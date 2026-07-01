ПАРТИЗАНСКИЕ РЕЙДЫ

ПАРТИЗАНСКИЕ РЕЙДЫ - передвижение и боевые действия партизанских формирований в тылу противника с целью активизации сопротивления в оккупированных районах, нанесения ударов по крупным транспортным узлам и военно-промышленным объектам.

Партизанские рейды осу­ще­ст­в­ля­лись кор­во­лан­та­ми во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов и ар­мей­ски­ми пар­ти­зан­ски­ми от­ря­да­ми в пе­ри­од Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1812 года, в го­ды Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов от­ря­ды крас­ных ураль­ских пар­ти­зан под руководством Н.Д. Ка­ши­ри­на и В.К. Блюхе­ра со­вер­ши­ли 1500-ки­ло­мет­ро­вый рейд по ты­лам войск адмирала А.В. Кол­ча­ка.

Партизанские рейды по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние во вре­мя Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1941-1945 годов. В пер­вый год вой­ны ус­пеш­ны­ми бы­ли партизанские рейды: от­ря­дов М.В. Ан­то­нен­ко­ва, Н.В. Ба­ра­нов­ско­го, К.С. За­сло­но­ва - на смо­лен­ском на­прав­ле­нии; от­ря­да шах­тё­ров Дон­бас­са (командир - И.Ф. Бо­ро­вик) - на терри­то­рии Жи­то­мир­ской, Ки­ев­ской, Чер­ни­гов­ской, Го­мель­ской и Ор­лов­ской обла­стей; груп­пы бе­ло­русских от­ря­дов (В.З. Корж) - по Мин­ской области; объ­е­ди­нён­но­го от­ря­да, а за­тем со­еди­не­ния во гла­ве с С.А. Ков­па­ком и С.В. Руд­не­вым - на Сум­щи­ну из Хи­нель­ских и Брян­ских ле­сов и другие. До осе­ни 1942 года они но­си­ли эпи­зо­дический ха­рак­тер, осу­ще­ст­в­ля­лись на не­боль­шую глу­би­ну ог­ра­ниченными си­ла­ми, не­ред­ко имея це­лью вы­ход из-под уда­ров про­тив­ни­ка.

К осе­ни 1942 года бы­ла от­ла­же­на сис­те­ма управ­ле­ния пар­ти­зан­ским дви­же­ни­ем и ты­ло­во­го обес­пе­че­ния пар­ти­зан­ских фор­ми­ро­ва­ний. В сентябре - октябре 1942 года по западным рай­онам Ка­ли­нин­ской (ны­не Твер­ская) области осу­ще­ст­в­лял рей­ды пар­ти­зан­ский кор­пус (7 бри­гад; свыше 2,3 тысяч человек) под ко­мандованием В.В. Ра­зу­мо­ва и А.И. Штра­хо­ва. В кон­це октябре 1942 года со­еди­не­ние Ков­па­ка (5 от­ря­дов; свыше 1 тысячи человек) и со­еди­не­ние А.Н. Са­бу­ро­ва (6 от­ря­дов; свыше 1,6 тысяч человек) на­ча­ли из Брян­ских ле­сов 700-ки­ло­мет­ро­вый рейд, в се­ре­ди­не но­яб­ря пре­одо­ле­ли Днепр и вы­шли на Пра­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну. Зи­мой 1942/1943 годов, ле­том и осе­нью 1943 года от­ли­чи­лись рей­до­вые от­ря­ды (со­еди­не­ния) А.В. Гер­ма­на, С.В. Гри­ши­на, Ков­па­ка, Я.И. Мель­ни­ка, Ф.Ф. Та­ра­нен­ко, А.Ф. Фё­до­ро­ва и других. Осо­бен­но ус­пеш­ным был рейд со­еди­не­ния М.И. Нау­мо­ва, ко­то­рое в феврале - апреле 1943 про­шло с боя­ми 2,4 тысяч км по степ­ным рай­онам Ук­раи­ны (Сум­ская, Пол­тав­ская, Ки­ро­во­град­ская, Одес­ская, Вин­ниц­кая, Жи­то­мир­ская об­лас­ти). В 1944 году рей­ди­рую­щие пар­ти­зан­ские фор­ми­ро­ва­ния, опе­ра­тив­но взаи­мо­дей­ст­вуя с на­сту­пав­ши­ми вой­ска­ми фрон­тов, на­но­си­ли уда­ры по вра­же­ским ты­лам. Не­ко­то­рые из них пе­ре­шли гра­ни­цу СССР и ока­зы­ва­ли по­мощь си­лам Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния восточно-ев­ропейских стран. Советские пар­ти­за­ны при­ня­ли уча­стие в Сло­вацком национальном вос­ста­нии 1944 и вое­ва­ли совместно с чешскими и сло­вацкими пар­ти­за­на­ми до кон­ца вой­ны. Все­го в 1943-1945 годы бы­ло со­вер­ше­но свыше 40 рей­дов, в ко­то­рых уча­ст­во­ва­ло свыше 100 круп­ных пар­ти­зан­ских фор­ми­ро­ва­ний.

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