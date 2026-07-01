ПАРТИЗАНСКИЕ РЕЙДЫ
ПАРТИЗАНСКИЕ РЕЙДЫ - передвижение и боевые действия партизанских формирований в тылу противника с целью активизации сопротивления в оккупированных районах, нанесения ударов по крупным транспортным узлам и военно-промышленным объектам.
Партизанские рейды осуществлялись корволантами во время Северной войны 1700-1721 годов и армейскими партизанскими отрядами в период Отечественной войны 1812 года, в годы Гражданской войны 1917-1922 годов отряды красных уральских партизан под руководством Н.Д. Каширина и В.К. Блюхера совершили 1500-километровый рейд по тылам войск адмирала А.В. Колчака.
Партизанские рейды получили широкое распространение во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В первый год войны успешными были партизанские рейды: отрядов М.В. Антоненкова, Н.В. Барановского, К.С. Заслонова - на смоленском направлении; отряда шахтёров Донбасса (командир - И.Ф. Боровик) - на территории Житомирской, Киевской, Черниговской, Гомельской и Орловской областей; группы белорусских отрядов (В.З. Корж) - по Минской области; объединённого отряда, а затем соединения во главе с С.А. Ковпаком и С.В. Рудневым - на Сумщину из Хинельских и Брянских лесов и другие. До осени 1942 года они носили эпизодический характер, осуществлялись на небольшую глубину ограниченными силами, нередко имея целью выход из-под ударов противника.
К осени 1942 года была отлажена система управления партизанским движением и тылового обеспечения партизанских формирований. В сентябре - октябре 1942 года по западным районам Калининской (ныне Тверская) области осуществлял рейды партизанский корпус (7 бригад; свыше 2,3 тысяч человек) под командованием В.В. Разумова и А.И. Штрахова. В конце октябре 1942 года соединение Ковпака (5 отрядов; свыше 1 тысячи человек) и соединение А.Н. Сабурова (6 отрядов; свыше 1,6 тысяч человек) начали из Брянских лесов 700-километровый рейд, в середине ноября преодолели Днепр и вышли на Правобережную Украину. Зимой 1942/1943 годов, летом и осенью 1943 года отличились рейдовые отряды (соединения) А.В. Германа, С.В. Гришина, Ковпака, Я.И. Мельника, Ф.Ф. Тараненко, А.Ф. Фёдорова и других. Особенно успешным был рейд соединения М.И. Наумова, которое в феврале - апреле 1943 прошло с боями 2,4 тысяч км по степным районам Украины (Сумская, Полтавская, Кировоградская, Одесская, Винницкая, Житомирская области). В 1944 году рейдирующие партизанские формирования, оперативно взаимодействуя с наступавшими войсками фронтов, наносили удары по вражеским тылам. Некоторые из них перешли границу СССР и оказывали помощь силам Движения Сопротивления восточно-европейских стран. Советские партизаны приняли участие в Словацком национальном восстании 1944 и воевали совместно с чешскими и словацкими партизанами до конца войны. Всего в 1943-1945 годы было совершено свыше 40 рейдов, в которых участвовало свыше 100 крупных партизанских формирований.