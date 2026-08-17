ПАСХАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ПАСХАЛЬНАЯ ХРОНИКА - принятое в науке название византийского исторического сочинения, созданного в 630-е годы.
Первая часть «Пасхальной хроники» представляет собой пространный трактат об исчислении даты Пасхи, вторая часть носит название «Сокращение времён» и является кратким хронологич. перечнем праотцев и правителей, сопровождаемым периодически сводными подсчётами. Для римского времени приводятся консульские фасты. Повествование начинается с Сотворения мира, датируемого 21.3.5509 годом до Рождества Христова, и согласно заголовку второй части должно было быть доведено до 629/630 годов (20-й год правления императора Ираклия I). Однако единственная сохранившаяся рукопись заканчивается 15.5.628 годом. Утраты имеются также в начале хроники. Автор «Пасхальной хроники», вероятно, был клириком из окружения патриарха Сергия I (610-638). Особую историческую ценность представляют включённые в «Пасхальную хронику» подлинные документы: богословские послания императора Юстиниана I, реляции императора Ираклия I, направленные Сенату из персидского похода, а также рассказ о восстании «Ника» в Константинополе. «Пасхальная хроника» содержит фрагменты несохранившихся сочинений, например хроники Секста Юлия Африкана и утраченной части хроники Иоанна Малалы.