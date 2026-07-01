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ПАРТИЗАНЫ (франц. partisan, от итал. partigiano ‒ сторонник, от лат. pars, род. п. partis ‒ часть)
Лица, добровольно сражающиеся в составе организованных вооружённых формирований на территории, занятой или контролируемой противником; участники партизанского движения.
Правовое положение П. регулируется нормами междунар. права, относящимися к комбатантам.
В рос. законодательстве П. – лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и её союзников на временно оккупированных территориях СССР в период 1941–45. П. отнесены к ветеранам ВОВ, на них распространены соответствующие льготы и привилегии. В качестве памятной даты в России установлен День партизан и подпольщиков (29 июня).
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