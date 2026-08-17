ПАСХАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПАСХАЛЬНАЯ ХРОНИКА - принятое в науке название византийского исторического сочинения, созданного в 630-е годы.

Пер­вая часть «Пасхальной хроники» пред­став­ля­ет со­бой про­стран­ный трак­тат об ис­чис­ле­нии да­ты Пас­хи , вто­рая часть но­сит название «Со­кра­ще­ние вре­мён» и яв­ля­ет­ся крат­ким хро­но­ло­гич. пе­реч­нем пра­от­цев и пра­ви­те­лей, со­про­во­ж­дае­мым пе­рио­дически свод­ны­ми под­счё­та­ми. Для римского вре­ме­ни при­во­дят­ся кон­суль­ские фас­ты. По­ве­ст­во­ва­ние на­чи­на­ет­ся с Со­тво­ре­ния ми­ра, да­ти­руе­мо­го 21.3.5509 годом до Рождества Христова, и со­глас­но за­го­лов­ку вто­рой час­ти долж­но бы­ло быть до­ве­де­но до 629/630 годов (20-й год прав­ле­ния императора Ирак­лия I ). Од­на­ко един­ст­вен­ная со­хра­нив­шая­ся ру­ко­пись за­кан­чи­ва­ет­ся 15.5.628 годом. Ут­ра­ты име­ют­ся так­же в на­ча­ле хро­ни­ки. Ав­тор «Пасхальной хроники», ве­ро­ят­но, был кли­ри­ком из ок­ру­же­ния пат­ри­ар­ха Сер­гия I (610-638). Осо­бую ис­то­рическую цен­ность пред­став­ля­ют вклю­чён­ные в «Пасхальную хронику» под­лин­ные до­ку­мен­ты: бо­го­слов­ские по­сла­ния императора Юс­ти­ниа­на I, ре­ля­ции императора Ирак­лия I, на­прав­лен­ные Се­на­ту из персидского по­хо­да, а так­же рас­сказ о вос­ста­нии «Ни­ка» в Кон­стан­ти­но­по­ле. «Пасхальная хроника» со­дер­жит фраг­мен­ты не­со­хра­нив­ших­ся со­чи­не­ний, например хро­ни­ки Сек­ста Юлия Аф­ри­ка­на и ут­ра­чен­ной час­ти хро­ни­ки Ио­ан­на Ма­ла­лы .

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