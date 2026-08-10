ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО

ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО - обрядовый предмет, связанный с празднованием христианской Пасхи .

В пред­две­рии празд­ни­ка (обыч­но в Чис­тый чет­верг) кра­си­ли ку­ри­ные яй­ца (кра­шен­ка, ча­ще крас­но­го цве­та), рас­пи­сы­ва­ли их (пи­сан­ка), а так­же де­ла­ли из де­ре­ва, кам­ня, ке­ра­ми­ки и тому подобного. Обы­чай кра­сить яй­ца, при­уро­чен­ный к ве­сен­ним об­ря­дам, вос­хо­дит к древ­ним плодородия культам. Был наи­бо­лее рас­про­стра­нён в Западной Азии (смотреть Но­уруз) и Восточной Ев­ро­пе. У восточных и западных сла­вян в XI-XII века (мес­та­ми - до XV века) из­вест­ны пи­сан­ки в ви­де по­лых гли­ня­ных по­гре­му­шек с ша­ри­ком внут­ри, ко­то­рые свя­зы­ва­ют с дох­ри­сти­ан­ски­ми обря­да­ми. В ос­но­ве тра­ди­ции да­рить кра­ше­ные яй­ца на Пас­ху - пре­да­ние о пре­под­не­се­нии рав­но­апостольной Ма­ри­ей Ма­гда­ли­ной римскому императору Ти­бе­рию ку­ри­но­го яй­ца, чу­дес­ным об­ра­зом при­няв­ше­го крас­ный цвет как сим­вол Вос­кре­се­ния Хри­ста. Об­ря­ды, свя­зан­ные с пасхальным яйцом, бы­ли по­все­ме­ст­но рас­про­стра­не­ны в Ев­ро­пе, ны­не наи­бо­лее ха­рак­тер­ны для на­ро­дов Восточной и Юго-Восточной Ев­ро­пы. Из­го­тов­ле­ние пи­са­нок - один из ви­дов народного твор­че­ст­ва. Ха­рак­тер­ные мо­ти­вы - гео­мет­рический и рас­тительный ор­на­мент, хри­сти­ан­ские сим­во­лы и об­ра­зы и другое; ис­поль­зуе­мые тех­ни­ки - тем­пер­ная жи­во­пись, ак­ва­рель, на Ук­раи­не узор про­чер­чи­ва­ет­ся по вос­ку и за­тем про­кра­ши­ва­ет­ся. В XVIII-XXI веках пасхальное яйцо из­го­тав­ли­ва­ют­ся из шо­ко­ла­да, стек­ла, фар­фо­ра, ме­тал­ла, в ви­де юве­лир­ных из­де­лий (К. Фа­бер­же) и другие.

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