ПАРТИЯ НАРОДНОГО ДЕЙСТВИЯ

ПАРТИЯ НАРОДНОГО ДЕЙСТВИЯ - ведущая политическая партия Сингапура.

Ос­но­ва­на в но­ябре 1954 года. Пер­во­на­чаль­но стоя­ла на по­зи­ци­ях де­мо­кра­тического со­циа­лиз­ма и ан­ти­ко­ло­ниа­лиз­ма, про­воз­гла­ша­ла сво­ей главной це­лью дос­ти­же­ние не­за­ви­си­мо­сти Ма­лай­ской Фе­де­ра­ци­ей (в неё дол­жен был вой­ти и Син­га­пур), до 1992 года вхо­ди­ла в Со­циа­ли­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал. По­лу­ча­ла под­держ­ку со сто­ро­ны со­ци­ал-ре­фор­ми­ст­ски на­стро­ен­ных пред­ста­ви­те­лей сред­не­го клас­са и проф­сою­зов. В 1957 году по­бе­ди­ла на му­ни­ци­паль­ных вы­бо­рах, в 1959 году - на все­об­щих вы­бо­рах, по­лу­чив 43 из 51 мес­та в пар­ла­мен­те «са­мо­управ­ляю­ще­го­ся го­су­дар­ст­ва» Син­га­пур. На пер­вых в ис­то­рии не­за­ви­си­мо­го Син­га­пу­ра вы­бо­рах в апреле 1968 года за­вое­ва­ла свыше 86% го­ло­сов и за­ня­ла все мес­та в пар­ла­мен­те. Та­кое по­ло­же­ние со­хра­ня­лось до конца 1980-х годов. По ито­гам вы­бо­ров в сентябре 1988 года ПНД по­лу­чи­ла 63,2% го­ло­сов и 80 из 81 мес­та в пар­ла­мен­те, на по­сле­дую­щих пар­ла­мент­ских вы­бо­рах не­из­мен­но по­лу­ча­ла под­держ­ку бо­лее чем 60% из­би­ра­те­лей (60,14% в 2011) и фор­ми­ро­ва­ла пра­ви­тель­ст­во (пре­мьер-ми­ни­ст­ры Син­га­пу­ра от ПНД, они же ру­ко­во­ди­те­ли пар­тии - Ли Ку­ан Ю (1959-1990), Го Чок Тонг (1990-2004), Ли Сянь Лун (сын Ли Ку­ан Ю; с 2004)). Пред­ста­ви­те­ли ПНД с 1965 года за­ни­ма­ют так­же пост пре­зи­ден­та Син­га­пу­ра. За пе­ри­од на­хо­ж­де­ния ПНД у вла­сти про­изош­ло фак­тическое сра­щи­ва­ние её партийного ап­па­ра­та с государственными ор­га­на­ми.

К началу 1990-х годов в про­цес­се про­ис­шед­ше­го «са­мо­об­нов­ле­ния» ПНД транс­фор­ми­ро­ва­лась в народную пар­тию, пред­став­ляю­щую ин­те­ре­сы всех сло­ёв син­га­пур­ско­го об­ще­ст­ва, пе­ре­шла на со­ци­аль­но-кон­сер­ва­тив­ные по­зи­ции, зая­вив о не­при­ятии как де­мо­кра­тии западного об­раз­ца, так и по­ли­тической прак­ти­ки ре­аль­но­го со­циа­лиз­ма, про­воз­гла­си­ла при­вер­жен­ность прин­ци­пам ме­ри­то­кра­тии, «ази­атским цен­но­стям» и эко­но­мическому не­оли­бе­ра­лиз­му. В об­лас­ти внеш­ней по­ли­ти­ки во гла­ву уг­ла партийной про­грам­мы бы­ло по­став­ле­но раз­ви­тие со­труд­ни­че­ст­ва с го­су­дар­ст­ва­ми - чле­на­ми АСЕАН. Дей­ст­ву­ют мо­ло­дёж­ная и жен­ская ор­га­ни­за­ции пар­тии.

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