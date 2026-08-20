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ПАША
ПАША - титул высших гражданских и военных сановников в Османской империи и в государствах, образовавшихся в результате её распада.
Обычно прибавлялся к имени обладателя. Его имели вазиры, бейлербеи и другие сановники. Символом титула был бунчук - пучок конских волос на древке. В зависимости от количества бунчуков сановник именовался одно-, двух- или трёхбунчужным. Титул трёхбунчужного Паша присваивался вазиру. После реформ Танзимата Паша - почётный титул генералов и министров. В Турции в 1923-1934 годах сохранялся только за генералами, в дальнейшем был упразднён. В Египте упразднён в 1952 году, в Ираке - в 1958 году.
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