ПАСАЛИДИС ИОАННИС
ПАСАЛИДИС ИОАННИС - греческий государственный и политический деятель.
Окончил медицинский факультет Санкт-Петербургского университета (1910). После непродолжительной стажировки в Германии (1913) занялся медицинской практикой в Одессе, затем возглавлял госпиталь в городе Сухум. В феврале 1919 года избран депутатом парламента Грузинской демократической республики от грузинских меньшевиков партии. После установления советской власти в Грузии (1921) в 1922 году эмигрировал в Грецию. В 1923-1925 годы депутат греческого парламента от города Салоники, выступал за установление республиканской формы правления. В годы германской оккупации (1941-1944) активный участник Греческого национально-освободительного фронта (ЭАМ), в 1945 году избран членом ЦК ЭАМ. В июне 1951 года возглавил избирательный блок партий, выступавших за демократические реформы (впоследствии преобразован в Единую демократическую левую партию Греции, ЭДА). В 1951-1968 годы председатель ЭДА, в 1951-1967 годы депутат парламента. После установления 21.4.1967 года «чёрных полковников диктатуры» 1967-1974 годов находился под домашним арестом вплоть до своей смерти.