Пашкóв, Филипп Иванович Истома

Пашкóв, Филипп Иванович Истома (нач. 1580‑х — после июня 1607) — один из лидеров восстания И. И. Болотникова . Веневский сын боярский, сотенный голова. В 1606 захватил власть в Ельце от имени «царя Дмитрия Ивановича». Избран «старейшиной» повстанцев, осадивших Москву. Перешел на сторону царя Василия Шуйского , что привело к поражению восставших у с. Красное. Позже участвовал в боях с отрядами И. И. Болотникова.

Лит. : Смирнов И. И. Восстание Болотникова. 1606–1607. М., 1951; Скрынников Р. Г. Смута в России в начале XVII в.: И. Болотников. Л., 1988. М. М. Бенцианов.