ПАРУСНОЕ СУДНО

ПАРУСНОЕ СУДНО - судно, приводимое в движение силами давления ветра, приложенными к парусам.

Ис­поль­зо­ва­ние па­ру­са (в ка­че­ст­ве вспо­мо­га­тель­но­го дви­жи­те­ля) на пло­тах и при­ми­тив­ных су­дах из­вест­но с древ­ней­ших вре­мён. Пер­вые дос­то­вер­ные дан­ные о парусном судне от­но­сят­ся ко II-III-му тысячелетию до нашей эры. Эти па­рус­но-греб­ные су­да об­ла­да­ли не­вы­со­ки­ми мо­ре­ход­ны­ми ка­че­ст­ва­ми, так как пря­мо­уголь­ные па­ру­са, ко­то­ры­ми они ос­на­ща­лись, эф­фек­тив­ны толь­ко при по­пут­ном вет­ре, а удов­ле­тво­ри­тель­ное управ­ле­ние ру­ле­вы­ми вёс­ла­ми обес­пе­чи­ва­ет­ся лишь при во­до­из­ме­ще­нии суд­на до 300-400 тонн. Су­да в Древ­нем Егип­те име­ли во­до­из­ме­щение до ты­ся­чи тонн и 2-3 мач­ты для пря­мых па­ру­сов, од­на­ко их хо­до­вые ка­че­ст­ва обес­пе­чи­ва­лись главным образом за счёт боль­шо­го чис­ла греб­цов. В Древ­ней Гре­ции тор­го­вые па­рус­но-греб­ные су­да хо­ди­ли под па­ру­сом при по­пут­ном вет­ре, а во­енные су­да для дви­же­ния ис­поль­зо­ва­ли в основном толь­ко вёс­ла. Древне-римские тор­го­вые парусные судна из-за не­со­вер­шен­ст­ва су­до­во­го та­ке­ла­жа так­же хо­ди­ли под па­ру­са­ми толь­ко при по­пут­ном вет­ре. Од­на­ко их об­щая ком­по­нов­ка и очер­та­ния уже со­дер­жа­ли основные эле­мен­ты ти­пич­ных клас­сических парусных судов; так, круп­ные су­да, кро­ме главной мач­ты, име­ли ещё но­со­вую и кор­мо­вую мач­ты. К V веку был соз­дан кор­мо­вой руль, управ­ляе­мый ры­ча­гом - рум­пе­лем, что по­зво­ли­ло уве­ли­чить раз­ме­ры паруснго судна и по­вы­сить пло­щадь па­ру­сов. При­бли­зи­тель­но к VIII-IX векам в рай­оне Сре­ди­зем­но­мо­рья ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чил ко­сой ла­тин­ский па­рус, ко­то­рый по­зво­лял суд­ну ид­ти гал­са­ми про­тив вет­ра.

Па­рал­лель­но раз­ви­ва­лось па­рус­ное су­до­ход­ст­во в Юго-Восточной Азии. Так, в V-VI веках в Ки­тае уже строи­ли трёх-, че­ты­рёх­мач­то­вые плос­ко­дон­ные парусные судна, так называемые джон­ки (пред­на­зна­чен­ные как для во­енных це­лей, так и для даль­не­го пла­ва­ния). В 1420 году в Ки­тае по­строе­на шес­ти­мач­то­вая джон­ка «Чжэн Хэ» во­до­из­ме­ще­ни­ем 3150 т, дли­ной 164 м.

В северных мо­рях с VIII века ви­кин­ги ис­поль­зо­ва­ли вё­сель­но-па­рус­ные ла­дьи с од­ним пря­мым па­ру­сом. Позд­нее нор­ман­ны строи­ли ког­ги (од­но-, двух­мач­то­вые вёсель­но-па­рус­ные су­да) и другие ти­пы су­дов. Северные по­мо­ры дос­ти­га­ли Гру­ман­та (острова Шпиц­бер­ген) на ладь­ях и ко­чах (ха­рак­тер­ная осо­бен­ность ко­то­рых - яй­це­вид­ная фор­ма кор­пу­са). На ре­ках и озё­- рах Ру­си с начала XI века для пе­ре­воз­ки людей и гру­зов при­ме­ня­лись стру­ги - греб­ные су­да с не­боль­шим пря­мо­уголь­ным па­ру­сом и съём­ной мач­той.

В сред­ние ве­ка с раз­ви­ти­ем ме­ж­ду­народной морской тор­гов­ли поя­ви­лась не­об­хо­ди­мость в су­дах но­вой кон­ст­рук­ции, спо­соб­ных со­вер­шать даль­ние морские пла­ва­ния. В XIV веке на круп­ных су­дах ус­та­нав­ли­ва­ли 3-4 мач­ты с пря­мы­ми па­ру­са­ми, мел­кие су­да не­сли ла­тин­ские па­ру­са. На тор­го­вых парусных суднах по­яв­ля­ет­ся кор­мо­вой руль, фор­ма их кор­пу­са при­об­ре­та­ет ок­руг­лую фор­му. В XV веке круп­ней­шее гру­зо­вое суд­но ти­па «ка­рак­ка» име­ло во­до­из­ме­ще­ние до 2 тысяч т, бы­ло трёх­мач­то­вым, при этом би­зань-мач­та ос­на­ща­лась ла­тин­ским па­ру­сом. На ка­ра­вел­лах, па­рус­ное воо­ру­же­ние ко­то­рых, кро­ме ма­нёв­рен­но­сти, по­зво­ля­ло раз­ви­вать дос­та­точ­но вы­со­кие по тем вре­ме­нам ско­ро­сти, со­вер­ши­ли экс­пе­ди­ции Х. Ко­лумб и В. да Га­ма. В XV-XVI веках на парусном судне по­яв­ля­ют­ся со­став­ные мач­ты, не­су­щие сра­зу несколько па­ру­сов, что об­лег­ча­ло управ­ле­ние и ма­нев­ри­ро­ва­ние суд­на. Чёт­ко­го раз­ли­чия ме­ж­ду во­ен­ны­ми и тор­го­вы­ми су­да­ми ещё не су­ще­ст­во­ва­ло, за ис­клю­че­ни­ем га­лер (су­дов во­енного на­зна­че­ния).

В эпо­ху Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий соз­да­ют­ся парусные судна с вы­со­ки­ми мо­ре­ход­ны­ми ка­че­ст­ва­ми, спо­соб­ные со­вер­шать пу­те­ше­ст­вия во­круг све­та. В XVI веке строи­ли пи­на­сы - трёх­мач­то­вые су­да во­до­из­ме­ще­ни­ем от 150 до 800 т. По­яв­ля­ют­ся га­ле­о­ны - во­енные су­да с от­но­си­тель­но длин­ным ост­рым кор­пу­сом (дли­на рав­ня­лась трой­ной ши­ри­не), во­до­из­ме­ще­ни­ем до ты­ся­чи тонн, без вы­со­ких над­стро­ек, что по­зво­ля­ло этим су­дам хо­дить «кру­че к вет­ру». К концу XVII века га­ле­о­ны ус­ту­пи­ли ме­сто су­дам с бо­лее раз­ви­тым па­рус­ным воо­ру­же­ни­ем. Над­строй­ки умень­ша­ют­ся по вы­со­те и уп­ро­ща­ют­ся. Для тор­гов­ли со стра­на­ми Вос­то­ка строи­ли спе­ци­аль­ные, бо­лее уд­ли­нён­ные, чем га­ле­о­ны, трёх­мач­то­вые су­да с до­пол­нительной ма­лень­кой мач­той на буш­при­те (на­клон­ном бру­се, вы­став­лен­ном впе­рёд с но­са суд­на) для ус­та­нов­ки пря­мо­го па­ру­са. Впо­след­ст­вии па­рус­ность уве­ли­чи­ва­ет­ся за счёт вве­де­ния стак­се­лей - тре­уголь­ных па­ру­сов ме­ж­ду мач­та­ми.

В XVII веке под­вод­ную часть де­ревянных кор­пу­сов парусных судов для за­щи­ты от об­рас­та­ния жи­вот­ны­ми и рас­тительными ор­га­низ­ма­ми ста­ли по­кры­вать мед­ны­ми лис­та­ми, что од­но­вре­мен­но сни­жа­ло со­про­тив­ле­ние во­ды дви­же­нию суд­на. До середины XIX века парусные судна бы­ли главным сред­ст­вом обес­пе­че­ния морских и тор­го­вых свя­зей ме­ж­ду стра­на­ми. Па­рус­ный флот оп­ре­де­лял во­енное мо­гу­ще­ст­во го­су­дарств. В XVIII веке строи­ли мно­го во­енных су­дов во­до­из­ме­ще­ни­ем до 2000 т. Во­до­из­ме­ще­ние круп­ных ли­ней­ных ко­раб­лей дос­ти­га­ло 5000 т, а тор­го­вых су­дов - до 600 т. В за­ви­си­мо­сти от ти­па па­рус­но­го воо­ру­же­ния и чис­ла артилерийских ору­дий во­енные ко­раб­ли де­ли­лись на ран­ги.

В 1845-1875 годы строи­лись наи­бо­лее со­вер­шен­ные па­рус­ные судна - кли­пе­ры. Не­смот­ря на кон­ку­рен­цию со сто­ро­ны су­дов с па­ро­вы­ми ма­ши­на­ми, парусные судна всех ти­пов (бар­ки, бри­ги, шху­ны) строи­ли ещё в начале XX века. В 1902 году в Гам­бур­ге по­стро­ен ко­рабль «Прейс­сен» - же­лез­ное суд­но с пя­тью мач­та­ми во­до­из­ме­ще­ни­ем 11 тысяч т, пло­ща­дью па­ру­сов 5500 м2, ско­ро­стью до 17 узлов. В 1910 году в США по­строе­но са­мое круп­ное в ми­ре де­ревянное парусное судно - шес­ти­мач­то­вая шху­на «Вай­о­минг» во­до­из­ме­ще­ни­ем 8,5 тысяч т, дли­ной 106,7 м, ши­ри­ной 15,2 м, вы­со­той бор­та 8,4 м. К 1930-м годам при­ме­не­ние парусных судов для тор­го­вых и во­енных це­лей прак­ти­че­ски пре­кра­ти­лось. Современные парусные судна пред­на­зна­че­ны в основном для учеб­ных це­лей, спор­та (например, ях­ты), ту­риз­ма и от­ды­ха.

В конце XX веков соз­да­ны вы­со­ко­эф­фек­тив­ные па­ру­са но­вых кон­ст­рук­ций для ис­поль­зо­ва­ния их в ка­че­ст­ве дви­жи­те­лей на транс­порт­ных су­дах. Управ­ле­ние та­ки­ми па­ру­са­ми про­из­во­дит­ся ав­то­ма­ти­че­ски. Осу­ществ­ле­ны про­ек­ты мо­тор­ных су­дов со вспо­мо­гательным па­ру­сом, па­рус­но-мо­тор­ных су­дов, па­рус­ных со вспо­мо­гательным дви­га­те­лем.

Парусное судно не­сёт па­ру­са на од­ной или не­сколь­ких мач­тах. Но­со­вая мач­та на­зы­ва­ет­ся фок-мач­той, сред­ние мач­ты - грот-мач­та­ми, кор­мо­вая мач­та - би­зань- мач­той. В за­ви­си­мо­сти от вы­со­ты мач­ты бы­ва­ют про­сты­ми или со­став­ны­ми. Об­щая пло­щадь всех па­ру­сов, а так­же ти­пы па­ру­сов, ко­то­рые не­сёт суд­но, на­зы­ва­ют­ся па­рус­но­стью. Управ­ля­ют парусным судном (из­ме­ня­ют курс, уве­ли­чи­ва­ют или умень­ша­ют ско­рость хо­да, ос­та­нав­ли­ва­ют про­дви­же­ние парусного судна - суд­но ло­жит­ся в дрейф, и другие) по­сред­ст­вом со­гла­со­ван­ных дей­ст­вий ру­ля и па­ру­сов.

Парусные судна под­раз­де­ля­ют­ся на боль­шие (как пра­ви­ло, бо­лее 2 мачт) и ма­лые. В за­ви­си­мо­сти от па­рус­но­го воо­ру­же­ния парусные судна в основном де­лят­ся на су­да с пря­мым, ко­сым и сме­шан­ным воо­ру­же­ни­ем. У су­дов с пря­мым воо­ру­же­ни­ем пря­мые па­ру­са ос­нов­ные, а ко­сые - вспо­мо­га­тель­ные. У су­дов с ко­сым воо­ру­же­ни­ем ос­нов­ны­ми яв­ля­ют­ся ко­сые па­ру­са. К наи­бо­лее из­вест­ным боль­шим су­дам с пря­мым во­о­ру­же­ни­ем от­но­сят­ся ко­раб­ли, бар­ки, фре­га­ты, бри­ги. Боль­шие су­да с ко­сым воо­ру­же­ни­ем - шху­ны (га­фель­ные, бер­муд­ские, стак­сель­ные и другие), из­вест­ные с XVII века про­стые и де­шё­вые в экс­плуа­та­ции па­рус­ни­ки с дву­мя и бо­лее мач­та­ми, а так­же ше­бе­ки (трёх­мач­то­вые су­да с ла­тин­ским па­ру­сом). К рас­про­стра­нён­ным су­дам со сме­шан­ным воо­ру­же­ни­ем от­но­сят­ся бар­кен­ти­ны (трёх­мач­то­вые су­да, у ко­то­рых од­на мач­та не­сёт пря­мые па­ру­са, а две мач­ты - ко­сые), бри­ган­ти­ны (две мач­ты с пря­мы­ми и од­на мач­та с ко­сы­ми па­ру­са­ми).

Ма­лые па­рус­ные су­да име­ют 1 или 2 мач­ты. У двух­мач­то­вых су­дов (пер­вая - грот-мач­та, вто­рая - би­зань-мач­та) би­зань-мач­та зна­чи­тель­но мень­ше (ино­гда их на­зы­ва­ют по­лу­то­ра­мач­то­вы­ми). К двух­мач­то­вым ма­лым су­дам мож­но от­не­сти фе­лу­ку (двух­мач­то­вое суд­но с ла­тин­ски­ми па­ру­са­ми), ша­лан­ду (ко­то­рая мо­жет иметь 1 или 2 мач­ты). К су­дам это­го ти­па от­но­сят­ся так­же двух­мач­то­вые кеч и иол, ко­то­рые раз­ли­ча­ют­ся по­ло­же­ни­ем го­лов­ки ру­ля. К од­но­мач­то­вым су­дам от­но­сят­ся тен­дер, кэт и др. Не­ко­то­рые ти­пы су­дов, например шлю­пы, мог­ли не­сти раз­ное па­рус­ное воо­ру­же­ние. Так, двух­мач­то­вые шлю­пы с пря­мы­ми па­ру­са­ми, как у бри­га, ис­поль­зо­ва­ли в ка­че­ст­ве бое­вых ко­раб­лей, транс­порт­ных или экс­пе­диционных су­дов (шлю­пы Ф.Ф. Бел­линс­гау­зе­на и М.П. Ла­за­ре­ва) и других. Сре­ди ма­лых су­дов - шлюп, яв­ля­ет­ся од­но­мач­то­вым суд­ном с ко­сым па­ру­сом на грот-мач­те и од­ним стак­се­лем.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)