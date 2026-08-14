ПАРТНЁРСТВО ВО ИМЯ МИРА

ПАРТНЁРСТВО ВО И́МЯ МИ́РА - программа двустороннего сотрудничества НАТО с государствами, не являющимися членами альянса.

Реа­ли­зо­вы­ва­ет­ся по ини­циа­ти­ве США с 1994 года в свя­зи с уп­разд­не­ни­ем в 1991 году Ор­га­ни­за­ции Вар­шав­ско­го до­го­во­ра. Ру­ко­вод­ство НАТО об­ра­ти­лось к но­вым су­ве­рен­ным го­су­дар­ст­вам, а так­же к ней­траль­ным стра­нам с пред­ло­же­ни­ем при­сое­ди­нить­ся к про­грам­ме на дву­сто­рон­ней и су­гу­бо ин­ди­ви­ду­аль­ной ос­но­ве, с учё­том по­зи­ций и ин­те­ре­сов ка­ж­дой стра­ны, в це­лях рас­ши­ре­ния их со­труд­ни­че­ст­ва с аль­ян­сом. Официальная ос­но­ва про­грам­мы - Ра­моч­ный до­ку­мент - пре­ду­смат­ри­ва­ет, что ка­ж­дое го­су­дар­ст­во-парт­нёр бе­рёт на се­бя ряд обя­за­тельств: быть при­вер­жен­ным де­мо­кра­тическим цен­но­стям, раз­де­ляе­мым НАТО; со­блю­дать прин­ци­пы ме­ж­ду­народного пра­ва; вы­пол­нять обя­за­тель­ст­ва, вы­те­каю­щие из Ус­та­ва ООН и других ос­ново­по­ла­гаю­щих до­ку­мен­тов; воз­дер­жи­вать­ся от уг­ро­зы при­ме­не­ния или при­ме­не­ния си­лы про­тив других го­су­дарств; раз­ре­шать спо­ры мир­ным пу­тём.

Стра­ны - уча­ст­ни­цы про­грам­мы обя­зу­ют­ся спо­соб­ст­вовать про­ве­де­нию во­енных ре­форм, соз­да­нию эф­фек­тив­ных обо­рон­ных ин­сти­ту­тов, обес­пе­че­нию гражданского кон­тро­ля над воо­руженными си­лами, раз­ви­вать по­тен­ци­ал, не­об­хо­ди­мый для со­вме­ст­ных дей­ст­вий с НАТО при про­ве­де­нии ми­ро­творческих и гу­ма­ни­тар­ных опе­ра­ций. В Ра­моч­ном до­ку­мен­те так­же за­кре­п­ле­но обя­за­тель­ст­во го­су­дарств - чле­нов НАТО про­во­дить кон­суль­та­ции с лю­бой стра­ной-парт­нё­ром в слу­чае, ес­ли она со­чтёт, что воз­ник­ла пря­мая уг­ро­за её тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти, по­ли­тической не­за­ви­си­мо­сти или безо­пас­но­сти.

В про­грам­ме уча­ст­во­ва­ли 34 го­су­дар­ст­ва. В 1994 году к ней при­сое­ди­ни­лись Ру­мы­ния (26 января), Лит­ва (27 января), Поль­ша (2 февраля), Эс­то­ния (3 февраля), Венг­рия (8 февраля), Ук­раи­на (8 февраля), Сло­ва­кия (9 февраля), Лат­вия (14 февраля), Бол­га­рия (14 февраля), Ал­ба­ния (23 февраля), Че­хия (10 мар­та), Мол­да­вия (16 мар­та), Гру­зия (23 мар­та), Сло­ве­ния (30 мар­та), Азер­бай­джан (4 мая), Фин­лян­дия (9 мая), Шве­ция (9 мая), Турк­ме­ния (10 мая), Ка­зах­стан (27 мая), Кир­ги­зия (1 ию­ня), Рос­сия (22 ию­ня), Уз­бе­ки­стан (13 ию­ля), Ар­ме­ния (5 октября); в 1995 - Бе­ло­рус­сия (11 января), Ав­ст­рия (10 февраля), Маль­та (26 апреля), Ма­ке­до­ния (15 но­ября); в 1996 году - Швей­ца­рия (11 декабря); в 1999 году - Ир­лан­дия (1 декабря); в 2000 году - Хор­ва­тия (25 мая); в 2002 году - Тад­жи­ки­стан (20 февраля); в 2006 году - Бос­ния и Гер­це­го­ви­на, Сер­бия, Чер­но­го­рия (все 14 декабря). По­сле всту­п­ле­ния ря­да го­су­дарств - уча­ст­ни­ков про­грам­мы в НАТО (Венг­рия, Че­хия, Поль­ша - в 1999 году; Бол­га­рия, Лат­вия, Лит­ва, Ру­мы­ния, Сло­ва­кия, Сло­ве­ния, Эс­то­ния - в 2004 году; Ал­ба­ния, Хор­ва­тия - в 2009 году) в ней уча­ст­ву­ют 22 стра­ны.

Пра­во­вой ос­но­вой уча­стия Рос­сии в про­грам­ме яв­ля­ет­ся Фе­де­раль­ный за­кон «О ра­ти­фи­ка­ции Со­гла­ше­ния ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми - уча­ст­ни­ка­ми Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го до­го­во­ра и дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми, уча­ст­вую­щи­ми в про­грам­ме "Парт­нёр­ст­во ра­ди ми­ра", о ста­ту­се их Сил от 19 ию­ня 1995 году го­да и До­пол­ни­тель­но­го про­то­ко­ла к не­му» (от 7.6.2007, № 99-ФЗ).

В рам­ках про­грам­мы НАТО и стра­ны-парт­нё­ры осу­ще­ст­в­ля­ют кон­суль­та­ции по ши­ро­ко­му кру­гу во­про­сов. Вой­ска стран - чле­нов НАТО и ря­да стран-парт­нё­ров про­во­дят со­вме­ст­ные уче­ния, уча­ст­ву­ют в во­енных опе­ра­ци­ях и мис­си­ях под руководством НАТО, про­во­дят ме­ро­прия­тия по по­вы­ше­нию опе­ра­тив­ной со­вмес­ти­мо­сти. Осо­бое вни­ма­ние НАТО уде­ля­ет от­но­ше­ни­ям со стра­на­ми-парт­нё­ра­ми в стра­те­ги­че­ски важ­ных для аль­ян­са ре­гио­нах - на Кав­ка­зе и в Центральной Азии.

В рам­ках про­грам­мы «Партнерство во имя мира» и Со­ве­та Рос­сия - НАТО (уч­ре­ж­дён в 2002 году) при­ори­тет­ны­ми для Рос­сии в начале XXI века яв­ля­ют­ся: осу­ще­ст­в­ле­ние по­сто­ян­но­го по­ли­тического диа­ло­га и прак­тического со­труд­ни­че­ст­ва с НАТО по ук­ре­п­ле­нию все­об­щей безо­пас­но­сти, борь­бе с тер­ро­риз­мом и нар­ко­аг­рес­си­ей, кон­тро­лю над во­ору­же­ния­ми, не­рас­про­стра­не­нию ядер­но­го ору­жия, про­бле­мам про­ти­во­ра­кет­ной обо­ро­ны, про­ве­де­нию по­ис­ко­во-спа­сательных опе­ра­ций на мо­ре, борь­бе с пи­рат­ст­вом , об­ме­ну ме­ж­ду во­енными учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми. При этом Рос­сия вы­сту­па­ет про­тив во­енного вме­ша­тель­ст­ва НАТО в ме­ж­ду­народные кон­флик­ты и пла­нов аль­ян­са из­ме­нить во­енно-по­ли­тический ба­ланс в ми­ре в свою поль­зу.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)