ПАРТИЗАНЫ (франц. partisan, от итал. partigiano ‒ сторонник, от лат. pars, род. п. partis ‒ часть)

Ли­ца, доб­ро­воль­но сра­жаю­щие­ся в со­ста­ве ор­га­ни­зо­ван­ных воо­ру­жён­ных фор­ми­ро­ва­ний на тер­ри­то­рии, за­ня­той или кон­тро­ли­руе­мой про­тив­ни­ком; уча­ст­ни­ки пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния .

Пра­во­вое по­ло­же­ние П. ре­гу­ли­ру­ет­ся нор­ма­ми ме­ж­ду­нар. пра­ва, от­но­ся­щи­ми­ся к ком­ба­тан­там.

В рос. за­ко­но­да­тель­ст­ве П. – ли­ца, при­ни­мав­шие уча­стие в бое­вых дей­ст­ви­ях про­тив фа­ши­ст­ской Гер­ма­нии и её со­юз­ни­ков на вре­мен­но ок­ку­пи­ро­ван­ных тер­ри­то­ри­ях СССР в пе­ри­од 1941–45. П. от­не­се­ны к ве­те­ра­нам ВОВ , на них рас­про­ст­ра­не­ны со­от­вет­ст­вую­щие льго­ты и при­ви­ле­гии. В ка­че­ст­ве па­мят­ной да­ты в Рос­сии ус­та­нов­лен День пар­ти­зан и под­поль­щи­ков (29 ию­ня).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)