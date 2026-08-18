ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - вооружённая борьба добровольцев в составе организованных вооруженных формирований, ведущаяся на территории, оккупированной или контролируемой противником.

В партизанском движении не­ред­ко уча­ст­ву­ют и час­ти ре­гу­ляр­ных воо­руженных сил го­су­дар­ст­ва, ока­зав­шие­ся в ты­лу вра­га или на­прав­лен­ные ту­да по за­да­нию ко­ман­до­ва­ния. В фор­ме партизанские движения час­то про­хо­дят гражданские и национально-ос­во­бо­дительные вой­ны. Осо­бен­но­сти партизанских движений обу­слов­ле­ны ис­то­рической об­ста­нов­кой и национальной спе­ци­фи­кой стра­ны, од­на­ко в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев пар­ти­зан­ская борь­ба вклю­ча­ет бое­вую, раз­ве­ды­вательную, ди­вер­си­он­ную и про­па­ган­ди­ст­скую дея­тель­ность, а наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми спо­со­бами во­оруженной борь­бы яв­ля­ют­ся за­са­ды, на­лё­ты, пар­ти­зан­ские рей­ды и ди­вер­сии.

Пар­ти­зан­ские дей­ст­вия из­вест­ны с глу­бо­кой древ­но­сти. К ним при­бе­га­ли на­ро­ды Средней Азии, сра­жа­ясь про­тив войск Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го в IV веке до нашей эры, сре­ди­зем­но­мор­ские на­ро­ды, от­ра­жая на­тиск за­вое­ва­те­лей Ри­ма Древ­не­го. Партизанское движение на Ру­си как фор­ма борь­бы на­ро­да про­тив за­хват­чи­ков из­вест­но с XIII-XV веков. Во вре­мя Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века и Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века ши­ро­кое партизанское движение бы­ло раз­вёр­ну­то в Русском государстве, к концу 1608 года оно ох­ва­ти­ло всю тер­ри­то­рию, за­хва­чен­ную ин­тер­вен­та­ми. От­ря­да­ми так называемой ши­шей ве­лась борь­ба про­тив польских и шведских войск в рай­онах го­ро­дов Ла­до­га, Тих­вин, Псков, на пу­тях от­сту­п­ле­ния польских войск из Мо­ск­вы. Во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов партизанское движение бы­ло раз­вёр­ну­то на­се­ле­ни­ем Рос­сии на пу­тях со­об­ще­ния ар­мии Кар­ла XII. Раз­мах партизанского движения, под­дер­жан­но­го ца­рём Пет­ром I, со­дей­ст­во­вал изо­ля­ции шведской ар­мии, ли­ше­нию её про­до­воль­ст­вия и раз­гро­му в Пол­тав­ской бит­ве 1709 года. Партизанское движение в хо­де Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1812 года на­ча­лось поч­ти сра­зу по­сле втор­же­ния Ве­ли­кой ар­мии на тер­ри­то­рию Рос­сии. С всту­п­ле­ни­ем про­тив­ни­ка в Смо­лен­скую, Мо­с­ков­скую и Ка­луж­скую гу­бер­нии при­ня­ло ши­ро­кий раз­мах. Сти­хий­но воз­ник­ли мно­го­численные пар­ти­зан­ские от­ря­ды, не­ко­то­рые из них на­счи­ты­ва­ли по несколько тысяч человек. Боль­шую из­вест­ность при­об­ре­ли от­ря­ды Г.М. Ку­ри­на, С. Емель­я­но­ва, Н.М. Нахимова и другие. Они на­па­да­ли на груп­пы вра­же­ских сол­дат, обо­зы, на­ру­ша­ли ком­му­ни­ка­ции французской ар­мии. В на­ча­ле сентября 1812 года партизанское движение зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лось. Российское ко­ман­до­ва­ние, и в пер­вую оче­редь глав­но­ко­мандующий российской ар­ми­ей генерал-фельдмаршал М.И. Ку­ту­зов, при­да­ли ему ор­га­ни­зованный ха­рак­тер, под­чи­нив сво­им стра­те­гическим за­мыс­лам. Бы­ли соз­да­ны специальные от­ря­ды из ре­гу­лярных войск, дей­ст­во­вав­шие пар­ти­зан­скими ме­то­да­ми. Один из пер­вых та­ких от­ря­дов сфор­ми­ро­ван в кон­це ав­гу­ста по ини­циа­ти­ве под­пол­ков­ни­ка Д.В. Да­вы­до­ва. В кон­це сен­тяб­ря в со­ста­ве ар­мей­ских пар­ти­зан­ских от­ря­дов в ты­лу вра­га дей­ст­во­ва­ли 36 ка­зачь­их, 7 кавалерийских и 5 пехотных пол­ков, 3 ба­таль­о­на и 5 эс­кад­ро­нов. Осо­бо от­ли­чи­лись от­ря­ды, воз­глав­ляе­мые Да­вы­до­вым, И.С. До­ро­хо­вым, А.Н. Се­сла­ви­ным, А.С. Фиг­не­ром и другие. Кре­сть­ян­ские пар­ти­зан­ские от­ря­ды тес­но взаи­мо­дей­ст­во­ва­ли с ар­мей­ски­ми. В це­лом партизанское движение ока­за­ло су­ще­ст­вен­ную по­мощь российской ар­мии в раз­гро­ме Ве­ли­кой ар­мии и из­гна­нии её из Рос­сии, унич­то­жив несколько де­сят­ков тысяч сол­дат и офи­це­ров про­тив­ни­ка.

В го­ды Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов в Рос­сии в партизанском движении уча­ст­во­ва­ли сот­ни тысяч человек. Воо­руженную борь­бу ве­ли сто­рон­ни­ки советской вла­сти в ты­лу войск бе­лых ар­мий и иностранных ин­тер­вен­тов, а так­же про­тив­ни­ки советской вла­сти в ты­лу РККА. Наи­бо­лее мас­со­вым бы­ло дви­же­ние крас­ных пар­ти­зан. Наи­боль­ший раз­мах оно по­лу­чи­ло в Си­би­ри, на Даль­нем Вос­то­ке, Ук­раи­не и Северном Кав­ка­зе. Крас­ные пар­ти­зан­ские фор­ми­ро­ва­ния (от отдельного от­ря­да до ар­мии) соз­да­ва­лись сти­хий­но на­се­ле­ни­ем или по ини­циа­ти­ве ме­ст­ных партийных ор­га­нов. Об­щее во­енно-по­ли­тическое ру­ко­во­дство партизанского движения осу­ще­ст­в­лял ЦК РСДРП(б) (с мар­та 1918 года РКП(б)) че­рез ме­ст­ные партийные ор­га­ны. Ор­га­ном не­по­средственного ру­ко­во­дства крас­ным партизанским движением вы­сту­пал соз­дан­ный в январе 1918 года Центральный штаб пар­ти­зан­ских от­ря­дов, за­тем (с мар­та 1918 года) Выс­ший во­енный со­вет, с сентября 1918 года Осо­бое раз­ве­ды­вательное от­де­ле­ние при По­ле­вом шта­бе РВСР. Крас­ное партизанское движение яви­лось од­ним из важ­ней­ших стра­те­гических фак­то­ров, обес­пе­чив­ших по­бе­ду РККА. Бе­лое партизанское движение вслед­ст­вие ог­ра­ни­чен­ной со­ци­аль­ной ба­зы боль­шо­го раз­ма­ха не по­лу­чи­ло. Не­мно­го­численные от­ря­ды бе­лых пар­ти­зан дей­ст­во­ва­ли, как пра­ви­ло, ра­зоб­щён­но и ре­ша­ли в основном так­тические за­да­чи, ред­ко вы­хо­див­шие за рам­ки ме­ст­но­го мас­шта­ба. Су­ще­ст­во­ва­ли так­же пар­ти­зан­ско-пов­станческие фор­ми­ро­ва­ния, ко­то­рые ве­ли борь­бу как с вой­ска­ми бе­лых ар­мий и ин­тер­вен­та­ми, так и с час­тя­ми РККА. Ос­но­ву их со­став­ля­ли кре­сть­я­не, к кон­цу вой­ны боль­шин­ст­во та­ких фор­ми­ро­ва­ний бы­ло раз­гром­ле­но час­тя­ми РККА.

Все­об­щее рас­про­стра­не­ние партизанское движение по­лу­чи­ло в го­ды Вто­рой ми­ро­вой вой­ны 1939-1945 годов . В стра­нах Ев­ро­пы, ок­ку­пи­ро­ван­ных на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей и её со­юз­ни­ка­ми, оно ста­ло ча­стью Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. Пар­ти­зан­скую вой­ну про­тив ок­ку­пан­тов ве­ли от­ря­ды Ар­мии Край­о­вой и Ар­мии Лю­до­вой в Поль­ше, фор­ми­ро­ва­ния Гре­че­ской на­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ар­мии, от­ря­ды югославских пар­ти­зан. В ко­ло­ни­ях и за­ви­си­мых стра­нах, ок­ку­пи­ро­ван­ных го­су­дар­ст­ва­ми фа­ши­ст­ско­го бло­ка, пар­ти­зан­ски­ми ме­то­да­ми ве­лась национально-ос­во­бо­дительная борь­ба про­тив ко­ло­ни­аль­но­го уг­не­те­ния (Ан­ти­япон­ское дви­же­ние со­про­тив­ле­ния, На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ная вой­на в Ки­тае про­тив япон­ских за­хват­чи­ков 1937-1945 годов). Наи­боль­ше­го раз­ма­ха партизанское движение дос­тиг­ло в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1941-1945 годов на вре­мен­но ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рии СССР. Ру­ко­во­дство партизанским движением осу­ще­ст­вля­ла Став­ка Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния че­рез Цен­траль­ный штаб пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния, рес­пуб­ли­кан­ские, крае­вые и фрон­то­вые (об­ла­ст­ные) шта­бы партизанское движение (в сентябре - но­ябре 1942 года су­ще­ст­во­ва­ла долж­ность глав­но­ко­ман­дую­ще­го партизанским движением, ко­то­рую за­ни­мал Мар­шал Советского Сою­за К.Е. Во­ро­ши­лов). За го­ды вой­ны в ты­лу вра­га дей­ст­во­ва­ли свыше 6 тысяч пар­ти­зан­ских от­ря­дов и 300 со­еди­не­ний, в ко­то­рых сра­жа­лись свыше 1,1 миллиона пар­ти­зан, ве­ли борь­бу свыше 220 тысяч под­поль­щи­ков. Ими вы­ве­де­но из строя около 1 миллиона человек, свыше 4 тысяч тан­ков и бро­не­ма­шин и 58 бро­не­по­ез­дов про­тив­ни­ка, по­дор­ва­но около 12 тысяч мос­тов, осу­ще­ст­в­ле­но 20 тысяч кру­ше­ний вра­же­ских эше­ло­нов, унич­то­же­но около 65 тысяч ав­то­ма­шин, а так­же от­вле­че­но на се­бя свыше 10% су­хо­пут­ных войск про­тив­ни­ка, дей­ст­во­вав­ших на советско-германском фрон­те. Наи­бо­лее мощ­ным партизанское движение бы­ло в Бе­ло­рус­сии, Ор­лов­ской, Смо­лен­ской, Ле­нин­град­ской и Ка­ли­нин­ской (ны­не Твер­ская) об­лас­тях РСФСР и на Ук­раи­не. На за­клю­чительном эта­пе вой­ны 7 со­еди­не­ний и 26 отдельных от­ря­дов советских пар­ти­зан сра­жа­лись на тер­ри­то­рии Поль­ши, а около 20 со­еди­не­ний и от­ря­дов - Че­хо­сло­ва­кии.

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны, в хо­де национально-ос­во­бо­дительной борь­бы, партизанское движение бы­ло зна­чи­тель­ным в 1940-1950-х годах во Вьет­на­ме, Лао­се, Кам­бо­д­же (На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ная вой­на в Кам­бод­же 1945-1979 годов), на Фи­лип­пи­нах, в Ал­жи­ре и на Ку­бе; в 1960-1970-х годах - в Южном Вьет­на­ме, Лао­се, Кам­бод­же и пор­тугальских ко­ло­ни­ях в Аф­ри­ке (Ан­го­ле, Гви­нее и Мо­зам­би­ке). В конце XX - начала XXI веков ме­то­ды партизанского движения ак­тив­но при­ме­ня­ют­ся в ло­каль­ных конф­лик­тах и гражданских вой­нах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)