Пасхáльное восстáние 1916

Пасхáльное восстáние 1916 ( ирл. Éirí Amach na Cásca, англ. Easter Ri­sing) — вооруженное восстание против британской власти в Ирландии. Продолжалось с 24 по 30 апреля, во время пасхальной недели (отсюда название — «П. в.»; в определении П. М. Керженцева — «Красная пасха»). Происходило на фоне затягивания введения в действие закона о гомруле 1914 и угрозы мобилизации ирландцев в британскую армию. Подготовлено и осуществлено под эгидой тайной революционной организации Ирландское республиканское братство (ИРБ) при участии военной организации националистов «Ирландские волонтеры» и состоявшей из рабочих Ирландской гражданской армии. Политическое и военное руководство восстанием осуществляли член руководства ИРБ революционный демократ П. Пирс и вождь ирландского пролетариата социалист Дж. Коннолли. Захватив ряд важных административных зданий в Дублине, повстанцы приняли Декларацию независимости, провозгласившую демократическую Ирландскую республику, и объявили о создании правительства во главе с Пирсом и Коннолли. Центром восстания был Дублин, в провинции произошли отдельные плохо скоординированные выступления. В ходе подготовки восстания его организаторы договорились с немецким правительством о военной помощи, однако шедшее из Германии судно с оружием было у берегов Ирландии обнаружено британцами и затоплено. После продолжавшихся неделю уличных боев с многократно превосходившими силами полиции и британской армии под руководством генерала Дж. Максвелла повстанцы сложили оружие. Точное число жертв неизвестно. Погибло более 200 гражданских лиц, более 100 военных и свыше 60 повстанцев. После разгрома восстания его лидеры, в том числе Пирс и тяжелораненый Коннолли, были расстреляны, рядовые участники подверглись арестам и интернированию. Героическая борьба повстанцев и жестокая расправа с ними способствовали росту национального самосознания, радикализации населения, развитию национально-освободительного движения за независимость страны.

Лит. : Townshend Ch . Easter 1916: The Irish Rebellion. London, 2006; McNally M., Dennis P . Easter Rising 1916: Birth of the Irish Republic. London, 2007; Neeson E. Myths from Easter 1916. Cork, 20﻿07. Е. Ю. Полякова.