ти бо­яр­ские, стрель­цы, слу­жи­лые ка­за­ки и другие груп­пы слу­жи­лых лю­дей «по при­бо­ру» из Ель­ца, Каши­ры, Ту­лы, Епи­фа­ни, Ве­нё­ва и других южных го­ро­дов. На об­щем со­б­ра­нии войск Пашков, а так­же ря­зан­ских дво­рян и де­тей бо­яр­ских (во гла­ве с Сун­бу­ло­вым и П.П. Ля­пу­но­вым ) был из­бран пер­вым вое­во­дой.

В хо­де на­чав­ше­го­ся по­хо­да на Мо­ск­ву не позд­нее 20.10.1606 года пов­стан­цы под командование Пашкова взя­ли Ко­лом­ну. 25 октября под селом Тро­иц­кое раз­би­ли от­ря­ды князя Ф.И. Мсти­слав­ско­го из чис­ла чле­нов дво­ра Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го, а 28 октября при­сту­пи­ли к бло­ка­де Мо­ск­вы. Пер­во­на­чаль­но от­ря­ды Пашкова рас­по­ла­га­лись в селе Ко­ло­мен­ское, не­мно­гим позд­нее - у села Кот­лы. Под­ход к сто­ли­це 2-й пов­станческой ар­мии во гла­ве с И.И. Бо­лот­ни­ко­вым вы­явил це­лый ряд про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду ним и Пашковым, ко­то­рый рас­по­ла­гал мень­ши­ми си­ла­ми. В от­ря­дах Пашкова пре­ва­ли­ро­ва­ли слу­жи­лые лю­ди. В по­ло­се на­сту­п­ле­ния Пашкова бы­ли ред­ки каз­ни с кон­фи­ска­цией иму­ще­ст­ва пред­ста­ви­те­лей во­енных и ме­ст­ных вла­стей, пра­ви­тельственных сил и гар­ни­зо­нов, про­стых де­тей бо­яр­ских, гра­бе­жи соб­ст­вен­но­сти за­жи­точ­ных куп­цов. Аре­сто­ван­ных пред­ста­ви­те­лей вла­сти Пашков от­прав­лял в Пу­тивль, ря­до­вых уча­ст­ни­ков пра­ви­тельственных войск - по до­мам. Тре­ния ме­ж­ду Пашковым и Бо­лот­ни­ко­вым за­вер­ши­лись по­бе­дой по­след­не­го: его от­ря­ды пе­ре­мес­ти­лись в Ко­ло­мен­ское и Кот­лы, он стал и главным вое­во­дой пов­стан­цев. Пос­ле пе­ре­хо­да большей части ря­зан­ских дво­рян во гла­ве с П.П. Ля­пу­но­вым и Г.Ф. Сун­бу­ло­вым на сто­ро­ну Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го Пашков на­чал тай­ные пе­ре­го­во­ры с пра­ви­тель­ст­вом. Ве­ро­ят­но, в хо­де ре­шаю­ще­го сра­же­ния пов­стан­цев с пра­ви­тельств. вой­ска­ми 2 декабря Пашков с большей частью сво­их от­ря­дов отъ­е­хал к ца­рю, что пред­о­пре­де­ли­ло по­ра­же­ние вос­став­ших [ме­нее ве­роя­тен пе­ре­ход Пашкова в пра­ви­тельственный ла­герь 26-27 но­ября во вре­мя бо­ёв под селом Крас­ное (ны­не - в чер­те города Мо­ск­ва)]. Пос­ле пе­ре­хо­да Пашкову был ос­тав­лен конь, взя­тый им в ка­че­ст­ве во­енной до­бы­чи под Ель­цом (сы­ну вла­дель­ца ко­ня вы­да­ли за не­го де­неж­ную ком­пен­са­цию); он по­лу­чил но­вые вла­де­ния в Сер­пу­хов­ском и Ко­ло­мен­ском уез­дах. В на­сту­пательных дей­ст­ви­ях вес­ны - ле­та 1607 года Пашков уча­ст­во­вал в ка­че­ст­ве го­ло­вы и, воз­мож­но, вое­во­ды в со­ста­ве пра­ви­тельственных войск. Уро­вень на­зна­че­ний Пашкова под­ра­зу­ме­вал его вклю­че­ние в со­став Го­су­да­ре­ва дво­ра (ста­тус­ный чин ос­та­ёт­ся не­яс­ным). По­след­нее упо­ми­на­ние Пашкова свя­за­но с его уча­сти­ем в сра­же­нии с бо­лот­ни­ков­ца­ми на реке Вось­ма 5.6.1607 года.

Карь­ер­ные дос­ти­же­ния Пашкова во мно­гом оп­ре­де­ли­ли по­ло­же­ние его сы­но­вей - Фё­до­ра и Афа­на­сия, ко­то­рые со­хра­ни­ли зе­мель­ные вла­де­ния от­ца (ве­ро­ят­но, за ис­клю­че­ни­ем по­ме­стья в Сер­пу­хов­ском уезде) и ста­ли жиль­ца­ми не позд­нее 1616 года (воз­мож­но, ещё до ию­ня 1610 года), а во 2-й тре­ти XVII века - дво­ря­на­ми мо­с­ков­ски­ми; вну­ки Пашкова слу­жи­ли столь­ни­ка­ми.

Дополнительная литература:

Лав­рен­ть­ев А.В. Епи­фань и Верх­ний Дон в XII-XVII вв. М.; Ту­ла, 2005;

Зен­чен­ко М.Ю. Юж­ное рос­сий­ское по­ру­бе­жье в кон­це XVI - на­ча­ле XVII в. М., 2008;

Осад­ный спи­сок 1618 г. // Па­мят­ни­ки ис­то­рии Вос­точ­ной Ев­ро­пы. М.; Вар­ша­ва, 2009. Т. 8.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)