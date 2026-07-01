ПАРТИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ СОЦИАЛИСТОВ

Политическая партия, существовавшая в Чешских землях Австро-Венгерской империи в 1890-х гг. Была основана 22 марта 1896 г. в Праге в результате отделения левого крыла некогда единого прогрессистского движения, являвшегося тогда частью Национальной партии свободомыслящих (младочехов).

История и программа партии

Процесс распада прогрессизма на отдельные течения и независимые партии начался после судебного преследования лидеров движения в ходе дела «так называемых Омладин», когда прогрессисты обвинялись в участии в вымышленной антигосударственной организации. В кризисной для движения ситуации между его лидерами обострились противоречия, что и привело к институализации отдельных прогрессистских партий. По выходе на свободу в результате амнистии лидеры прогрессизма вернулись к активной политической деятельности, в частности, по созданию новых политических партий.

Первой отделившейся от партии группой стали именно прогрессивные социалисты. Их лидерами были А.П. Веселы (1873-1904), Ф. Модрачек (1871-1960), Й. Скалак (1874-1968), Ф. Соукуп (1871-1940), К. Пелант (1874-1925), Й. Мыслик (1877-1938). Бывшие прогрессистские рабочие отделились, почувствовав перемены в прогрессистском движении, когда оно сменило свою студенческую основу на мелкобуржуазную идеологию. Камнем преткновения в отношениях с прогрессистами для них стал вопрос социальных реформ. По мнению социалистического крыла прогрессисты во главе с Антонином Гайном (1868-1949) уделяли недостаточно внимания требованиям и нуждам рабочих, рассматривали социальный вопрос в целом поверхностно и не хотели менять существующий капиталистический строй. Кроме того, их различия заключались и во взгляде на государственное устройство Чешских земель. Если прогрессисты были за персональную унию, то есть за объединение Чешских земель с Австрией, то прогрессивные социалисты выступали за социалистическое устройство: с равными правами для всех наций, не обращая внимание на исторические территориальные единицы, и за независимость чешского народа по принципу самоопределения. В будущем чешском государстве они предполагали наличие широкой автономии для немцев.

Уже в апреле 1896 г. была подготовлена программа партии: «Принципы прогрессивных социалистов», отчасти схожая с программой социал-демократической партии. Отличия же заключались в акценте на праве чехов иметь собственное государство, а также в отказе от методов классовой борьбы и революции в решении социального вопроса. Своей целью партия считала повышение социального уровня рабочих и объединение мелких производителей по профессиональному признаку. Печатными органами прогрессивных социалистов были сначала «Покрок» (Pokrok), затем «Покрокове листы» (Pokrokové listy). Кроме того, прогрессивные социалисты принимали участие в издании социал-демократических журналов «Академия» и «Заря» (Záře).

Партия просуществовала недолго, и уже в 1897 г. слилась с чешской социал-демократией. В связи с этим единственным официальным документом этой политической организации, по которому мы можем судить о ее идеологии, является программа «Принципы прогрессивных социалистов».

Ее теоретическая часть посвящена обширному толкованию свободы человека. По мнению прогрессивных социалистов, для того, чтобы все люди достигли свободы, необходимо обеспечить им равные права. Однако, это невозможно, пока существует экономическое неравноправие. Решение они видели в передаче средств производства в общественную собственность (в чем заключалось основное их сходство с социал-демократами). При этом они подчеркивали недопустимость революции, считая, что прогресс достигается шаг за шагом, то есть эволюционным путем. Революционную же тактику они считали «ошибочной, недейственной и непрогрессивной». Общество должно дозреть до перемен. С этими постулатами связано и их понимание прогресса: ни один общественный строй не совершенен. Цель – постоянное устранение этих несовершенств.

Что касается практической части их программных требований, прогрессивные социалисты, помимо обширных экономических реформ, в целом, типичных для всех партий социалистической направленности того времени, огромное значение придавали культурному развитию граждан. Они не допускали возможности прогресса (их главной цели) и культурного развития в рамках политического и экономического рабства. То есть для того, чтобы быть культурно развитым, народ должен в первую очередь быть свободным, ибо никакая культура и нравственность не может развиваться без чувства человеческого достоинства. Из этого следует вывод, что народы, пользующиеся наибольшей политической и религиозной свободой, более развиты в культурном плане. Чешский народ прогрессивные социалисты считал угнетенным и полагали, что такое положение дел естественно при существующем общественном строе в монархии Габсбургов. Они объясняли это тем, что власти не нравятся умные, образованные подданные, обладающие чувством собственного достоинства. Ведь образованный человек – это самый плохой раб.

В связи с этим прогрессивные социалисты уделяли огромное внимание вопросам воспитания человека. Для них социализм – это не только проблема голодного человека, но также и проблема его гуманитарного возвышения. По их мнению, начинать нужно не с требований восьмичасового рабочего дня и т.п., а с воспитания сознания классов, способных создать вокруг себя комфортный общественный строй и добиться выполнения всех своих требований.

Принимая во внимание небольшую численность партии, в программе допускалось возможное слияние с более крупной рабочей партией, в частности с социал-демократами, о которых сами прогрессивные социалисты отзывались как о «бесспорно, самых близких им из всех политический партий». В августе 1897 г. это слияние произошло. Все члены партии перешли в стан чешских социал-демократов, в партии которых они впоследствии представляли своеобразную группу, критически настроенную к марксизму и с симпатией относящуюся к конструктивным проявлениям чешского национализма.