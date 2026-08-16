ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - московский, всероссийский фестиваль классической музыки.
Основан в 2002 году по инициативе дирижёра В.А. Гергиева и мэра Москвы Ю.М. Лужкова. Проводится ежегодно. Первый фестиваль был городским (концерты проходили в Москве), с 2003 года имеет современный статус. Мероприятия (концерты, музыкальные спектакли - всего около 100 ежегодно) проходят в разных городах России и ближнего зарубежья. Постоянные участники: оркестр, хор, певцы - солисты Мариинского театра; выступают также многочисленные отечественные и зарубежные коллективы (камерно-инструментальные, хоровые) и солисты - певцы и инструменталисты. Важными событиями пасхального фестиваля в разные годы были постановка оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского на Соборной площади Кремля (2003), исполнение всех симфоний С.С. Прокофьева (2004), постановка оперы «Война и мир» Прокофьева на сцене Театра Российской армии и выступление Объединённого молодёжного оркестра стран - участниц 2-й мировой войны (2005), программы из сочинений Д.Д. Шостаковича (2006), И.Ф. Стравинского (2007), Н.А. Римского-Корсакова (2008), уникальная «звонильная» программа (колокола московских православных храмов; 2012 год) и другие.