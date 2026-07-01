ПАШЕКУ ДЬОГУ ЛОПЕШ

Придворный и дипломат при трёх королях Португалии: Педру I (1357–1367), Фернанду (1367–1383) и Жоане I (1385–1433).

Дьогу Лопеш Пашеку происходит из средней португальской знати; обладатель сеньорий Феррейра де Авеш и Селурику да Бейра, составляющих ядро родовых владений. Фидалгу двора Афонсу VI, был его советником, принимал участие в убийстве Инеш де Каштру в 1355 г. В 1357 г. по вступлению на трон Педру I, опасаясь его гнева, воспользовавшись генеалогическими связями с кастильским родом Пачеко, бежал в Кастилию.

В 1360 г. король Португалии Педру I и король Кастилии Педро I заключили соглашение о взаимном обмене эмигрантами, и король Кастилии выдал предполагаемых убийц Инеш де Каштру. В итоге Перу Коэлью и Алвару Гонсалвеш были казнены в Сантарене, а Дьогу Лопеш Пашеку бежал в Арагон и далее в Авиньон.

Сблизился с претендентом на кастильский трон Энрике Траста́мара, впоследствии королём Кастилии Энрике II. В марте 1367 г. вёл переговоры в Португалии как его представитель. От Энрике II получил статус рико-омбре (1369) и сеньорию Бехар (1375). Был прощён, вернулся на время в Португалию.

Выполнял отдельные дипломатические поручения, участвовал в переговорах по Договору в Алкутиме (1371). В 1371 г. участвовал в переговорах о предполагавшемся браке короля Фернанду с дочерью Энрике II. Но в январе 1372 г. король Португалии официально сочетался браком с португалкой Леонор Те́леш. Дьогу Лопеш отказался поддержать новый брак короля Фернанду, обвиняя Леонор Телеш в двоемужии. Оппозиция Леонор Телеш заставила Дьогу Лопеша вновь эмигрировать.

В ходе португало-кастильских войн по совету Дьогу Лопеша Пашеку Энрике II осадил Лиссабон (февраль – март 1373). Подписанный в Сантарене в 1373 г. мирный договор предполагал взаимное прощение португальских и кастильских эмигрантов. Дьогу Лопеш вновь был прощён, ему возвращены его владения, но вскоре он снова отъехал в Кастилию.

Он вернулся из Кастилии в 1384 г. чтобы поддержать Ависского магистра ходе кризиса 1383–1385 гг. Его сведения на кортесах в Коимбре в 1385 г. послужили основой для признания незаконности происхождения Беатриш, дочери Фернанду от Леонор Телеш; на тех же кортесах он свидетельствовал против признания брака Педру I и Инеш де Каштру, что стало основой аргументации Жоана даз Ре́граш, отвергавшей права их потомства на трон в пользу Ависского магистра.

До брака имел двух сыновей, легитимизированных Жоаном I в 1389 и 1392 гг., и дочь. В заключённом в 1350 г. браке имел 4 сыновей и 1 дочь. Возможно, является предком (дедом) мореплавателя Дуарте Пашеку Перейра.

Исторические источники:

Lopes F. Crônica do Senhor Rei Dom Fernando, nono rei destes regnos. Introd. S. Dias Arnaut. Porto, s/d, cap. LXXXI

Автор статьи: А.П. Черных