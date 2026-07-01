ПАРУСНОЕ СУДНО
ПАРУСНОЕ СУДНО - судно, приводимое в движение силами давления ветра, приложенными к парусам.
Использование паруса (в качестве вспомогательного движителя) на плотах и примитивных судах известно с древнейших времён. Первые достоверные данные о парусном судне относятся ко II-III-му тысячелетию до нашей эры. Эти парусно-гребные суда обладали невысокими мореходными качествами, так как прямоугольные паруса, которыми они оснащались, эффективны только при попутном ветре, а удовлетворительное управление рулевыми вёслами обеспечивается лишь при водоизмещении судна до 300-400 тонн. Суда в Древнем Египте имели водоизмещение до тысячи тонн и 2-3 мачты для прямых парусов, однако их ходовые качества обеспечивались главным образом за счёт большого числа гребцов. В Древней Греции торговые парусно-гребные суда ходили под парусом при попутном ветре, а военные суда для движения использовали в основном только вёсла. Древне-римские торговые парусные судна из-за несовершенства судового такелажа также ходили под парусами только при попутном ветре. Однако их общая компоновка и очертания уже содержали основные элементы типичных классических парусных судов; так, крупные суда, кроме главной мачты, имели ещё носовую и кормовую мачты. К V веку был создан кормовой руль, управляемый рычагом - румпелем, что позволило увеличить размеры паруснго судна и повысить площадь парусов. Приблизительно к VIII-IX векам в районе Средиземноморья широкое распространение получил косой латинский парус, который позволял судну идти галсами против ветра.
Параллельно развивалось парусное судоходство в Юго-Восточной Азии. Так, в V-VI веках в Китае уже строили трёх-, четырёхмачтовые плоскодонные парусные судна, так называемые джонки (предназначенные как для военных целей, так и для дальнего плавания). В 1420 году в Китае построена шестимачтовая джонка «Чжэн Хэ» водоизмещением 3150 т, длиной 164 м.
В северных морях с VIII века викинги использовали вёсельно-парусные ладьи с одним прямым парусом. Позднее норманны строили когги (одно-, двухмачтовые вёсельно-парусные суда) и другие типы судов. Северные поморы достигали Груманта (острова Шпицберген) на ладьях и кочах (характерная особенность которых - яйцевидная форма корпуса). На реках и озё- рах Руси с начала XI века для перевозки людей и грузов применялись струги - гребные суда с небольшим прямоугольным парусом и съёмной мачтой.
В средние века с развитием международной морской торговли появилась необходимость в судах новой конструкции, способных совершать дальние морские плавания. В XIV веке на крупных судах устанавливали 3-4 мачты с прямыми парусами, мелкие суда несли латинские паруса. На торговых парусных суднах появляется кормовой руль, форма их корпуса приобретает округлую форму. В XV веке крупнейшее грузовое судно типа «каракка» имело водоизмещение до 2 тысяч т, было трёхмачтовым, при этом бизань-мачта оснащалась латинским парусом. На каравеллах, парусное вооружение которых, кроме манёвренности, позволяло развивать достаточно высокие по тем временам скорости, совершили экспедиции Х. Колумб и В. да Гама. В XV-XVI веках на парусном судне появляются составные мачты, несущие сразу несколько парусов, что облегчало управление и маневрирование судна. Чёткого различия между военными и торговыми судами ещё не существовало, за исключением галер (судов военного назначения).
В эпоху Великих географических открытий создаются парусные судна с высокими мореходными качествами, способные совершать путешествия вокруг света. В XVI веке строили пинасы - трёхмачтовые суда водоизмещением от 150 до 800 т. Появляются галеоны - военные суда с относительно длинным острым корпусом (длина равнялась тройной ширине), водоизмещением до тысячи тонн, без высоких надстроек, что позволяло этим судам ходить «круче к ветру». К концу XVII века галеоны уступили место судам с более развитым парусным вооружением. Надстройки уменьшаются по высоте и упрощаются. Для торговли со странами Востока строили специальные, более удлинённые, чем галеоны, трёхмачтовые суда с дополнительной маленькой мачтой на бушприте (наклонном брусе, выставленном вперёд с носа судна) для установки прямого паруса. Впоследствии парусность увеличивается за счёт введения стакселей - треугольных парусов между мачтами.
В XVII веке подводную часть деревянных корпусов парусных судов для защиты от обрастания животными и растительными организмами стали покрывать медными листами, что одновременно снижало сопротивление воды движению судна. До середины XIX века парусные судна были главным средством обеспечения морских и торговых связей между странами. Парусный флот определял военное могущество государств. В XVIII веке строили много военных судов водоизмещением до 2000 т. Водоизмещение крупных линейных кораблей достигало 5000 т, а торговых судов - до 600 т. В зависимости от типа парусного вооружения и числа артилерийских орудий военные корабли делились на ранги.
В 1845-1875 годы строились наиболее совершенные парусные судна - клиперы. Несмотря на конкуренцию со стороны судов с паровыми машинами, парусные судна всех типов (барки, бриги, шхуны) строили ещё в начале XX века. В 1902 году в Гамбурге построен корабль «Прейссен» - железное судно с пятью мачтами водоизмещением 11 тысяч т, площадью парусов 5500 м2, скоростью до 17 узлов. В 1910 году в США построено самое крупное в мире деревянное парусное судно - шестимачтовая шхуна «Вайоминг» водоизмещением 8,5 тысяч т, длиной 106,7 м, шириной 15,2 м, высотой борта 8,4 м. К 1930-м годам применение парусных судов для торговых и военных целей практически прекратилось. Современные парусные судна предназначены в основном для учебных целей, спорта (например, яхты), туризма и отдыха.
В конце XX веков созданы высокоэффективные паруса новых конструкций для использования их в качестве движителей на транспортных судах. Управление такими парусами производится автоматически. Осуществлены проекты моторных судов со вспомогательным парусом, парусно-моторных судов, парусных со вспомогательным двигателем.
Парусное судно несёт паруса на одной или нескольких мачтах. Носовая мачта называется фок-мачтой, средние мачты - грот-мачтами, кормовая мачта - бизань- мачтой. В зависимости от высоты мачты бывают простыми или составными. Общая площадь всех парусов, а также типы парусов, которые несёт судно, называются парусностью. Управляют парусным судном (изменяют курс, увеличивают или уменьшают скорость хода, останавливают продвижение парусного судна - судно ложится в дрейф, и другие) посредством согласованных действий руля и парусов.
Парусные судна подразделяются на большие (как правило, более 2 мачт) и малые. В зависимости от парусного вооружения парусные судна в основном делятся на суда с прямым, косым и смешанным вооружением. У судов с прямым вооружением прямые паруса основные, а косые - вспомогательные. У судов с косым вооружением основными являются косые паруса. К наиболее известным большим судам с прямым вооружением относятся корабли, барки, фрегаты, бриги. Большие суда с косым вооружением - шхуны (гафельные, бермудские, стаксельные и другие), известные с XVII века простые и дешёвые в эксплуатации парусники с двумя и более мачтами, а также шебеки (трёхмачтовые суда с латинским парусом). К распространённым судам со смешанным вооружением относятся баркентины (трёхмачтовые суда, у которых одна мачта несёт прямые паруса, а две мачты - косые), бригантины (две мачты с прямыми и одна мачта с косыми парусами).
Малые парусные суда имеют 1 или 2 мачты. У двухмачтовых судов (первая - грот-мачта, вторая - бизань-мачта) бизань-мачта значительно меньше (иногда их называют полуторамачтовыми). К двухмачтовым малым судам можно отнести фелуку (двухмачтовое судно с латинскими парусами), шаланду (которая может иметь 1 или 2 мачты). К судам этого типа относятся также двухмачтовые кеч и иол, которые различаются положением головки руля. К одномачтовым судам относятся тендер, кэт и др. Некоторые типы судов, например шлюпы, могли нести разное парусное вооружение. Так, двухмачтовые шлюпы с прямыми парусами, как у брига, использовали в качестве боевых кораблей, транспортных или экспедиционных судов (шлюпы Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева) и других. Среди малых судов - шлюп, является одномачтовым судном с косым парусом на грот-мачте и одним стакселем.