ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - московский, всероссийский фестиваль классической музыки.

Ос­но­ван в 2002 году по ини­циа­ти­ве ди­ри­жё­ра В.А. Гер­гие­ва и мэ­ра Мо­ск­вы Ю.М. Луж­ко­ва . Про­во­дит­ся еже­год­но. Пер­вый фес­ти­валь был го­род­ским (кон­цер­ты про­хо­ди­ли в Мо­ск­ве), с 2003 года име­ет современный ста­тус. Ме­ро­прия­тия (кон­цер­ты, музыкальные спек­так­ли - все­го около 100 еже­год­но) про­хо­дят в раз­ных го­ро­дах Рос­сии и ближ­не­го за­ру­бе­жья. По­сто­ян­ные уча­ст­ни­ки: ор­кестр, хор, пев­цы - со­лис­ты Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра; вы­сту­па­ют так­же мно­го­численные отечественные и за­ру­беж­ные кол­лек­ти­вы (ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные, хо­ро­вые) и со­лис­ты - пев­цы и ин­ст­ру­мен­та­ли­сты. Важ­ны­ми со­бы­тия­ми пасхального фестиваля в раз­ные го­ды бы­ли по­ста­нов­ка опе­ры «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го на Со­бор­ной пло­ща­ди Крем­ля (2003), ис­пол­не­ние всех сим­фо­ний С.С. Про­кофь­е­ва (2004), по­ста­нов­ка опе­ры «Вой­на и мир» Про­кофь­е­ва на сце­не Те­ат­ра Российской ар­мии и вы­сту­п­ле­ние Объ­е­ди­нён­но­го мо­ло­дёж­но­го ор­ке­ст­ра стран - уча­ст­ниц 2-й ми­ро­вой вой­ны (2005), про­грам­мы из со­чи­не­ний Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча (2006), И.Ф. Стра­вин­ско­го (2007), Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (2008), уни­каль­ная «зво­ниль­ная» про­грам­ма (ко­ло­ко­ла московских пра­во­слав­ных хра­мов; 2012 год) и другие.

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