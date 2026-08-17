ПАРУСА в архитектуре

ПАРУСА́ - андативы, элементы купольной конструкции, обеспечивающие переход от прямоугольного или многоугольного в плане подкупольного пространства к окружности купола или его барабана.

Парус име­ет фор­му сфе­рического тре­уголь­ни­ка, вер­ши­на ко­то­ро­го об­ра­ще­на вниз и за­пол­ня­ет про­стран­ст­во ме­ж­ду под­пруж­ны­ми ар­ка­ми, со­еди­няю­щи­ми со­сед­ние стол­пы под­ку­поль­но­го про­стран­ст­ва. Паруса рас­пре­де­ля­ют на­груз­ку ку­по­ла по пе­ри­мет­ру арок, пе­ре­да­ют их на опо­ры. Поя­ви­лись в римской ар­хи­тек­ту­ре II-III веков, по­лу­чи­ли ши­ро­кое раз­ви­тие в куль­то­вом зод­че­ст­ве ви­зантийского ми­ра (смотреть Кре­сто­во-ку­поль­ная сис­те­ма ). В Западной Ев­ро­пе ак­тив­но ис­поль­зо­ва­лись с эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния. Средние Тром­пы.

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