ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ (РОССИЯ)

Также - социалисты-революционеры, партия эсеров (от сокращения по первым буквам - с.-р.), эсеры.

Революционная, социалистическая политическая партия России первой трети XX в. Название «социалисты-революционеры», как правило, обозначало тех представителей российского социализма, которые связывали себя с политическими традициями и идеями «Народной воли». В то же время, этот термин позволял дистанцироваться как от реформистского народничества с его теорией «малых дел», так и от марксизма с его идеей обязательной эволюции социально-экономических отношений через капитализм к социализму.

В настоящее время термин социалисты-революционеры не используется. Термин же «эсеры», исключительно из-за совпадения первых букв в наименовании партии, журналисты, политические аналитики, деятели отдельных политических партий и движений, применяют к партии «Справедливая Россия». Однако никакой идейной и исторической преемственности от подлинных эсеров эта организация не имеет.

Развёрнутая характеристика

Партия социалистов-революционеров возникла в начале XX в. на основе объединения ряда революционных организаций, рассматривавших себя в качестве продолжателей политических традиций «Народной воли». Получив известность террористической деятельностью, участием в революционных событиях 1905 - 1907 гг., она стала одной из наиболее влиятельных революционных партией, соперником российской социал-демократии за влияние на умы рабочих, крестьянства, интеллигенции. В 1917 г. партия эсеров была наиболее массовой политической силой в России. Ее представители имели большое влияние в Советах, других органах местного самоуправления, входили в состав Временного правительства. Впечатляющим был и успех эсеров на выборах в Учредительное собрание. Тем не менее, партия пережила внутренний кризис, вызванный, в значительной степени, идейными разногласиями. Его итогом стал раскол ПСР на три самостоятельных течения. В ходе Второй Российской революции и гражданской войны эсеры потерпели поражение в борьбе с большевиками. В 1920-х - начале 1930-х гг. в результате репрессий со стороны большевистской диктатуры ПСР была разгромлена и окончательно сошла с политической арены в СССР. При этом часть партии продолжала свою деятельность в условиях эмиграции вплоть до конца 1960-х гг.

Исторический контекст

Первые организации эсеров появились в середине 1890-х гг. К ним относились Союз русских социалистов-революционеров (1893 г., Берн) и Союз социалистов-революционеров (ССР) (1895 – 1896 гг.), организовавшийся в Саратове, а затем действовавший в Москве. Первые, безуспешные, попытки объединить их в единую партию, были предприняты на съездах в Воронеже, Полтаве (1897 г.) и Киеве (1898 г.).

Разразившийся в 1890-е гг. экономический кризис поставил под сомнение оптимистический прогноз марксистов относительно прогрессивной роли капитализма, продемонстрировав, что политика индустриализации может быть успешной лишь при модернизации политического строя и сельского хозяйства. Эти обстоятельства способствовали росту влияния эсеров среди радикальной интеллигенции, сделав вновь популярными их идеи об особом пути России к социализму, о большом значении крестьянства в революции. Ревизия марксизма, осуществленная Э. Бернштейном и его последователями в 1890-е гг., также оказала влияние на теоретическую работу эсеров. Так, В.М.Чернов, ставший наиболее крупным теоретиком эсеровского движения, в своих работах опровергал представления о мелкобуржуазном характере трудового крестьянства, подчеркивая общность его социально-экономических интересов с промышленными рабочими.

В 1900 г. ряд эсеровских организаций на юге России объединяются в южную Партию Социалистов-революционеров. В то же время в Париже по инициативе В.М. Чернова была создана Аграрно-социалистическая лига (АСЛ). В начале декабря 1901 г. на конспиративной встрече в Берлине Е. Азеф и М. Селюк (представлявшие ССР), и Г.А. Гершуни (представитель южной ПСР) без согласования с членами своих организаций, приняли решение об их объединении во всероссийскую Партию социалистов-революционеров.

Сообщение об образовании ПСР было опубликовано в январе 1902 г. на страницах газеты «Революционная Россия». К 1905 г. в ее составе было более 40 комитетов и групп, объединявших около 2 – 2,5 тыс. чел. Социальный состав ПСР характеризовался преобладанием интеллигенции, учащихся и студентов. Лишь около 28 % ее членов были рабочими и крестьянами. В 1902 - 1904 гг. на местах были созданы ряд организаций, ориентированные на работу с различными слоями населения (Крестьянский союз ПСР, Союз народных учителей, рабочие союзы).

Руководящий состав и органы

Руководящим органом партии первоначально была комиссия по связи с заграницей (в составе Е.К. Брешковской, П.П. Крафта и Г.А. Гершуни), а затем Центральный Комитет, состоявший из двух отделений (Петербургского и Московского). К 1905 г. в его входило около 20 чел. Действовал также созываемый для решения экстренных тактических и организационных вопросов Совет партии, состоявший из членов ЦК, делегатов областных, а также Московского и Петербургского комитетов. Действовали более 10 областных комитетов, координировавших деятельность местных организаций. Центральным печатным органом ПСР первоначально была газета «Революционная Россия», с 1908 г. - «Знамя Труда». Ее лидерами были имевший право осуществлять кооптацию ЦК М.Р. Гоц и Е.Ф. Азеф, к тому времени уже активно сотрудничавший с охранкой, выдавая сведения о деятельности эсеров и одновременно ведя двойную игру в собственных интересах. Ведущим теоретиком ПСР являлся В.М. Чернов. Еще до образования единой ПСР Г.А. Гершуни начал формирование ее Боевой организации, предназначенной для ведения центрального террора против государственных деятелей, по мнению партийного руководства, наиболее дискредитировавших себя в глазах общественности. Она была полностью автономна в партии. ЦК не имел права вмешиваться во внутренние дела БО, лишь выбирая объект акции. Пост руководителя организации занимали Гершуни (1901 – май 1903 гг.) и Азеф (1903 - 1908 гг.). В апреле 1902 г. БО провела первый террористический акт (убийство С.В. Балмашовым министра внутренних дел Д.С. Сипягина). За время существования организации, в ее состав входили одновременно 10 - 30, а всего - более 80 чел.

Взгляды

Эсеры признавали плюрализм в сфере теории. В партии были как приверженцы идей субъективной социологии Н.К. Михайловского, так и адепты учений махизма, неокантианства и эмпириокритицизма. Основу идеологии ПСР составляла народническая концепция об особом пути России к социализму. Ведущий теоретик партии, В.М. Чернов, объяснял необходимость такого пути ее особым положением. тем что в своем развитии она находится между индустриальными и аграрно-колониальными странами. В отличие от развитых промышленных стран, российском капитализме, по его мнению, преобладали разрушительные тенденции, что особенно проявлялось в отношении сельского хозяйства.

Классовая дифференциация общества, по мнению эсеровских теоретиков, определялась отношением к труду и источниками дохода. Поэтому в трудовой, революционный лагерь они включали рабочих, крестьян и интеллигенцию. Иными словами - людей, живущих своим трудом, не эксплуатируя других. Главной же его силой считалось крестьянство. При этом признавалась двойственность социальной природы этого слоя населения, поскольку крестьянин является как тружеником, так и собственником. Эсеры отмечали также, что рабочий класс, благодаря высокой концентрации в крупных городах России, представляет серьезную опасность для правящего режима. Связь же рабочих с селом рассматривалась, как одна основа рабоче-крестьянского единства. Российская интеллигенции, оценивавшаяся как антибуржуазная по своему мировоззрению, должна была нести идеи социализма в крестьянство и пролетариат. Будущая революция рассматривалась эсерами, как «социальная», переходный вариант между буржуазной и социалистической. Одной из ее основных целей была социализации земли.

Программа партии

Программа и временный организационный устав ПСР были утверждены на Учредительном съезде партии в Финляндии 29 .12.1905 – 4.01.1906 гг.

Предполагался созыв Учредительного собрания на демократических началах, приход партии к власти путем завоевания большинства на демократических выборах на местах, а затем и в Учредительном собрании. Переход же к социализму предполагалось затем осуществить реформистским путем. Важнейшими требованиями программы были: ликвидация самодержавия и установление демократической республики, политических и гражданских свобод. Эсеры выступали за введение федеративных отношений между национальностями, признание за ними права на самоопределение и автономию органов самоуправления. Центральным пунктом экономической части программы ПСР было требование социализации земли. Предполагалась отмена частной собственности на землю, а затем - ее превращение в общенародное достояние с запретом купли и продажи. Заведовать ей должны были органы народного самоуправления. Предусматривалось уравнительно-трудовое пользование землей (при условии ее обработки своим трудом, личным или коллективным). Ее распределение предполагалось по потребительской и трудовой норме. Социализация должна была Для решения «рабочего вопроса» программа ПСР провозглашала ограничение продолжительности рабочего дня 8-ю часами, введение минимума заработной платы, страхования работников за счет государства и владельцев предприятий, законодательной охраны труда под контролем выборной фабричной инспекции, свободы профсоюзов, права рабочих организаций участвовать в организации труда на предприятии. Предполагалось введение бесплатной медицинской помощи.

Признавалось разнообразные методы и средства борьбы. Среди них, как пропаганда и агитация, парламентская и внепарламентская борьба, в том числе - стачки, демонстрации, восстания. Для агитации, возбуждения революционных сил общества, а также в качестве меры борьбы с произволом правительства использовался индивидуальный террор. Террористические акты БО создали партии широкую известность. Наиболее известны среди них убийство министров внутренних дел Д.С. Сипягина (2.04.1902 г.) и В.К. Плеве (15.07.1904 г.). За жестокое подавившего крестьянские волнения весной 1902 г. был убит харьковский губернатор И.М. Оболенский (26.06. 1902 г.), а за расстрел рабочей манифестации в г. Златоусте - уфимский губернатор Н.М. Богданович (6.05.1903 г.). Активную агитационно-пропагандистскую работу эсеры вели среди рабочих, образуя кружки и участвуя в массовых демонстрациях и стачках. Было налажено издание литературы для крестьян, распространявшейся в Поволжье, ряде южных и центральных губерниях России.

В 1903 г. в ПСР появляется леворадикальная оппозиция, представленная группой «аграрных террористов», предлагавших основной центр внимания партии перенести с политической борьбы на отстаивание социальных интересов крестьянства. Предполагалось призвать крестьян к разрешению аграрного вопроса путем захвата земли, к применению «аграрного террора». В условиях ухудшения положения самодержавия в условиях поражений русско-японской войны и подъема либерального движения, руководство ПСР сделало ставку на создание широкого объединения политической оппозиции. Осенью 1904 г. В.М. Чернов и Е.Ф. Азеф приняли участие в конференции оппозиционных партий России в Париже.

В годы Первой Российской революции ПСР поставила основной целью своей деятельности свержение самодержавия. В феврале 1905 г. состоялся последний значительный акт БО - убийство великого князя Сергея Александровича, дяди Николая II, бывшего генерал-губернатора Москвы. Осенью 1906 г. БО была временно распущена и заменена летучими боевыми отрядами. Террор ПСР превратился в децентрализованный и направленный, прежде всего, против чиновников среднего и низшего звена. В это время эсеры участвовали в подготовке ряда важных революционных выступлений (стачки, демонстрации, митинги, восстания). наиболее известные среди них - Декабрьское вооруженное восстание в Москве, а также военные восстания в Кронштадте и Свеаборге летом 1906 г. При участии эсеров были созданы многие профсоюзы. В некоторых из них (Всероссийском железнодорожном союзе, Почтово-телеграфном союзе, Союзе учителей и ряде др.) преобладали сторонники ПСР. Партия завоевала преобладающее влияние среди рабочих ряда крупнейших петербургских и московских заводов, особенно - на Прохоровской мануфактуре. Многочисленные представители эсеров участвовали в Петербургском, Московском и ряде др. Советов рабочих депутатов. Велась активная работа эсеров в среде крестьянства. Так, в ряде Поволжских губерний и в Центрально-Черноземном районе были созданы крестьянские братства. При поддержке ПСР создавались Всероссийский Крестьянский союз и Трудовая группа в Государственной думе. В результате значительно выросла численность ПСР, достигшая 60 тыс. чел.

Подержав бойкот Булыгинской думы и приняв участие во Всероссийской октябрьской стачке, эсеры неоднозначно встретили Манифест 17 октября 1905 г. Большинство партийных лидеров, особенно Е. Азеф, предлагали перейти к конституционным методам борьбы, отказавшись от террора. Учитывая, что линия на вооруженное восстание и бойкот выборов в I Государственную думу не получила поддержки широких слоев крестьянства, эсеры приняли участие в новой избирательной кампании. В составе Думы была сформирована фракция социалистов-революционеров из 37 депутатов. Под аграрным проектом эсеров во II Думе было собрано 104 депутатских подписи. В 1906 г. эсеры призвали крестьянство к бойкоту столыпинской аграрной реформы, видя в ней угрозу идее социализации земли. Впоследствии были выдвинуты призывы к крестьянам бойкотировать хозяев хуторов и отрубов.

Раскол

В 1905 - 1906 гг. ПСР пережила раскол, в результате которого близкие к ней умеренно-народнические круги образовали Партию Народных Социалистов. В то же время, леворадикальное крыло, представленное сторонниками немедленного осуществления социалистической революции в России, выступавшее также с позиции радикализации революционного террора, образовало Союз социалистов-революционеров максималистов.

После поражения революции 1905 - 1907 гг. ПСР оказалась в состоянии кризиса. Новые тактические установки эсеров были основаны на том, что третьеиюньский государственный переворот вернул дореволюционное политическое положение в Россию. В силу этого сохранялась уверенность в неизбежности новой революции. ПСР официально начала бойкот Государственной думы. Также было принято решение об усилении боевой подготовки к будущим восстаниям и о возобновлении террора. Партийный кризис обострило разоблачение В.Л. Бурцевым провокаторской деятельности Е.Ф. Азефа. В начале января 1909 г. ЦК ПСР официально признал факт его сотрудничества с охранкой. Попытка Б.В. Савинкова воссоздать БО оказалась неудачной. Вследствие массовых арестов, разочарования и ухода ряда активистов, роста эмиграции, резко сократилась численность ПСР. На V Совете партии, проходившем в мае 1909 г., ушел в отставку старый состав ЦК. С 1912 г. функции Центрального комитета перешли к Заграничной делегации.

Усиливаются дискуссии и идейное размежевание в партии. Ряд теоретиков обратили свое внимание на роль кооперации в становлении социалистических отношений. Так, И.И. Фондаминский предполагал, что постепенное развитие кооперативных хозяйств приведет к социализации земли. Возникли левая фракция «инициативного меньшинства» (1908 - 1909 гг.) и правое крыло, группировавшееся вокруг журнала «Почин» (1912 г.) и объединявшее сторонников перехода к легальной деятельности. Группа «инициативного меньшинства» образовалась в Париже из членов местной группы эсеров, давно стоявших в оппозиции к партийной линии. В июне 1909 г. сторонники «инициативного меньшинства» вышли из партии, присоединившись к Союзу левых эсеров.

Рост рабочего движения и оппозиционных настроений в России способствовал росту рядов ПСР, организации которой в 1914 г. появляются на крупных предприятиях Санкт-Петербурга, Москвы и многих др. городов. Была возобновлена агитационно-пропагандистская работа партии среди крестьянства. В Петербурге стали выходить эсеровские легальные газеты («Трудовой голос», «Мысль»). Процесс консолидации ПСР был прерван началом Первой мировой войны.

Партия эсеров так и не смогла выработать общую партийную платформу по вопросу об отношении к войне. В итоге, среди эсеров были сторонники как оборонческой, так и интернационалистской позиции. Оборонцы (Авксентьев, Аргунов, Лазарев, Фондаминский) предлагали согласовывать тактику и формы борьбы с задачами обороны России. Победа Антанты над германским милитаризмом рассматривалась эсерами-оборонцами, как прогрессивное явление, способное повлиять на политическую эволюцию российской монархии. Позицию интернационалистов представляли Камков, Натансон, Ракитников и Чернов. Они исходили из того, что царское правительство ведет завоевательную войну. Социалисты должны были стать «третьей силой», которая добьется справедливого мира без аннексий и контрибуций.

Раскол парализовал деятельность Заграничной делегации. В конце 1914 г. противники войны среди эсеров начали издание газеты «Мысль» в Париже. Чернов и Натансон участвовали в Циммервальдской (1915 г.) и Кинтальской (1916 г.) международных конференциях интернационалистов. М.А. Натансон поставил свою подпись под Циммервальдским «Манифестом». Чернов отказался подписать его, поскольку были отклонены его поправки. Оборонцы эсеры вместе со своими единомышленниками из среды социал-демократов издавали в Париже еженедельную газету «Призыв» (октябрь 1915 - март 1917 гг.). По мере ухудшения внешнего и внутреннего положения России, нарастания политического кризиса, идеи эсеров-интернационалистов находили все больше сторонников. Многие эсеры в годы Первой мировой войны работали в легальных организациях, расширяя постепенно влияние партии.

Эсеры в 1917 году

В революционных событиях февраля 1917 г. участвовали эсеры во главе с П.А. Александровичем. Зензинов и Александрович были среди инициаторов создания Петроградского Совета. Представители ПСР вошли в первый состав Исполкома Петросовета. Во многих других городах эсеры также входили в состав Советов, возглавляли революционные органы самоуправления. Возвращение из ссылки и эмиграции лидеров и активистов партии способствовало ее возрождению. 2.03.1917 г. состоялась I Петроградская конференция эсеров, избравшая городской комитет, временно взявший на себя функции ЦК. В середине марта началось издание нового центрального органа ПСР - газеты «Дело народа». Создавались новые местные организации. В начале августа, в период наибольшей популярности партии, в нее входило 436 организаций в 62 губерниях (312 комитетов и 124 группы). Возрастала численность партии. Ее максимальная численность в 1917 г. составляла около миллиона человек. Орган ЦК ПСР «Дело Народа» с июня 1917 г. был одной из наиболее крупных российских газет. Ее тираж доходил до 300 тыс. экземпляров.

III съезд партии (25.05 – 4.06.1917 г.) завершил ее организационное оформление. Весной 1917 г. в ПСР оформились правое (лидеры - А.А. Аргунов, Е.К. Брешковская, А.Ф. Керенский) и левое крыло (М.А. Натансон, Б.Д. Камков и М.А. Спиридонова). Органом правых эсеров была газета «Воля народа». левое крыло партии выражало свою позицию на страницах газеты «Знамя труда». Официальный же курс ПСР определяла центристская группировка, возглавляемая В.М. Зензиновым, В.М. Черновым, А.Р. Гоцем и Н.Д. Авксентьевым. В основе разногласий лежали различные оценки перспектив развития революции в России и столь же разные взгляды на роль партии эсеров в этом процессе. Правые эсеры полагали, что в России, как и в большинстве стран мира еще не подготовлены предпосылки социалистического переустройства общества. В этих условиях основная задача революции - демократизация политического строя. Ее осуществление они видели возможным лишь в коалиции с либеральными кругами буржуазии и интеллигенции, представленными партией кадетов. Лишь единый фронт демократических сил, по мнению идеологов правых эсеров был средством преодоления экономической разрухи, достижения победы над Германией. Левые эсеры, напротив, считали возможным переход России к социализму при скорой мировой революции. Отрицая любое блокирование с либералами, они выдвигали идею однородного социалистического правительства и требовали радикальных социальных реформ. Среди них была передача помещичьей земли в распоряжение земельных комитетов. По-прежнему левое крыло партии оставалось на антивоенной, интернационалистической точке зрения. Эсеры-центристы выдвинули теорию особой, «народно-трудовой» революции, сохраняющей капиталистическую систему, но одновременно создающей предпосылки социалистического строя. Предполагалось сохранение временной коалиции со всеми силами, заинтересованными в установлении и развитии демократического строя. не исключался и временный блок с либеральными партиями. В качестве альтернативы диктатуре предполагался переход власти к коалиции социалистических партий путем завоевания большинства демократическим путем.

Хотя левые круги ПСР выступали против поддержки Временного правительства, участвуя в антиправительственных выступлениях на улицах Петрограда. В то же время многие правые и центристы одобряли вступление во Временное правительство А.Ф. Керенского. После апрельского кризиса руководство ПСР признало необходимым вступление социалистов в кабинет с целью корректировки его политического курса. Члены ПСР входили в состав трех коалиционных правительствах. В первом посты министра юстиции, а затем - военного и морского министра занимал А.Ф. Керенский, на посту министра земледелия был В.М. Чернов. Во втором составе правительства Керенский занимал должность министра-председателя, а также военного и морского министра, В.М. Чернов – министра земледелия, Н.Д. Авксентьев – министра внутренних дел. В третье коалиционное правительство входили Керенский, сохранивший те же посты и С.Л. Маслов, ставший министром земледелия.

ПСР официально заявляла и о поддержке Советов, воспринимая их не как органы власти, но как классовую организацию трудящихся масс, отстаивающую их интересы и контролирующую Временное правительство. Преобладающим влиянием эсеры пользовались в Советах крестьянских депутатов. Власть же на местах предполагалось передать городским, районным думам и земствам, избранным демократическим путем. Свою политическую задачу эсеры видели в завоевании большинства на выборах в эти органы самоуправления, а затем - в Учредительном собрании. В августе 1917 г. ПСР одержала победу на выборах в городские думы. При этом отвергалась идея непосредственного захвата власти ПСР, выдвинутое на VII Совете партии М.А. Спиридоновой.

Вопросу о войне была посвящена отражавшая позицию центристов резолюция III съезда партии, включавшая требование демократического мира. Но вплоть до окончания войны признавалась необходимость сохранять единство действий с союзниками по Антанте и содействовать укреплению боевого потенциала армии. Призывы к отказу от участия в военных действиях и к неповиновению приказам признавались недопустимыми. Левые эсеры подвергли критике эту позицию за сохранение элементов оборончества. Правое крыло партии, напротив, требовало полного разрыва с идеями Циммервальда.

По решению III съезда ПСР, аграрный вопрос должно было решить Учредительное собрание. Вплоть до этого момента признавалось необходимым передать землю в распоряжение земельных комитетов, которые должны были подготовить ее справедливое перераспределение. на тот момент ПСР ограничилось тем, что добилось отмены столыпинских земельных законов и принятия закона о запрете земельных сделок. Проекты передачи земель в ведение земельных комитетов так и не были утверждены Временным правительством. III съезд ПСР также признал необходимость государственного регулирования производства, контроля над торговлей и финансами.

Осенью 1917 г. достиг своего апогея кризис партии эсеров. Усилившиеся идейные разногласия вели к ее расколу. Правые эсеры 16 сентября выступили с воззванием, обвинив ЦК в пораженческой позиции. Они призвали своих сторонников готовиться к отдельному съезду. Н.Д. Авксентьев и А.Р. Гоц, отстаивая позицию правых эсеров, выступали на продолжении коалиции с кадетами. В.М. Чернов, напротив, доказывал, что эта политика чревата утратой популярности партии. Тем не менее, большинство членов ЦК в конце сентября поддержало тактику коалиции. Процесс организационного объединения своих сторонников начали левые эсеры, недовольные этим решением.

В ответ на октябрьский переворот, ЦК ПСР уже 25.10.1917 г. выпустило воззвание «Ко всей революционной демократии России». действия большевиков были подвергнуты осуждению, как преступный акт и узурпация власти. Фракция же эсеров покинула II съезд Советов рабочих и солдатских депутатов . По инициативе ЦК для объединения действий демократических сил был создан « Комитет спасения Родины и революции », возглавляемый А. Гоцем . Эсерам принадлежала определяющая роль и в Союзе защиты Учредительного собрания , возглавлявшегося членом ПСР В.Н. Филипповским . Представители левого крыла, напротив, поддержали действия большевиков и вошли в состав Совета Народных Комиссаров. В ответ постановлением ЦК, а затем решением проходившего в Петрограде 26.11. - 5.12.1917 г. IV-го съезда ПСР левые эсеры были исключены из партии. В то же время съезд отверг политику коалиции антибольшевистских сил и подтвердил решение ЦК об исключении из партии крайне правой группы эсеров-оборонцев.

Эсеры и Советская власть

Эсеры одержали победу на выборах во Всероссийское учредительное собрание , получив 370 мест из 715. Председателем ВУС, открытого 5.01.1918 г. и проработавшего один день, был избран лидер ПСР Чернов. После роспуска Учредительного собрания большевиками главным лозунгом партии становится борьба за его восстановление. VIII Совет ПСР, состоявшийся в Москве с 7 - 16.05. того же года, ориентировал партию на свержение большевистской диктатуры силами массового народного движения. Часть ответственных работников ПСР выехало за границу. В марте - апреле 1918 г. Н.С. Русанов и В.В. Сухомлин отправились в Стокгольм, где вместе с Д.О. Гавронским образовали Заграничную Делегацию ПСР. В начале июня 1918 г., опираясь на поддержку восставшего Чехословацкого корпуса , эсеры образовали в Самаре Комитет членов Учредительного собрания , председателем которого стал В.К. Вольский . Началось формирование Народной армии КОМУЧа . К ПСР принадлежало и большинство членов Сибирской областной думы в Томске. Образованное по ее инициативе Временное Сибирское правительство также возглавил эсер П.Я. Дербер. В ответ на открытое участие эсеров в антибольшевистской вооруженной борьбе, решением ВЦИК от 14.06.1918 г. они были исключены из Советов всех уровней.

Эсеры имели большинство и на Государственном совещании, проходившем в Уфе в сентябре 1918 г. В состав образованного по его итогам Всероссийского Временного правительства (Директории) вошли Н.Д. Авксентьев и В.М. Зензинов. ЦК ПСР подверг критике политику Директории. После переворота, совершенного 18.11.1918 г. в Омске, Авксентьев и Зензинов были арестованы и высланы за границу. Пришедшее же к власти правительство А.В. Колчака развернуло репрессии против эсеров.

Последствием колчаковского переворота стали решения, принятые в начале 1919 г. Московским бюро ПСР и конференцией партийных деятелей. Отрицая как возможность соглашения с РКП(б), так и с белогвардейскими силами, эсеровские руководители определили опасность справа, как наибольшую. В итоге они приняли решение об отказе от вооруженной борьбы с Советской властью. Группа эсеров во главе с В.К. Вольским вступила в переговоры с большевиками о тесном сотрудничестве, подверглась осуждению. В то же время Уфимская делегация призвала признать Советскую власть и объединиться под её руководством для борьбы с контрреволюцией. Однако партийное руководство осудило ее позицию. В конце октября 1919 г. группа Вольского она вышла из ПСР, приняв название « Меньшинство партии социалистов-революционеров » (МПСР).

Решением 26 февраля 1919 г. партия эсеров была легализована на территории Советской России. Но вскоре преследования эсеров возобновились, как реакция на критику Советской власти с их стороны. Издание «Дела народа» было прекращено, ряд членов ЦК ПСР арестованы. Несмотря на это пленум ЦК (апрель 1919 г.) и IX Совет партии (июнь 1919 г.) подтвердили решение об отказе от вооруженного противостояния с Советской властью. При этом объявлялось о продолжении политической борьбы с ней вплоть до устранения большевистской диктатуры силами массовых народных движений.

Еще в апреле 1917 г. от ПСР отделилась Украинская партия социалистов-революционеров . Часть эсеров на территориях Юга России и Украины, контролируемых деникинцами, легально работала в общественных организациях. Часть из них подвергалась репрессиям. Так, например, Г.И. Шрейдер, издававший в Екатеринодаре газету «Родная земля», был арестован. Его же издание было закрыто. Также эсеры занимали руководящие позиции в « Комитете освобождения Черноморской губернии», возглавившем направленное против деникинцев крестьянское движение под левыми и демократическими лозунгами. В 1920 г. ЦК ПСР призвал членов партии продолжать политическую борьбу с большевиками. При этом главными противниками были объявлены Польша и сторонники П.Н. Врангеля. При этом руководители партии эсеров осудили Рижский мирный договор , как предательство национальных интересов России.

В Сибири эсеры сыграли видную роль в деле борьбы против диктатуры адмирала А.В. Колчака. Член ЦК ПСР Ф.Ф. Федорович возглавил « Политический центр », подготовивший в Иркутске вооруженное восстание против колчаковского режима, осуществленное в конце декабря 1919 - начале января 1920 гг. Политцентр на некоторое время взял власть в городе в свои руки. Также эсеры входили в коалиционные органы власти, действовавшие на Дальнем Востоке в 1920 - 1921 гг. - Приморскую областную земскую управу , а затем в правительство Дальневосточной республики .

К началу 1921 г. ЦК ПСР прекратил свою деятельность. Руководящая же роль в партии в августе того же года, в связи с арестами цекистов, перешла к сформированному еще в июне 1920 г. Центральному Организационному Бюро. Часть членов ЦК, в том числе В.М. Чернов, к этому времени находились в эмиграции. Х Совет партии, прошедший в Самаре (август 1921 г.) признал наиболее насущной задачей эсеров накопление сил, призывал удерживать рабоче-крестьянские массы от стихийных выступлений, распыляющих их силы и провоцирующих репрессии. Тем не менее, в марте 1921 г. В.М. Чернов, призвал трудящихся России к всеобщей стачке и вооруженной борьбе в поддержку восставших кронштадтцев.

Летом 1922 г. прошел московский процесс над членами ЦК ПСР, обвиненными в организации террористических актов против лидеров РКП(б) в 1918 г. В августе 12 человек, в том числе 8 цекистов, были приговорены Верховным трибуналом ВЦИК условно к смертной казни. Было объявлено, что приговор будет приведен в исполнение, если ПСР применит вооруженные методы борьбы против Советской власти. 14.01.1924 г. этот приговор был заменен 5-летним тюремным заключением с последующей 3-летней ссылкой. В начале января 1923 г. под контролем ГПУ «инициативная группа» эсеров провела совещание, принявшее решение о роспуске Петроградской организации ПСР. Таким же образом, в марте того же года в Москве был проведен Всероссийский съезд бывших членов ПСР, принявший решение о роспуске партии. Осенью 1923 г. ОГПУ разгромила группу Б.В. Чернова в Ленинграде. В конце 1924 г. Е.Е. Колосов воссоздал новое ЦБ партии, имевшее связи с организациями эсеров в на Обуховском заводе, в пединституте им. Н.К. Крупской, а также - в Колпине, Краснодаре, Царицыне и Череповце. В начале мая 1925 г. был арестован последний состав ЦБ ПСР. Однако и после этого деятельность эсеров на территории СССР не завершилась. Как пишет М.В. Соколов, «многие находившиеся в ссылке и вновь арестованные твердо называли себя членами ПСР или сообщали, что разделяют ее платформу». По мере возможностей, они поддерживали друг с другом связи, обсуждая политическую ситуацию в России. Весной - летом 1930 г. находившиеся в ссылке в Средней Азии члены ПСР вели разработку и обсуждение новой платформы партии, призванной отразить социально-экономические и политические реалии СССР. В августе - сентябре 1930 г. ОГПУ провело аресты среди ссыльных эсеров в Средней Азии, а также бывших и действующих членов ПСР в Москве, Ленинграде и Казани. После этого деятельность ПСР продолжалась лишь в эмиграции.

Эмигрантские организации и издательства эсеров продолжали существовать до 1960-х гг. в Париже , Берлине , Праге и Нью-Йорке . За границей оказались многие деятели ПСР. Среди них - Н.Д. Авксентьев, Е.К. Брешко-Брешковская, М.В. Вишняк, В.М. Зензинов, О.С. Минор, В.М. Чернов и др. С 1920 г. начинают выходить периодические издания ПСР за границей. В декабре этого года В. Чернов начал издавать журнал «Революционная Россия» в Юрьеве, а затем - в Ревеле, Берлине, Праге. В 1921 г. в Ревеле эсерами издавался журнал «За народ!». Позднее также издавались журналы «Воля России» (Прага, 1922 - 1932 гг.), « Современные записки » (Париж, 1920 - 1940 гг.) и др. Большая часть тиражей эсеровских изданий нелегально доставлялась в Россию. Издания распространялись и в эмигрантской среде. В 1923 г. состоялся первый, а в 1928 г. - II съезд заграничных организаций ПСР. Литературная деятельность эсеров в эмиграции продолжалась до конца 1960-х гг.

Эсеры в научной литературе

В настоящее время выходят многочисленные исследовательские работы и документальные публикации, посвященные истории партии эсеров, жизни и деятельности ее лидеров. Серьезное влияние на современное позиционирование эсеров оказывает «террористическая» репутация, в силу чего оценка ее роли в истории России многими современными историками, но особенно - публицистами, писателями, кинорежиссерами, окрашено в негативные тона.

Борьба Партии эсеров получила отражение в художественной литературе России еще в начале XX в. Прежде всего, тема террора эсеровской БО освещена в романе Б.В. Савинкова «Конь бледный» (1909 г.). Сюжетная линия другого романа, «То, чего не было» (1912 - 1913 гг.), связана с деятельностью ПСР в период Первой Российской революции. В этом романе отражена деятельность боевых дружин эсеров, террористической деятельности, провокации. Целый ряд сюжетов из истории ПСР получил отражение и в романах М.А. Осоргина «Свидетель истории» (1932 г.) и «Книга о концах» (1935 г.).