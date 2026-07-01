ПАШЕКУ ПЕРЕЙРА Дуарте (Pacheco Pereira Duarte)

Португальский мореплаватель, военачальник и космограф.

Происходит из старинной португальской знати, вероятный потомок Дьогу Лопеша Пашеку. Кавалейру дома Жоана II. Образование получил на средства короля.

В 1482 г. Пашеку Перейра находился в Африке в Сан Жорже да Мина. В 1490 г. он жил в Лиссабоне как признанный географ и космограф (он составил расчёт значения длины градуса и меридиана с отклонением всего 4%) на королевском пансионе, на что давал право его титул.

Пашеку Перейра пользовался расположением и доверием короля Мануэла I; участвовал в подготовке Тордесильясского договора и входил в состав делегации по его подписанию (7.06.1494).

В 1498 г. Мануэл I поручил ему секретную экспедицию с целью разведать зоны за пределами демаркационной линии по Тордесильясскому договору. Она вышла с архипелага Кабу Верде и в ноябре-декабре 1498 г., вероятно, достигла берегов Южной Америки в некоей точке между Мараньяном и Пара́ и продвинулась вдоль берега на северо-запад до устья р. Амазонки. Результаты экспедиции были засекречены.

6.04.1503 г. Пашеку Перейра отбыл в Индию командиром корабля «Эшпириту Санту» в составе эскадры под командованием Афонсу де Албукерке. В Кочине он участвовал в успешных походах против правителя Каликута. Во главе гарнизона численностью 150 человек и эскадры из 4 судов совершил успешные морские экспедиции. В марте 1504 г. при поддержке местных войск, используя суда и артиллерию, разгромил превосходящие силы правителя Каликута.

За военные подвиги Пашеку Перейра был удостоен многих почестей и нового герба (хартия дарования 02.08.1504), назначен генерал-капитаном армады Каликута, вице-королём и правителем Малабарского берега.

По возвращению в 1505 г. в Лиссабон Пашеку Перейра получил общеевропейскую известность, поскольку отчёт о его победах был направлен папе и королям Европы. В 1509 г. по поручению короля Пашеку Перейра разбил эскадру французского корсара Мондрагона, нападавшего на идущие из Индии португальские корабли. В 1511 г. командовал флотом, посланным на помощь осаждаемому местными племенами Танжеру.

В 1519 г. Пашеку Перейра был назначен военным комендантом и правителем Сан Жорже да Мина. После смерти Мануэла I в 1522 г. Пашеку Перейра был обвинён в контрабанде золота (действительные мотивы опалы Пашеку Перейра неизвестны), по приказу нового короля Жоана III в кандалах доставлен в Португалию и заключён в тюрьму. Спустя некоторое время освобождён, но жил в нищете; сведения о нём после 1526 г. отсутствуют, и 22.06.1534 его уже не было в живых.

В 1505–1506 гг. Пашеку Перейра написал труд «Смарагд о расположении мира» (Esmeraldo de Situ Orbis»). Латинская часть названия апеллирует к географическому трактату Помпония Мелы (Pomponii Melae De situ orbis libri tres).

Труд состоит из 4 книг и является для того времени одним из самых совершенных и полных описаний побережья Африки от Гибралтарского пролива до мыса Гвардафуй на полуострове Сомали. Он сочетает космографию, навигацию и историю португальских морских путешествий. Написанный под девизом «опыт – мать вещей», он предоставил европейцам новое географическое и антропологическое прочтение мира.

Книга Пашеку Перейры не содержит систематического изложения образа мыслей, но отчётливо выражает дух португальского Возрождения, к первому поколению деятелей которого принадлежал её автор.

Пашеку Перейра воспет Л. де Камоеншем в Лузиадах» (Песнь II) как «великий Пашеку, лузитанский Ахиллес». Герой поэтических и драматических произведений 17 в.

Исторические источники:

Principio do Esmeraldo «de situ orbis», feito e com posto por Duarte Pacheco cavaleiro da casa del-rei D. João II, de Portugal, que Deus tem, dirigido ao muito alto e poderoso príncipe, e sereníssimo senhor, o senhor Rei D. Manuel Nosso Senhor, o primeiro. d'este nome, que reinou em Portugal. 4 livros (manuscrito). Pereira Duarte Pacheco. Esmeraldo de situ orbis. Edição de R. E. de Azevedo Basto. Lisboa, 1892

Esmeraldo de Situ Orbis / Ed. de D. Peres. Lisboa, 1988

Автор статьи: А.П. Черных