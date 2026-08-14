ПАРТНЁРСТВО ВО ИМЯ МИРА
ПАРТНЁРСТВО ВО И́МЯ МИ́РА - программа двустороннего сотрудничества НАТО с государствами, не являющимися членами альянса.
Реализовывается по инициативе США с 1994 года в связи с упразднением в 1991 году Организации Варшавского договора. Руководство НАТО обратилось к новым суверенным государствам, а также к нейтральным странам с предложением присоединиться к программе на двусторонней и сугубо индивидуальной основе, с учётом позиций и интересов каждой страны, в целях расширения их сотрудничества с альянсом. Официальная основа программы - Рамочный документ - предусматривает, что каждое государство-партнёр берёт на себя ряд обязательств: быть приверженным демократическим ценностям, разделяемым НАТО; соблюдать принципы международного права; выполнять обязательства, вытекающие из Устава ООН и других основополагающих документов; воздерживаться от угрозы применения или применения силы против других государств; разрешать споры мирным путём.
Страны - участницы программы обязуются способствовать проведению военных реформ, созданию эффективных оборонных институтов, обеспечению гражданского контроля над вооруженными силами, развивать потенциал, необходимый для совместных действий с НАТО при проведении миротворческих и гуманитарных операций. В Рамочном документе также закреплено обязательство государств - членов НАТО проводить консультации с любой страной-партнёром в случае, если она сочтёт, что возникла прямая угроза её территориальной целостности, политической независимости или безопасности.
В программе участвовали 34 государства. В 1994 году к ней присоединились Румыния (26 января), Литва (27 января), Польша (2 февраля), Эстония (3 февраля), Венгрия (8 февраля), Украина (8 февраля), Словакия (9 февраля), Латвия (14 февраля), Болгария (14 февраля), Албания (23 февраля), Чехия (10 марта), Молдавия (16 марта), Грузия (23 марта), Словения (30 марта), Азербайджан (4 мая), Финляндия (9 мая), Швеция (9 мая), Туркмения (10 мая), Казахстан (27 мая), Киргизия (1 июня), Россия (22 июня), Узбекистан (13 июля), Армения (5 октября); в 1995 - Белоруссия (11 января), Австрия (10 февраля), Мальта (26 апреля), Македония (15 ноября); в 1996 году - Швейцария (11 декабря); в 1999 году - Ирландия (1 декабря); в 2000 году - Хорватия (25 мая); в 2002 году - Таджикистан (20 февраля); в 2006 году - Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория (все 14 декабря). После вступления ряда государств - участников программы в НАТО (Венгрия, Чехия, Польша - в 1999 году; Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония - в 2004 году; Албания, Хорватия - в 2009 году) в ней участвуют 22 страны.
Правовой основой участия России в программе является Федеральный закон «О ратификации Соглашения между государствами - участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе "Партнёрство ради мира", о статусе их Сил от 19 июня 1995 году года и Дополнительного протокола к нему» (от 7.6.2007, № 99-ФЗ).
В рамках программы НАТО и страны-партнёры осуществляют консультации по широкому кругу вопросов. Войска стран - членов НАТО и ряда стран-партнёров проводят совместные учения, участвуют в военных операциях и миссиях под руководством НАТО, проводят мероприятия по повышению оперативной совместимости. Особое внимание НАТО уделяет отношениям со странами-партнёрами в стратегически важных для альянса регионах - на Кавказе и в Центральной Азии.
В рамках программы «Партнерство во имя мира» и Совета Россия - НАТО (учреждён в 2002 году) приоритетными для России в начале XXI века являются: осуществление постоянного политического диалога и практического сотрудничества с НАТО по укреплению всеобщей безопасности, борьбе с терроризмом и наркоагрессией, контролю над вооружениями, нераспространению ядерного оружия, проблемам противоракетной обороны, проведению поисково-спасательных операций на море, борьбе с пиратством, обмену между военными учебными заведениями. При этом Россия выступает против военного вмешательства НАТО в международные конфликты и планов альянса изменить военно-политический баланс в мире в свою пользу.