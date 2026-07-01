ПАРТИЯ НАРОДНОГО ДЕЙСТВИЯ
ПАРТИЯ НАРОДНОГО ДЕЙСТВИЯ - ведущая политическая партия Сингапура.
Основана в ноябре 1954 года. Первоначально стояла на позициях демократического социализма и антиколониализма, провозглашала своей главной целью достижение независимости Малайской Федерацией (в неё должен был войти и Сингапур), до 1992 года входила в Социалистический интернационал. Получала поддержку со стороны социал-реформистски настроенных представителей среднего класса и профсоюзов. В 1957 году победила на муниципальных выборах, в 1959 году - на всеобщих выборах, получив 43 из 51 места в парламенте «самоуправляющегося государства» Сингапур. На первых в истории независимого Сингапура выборах в апреле 1968 года завоевала свыше 86% голосов и заняла все места в парламенте. Такое положение сохранялось до конца 1980-х годов. По итогам выборов в сентябре 1988 года ПНД получила 63,2% голосов и 80 из 81 места в парламенте, на последующих парламентских выборах неизменно получала поддержку более чем 60% избирателей (60,14% в 2011) и формировала правительство (премьер-министры Сингапура от ПНД, они же руководители партии - Ли Куан Ю (1959-1990), Го Чок Тонг (1990-2004), Ли Сянь Лун (сын Ли Куан Ю; с 2004)). Представители ПНД с 1965 года занимают также пост президента Сингапура. За период нахождения ПНД у власти произошло фактическое сращивание её партийного аппарата с государственными органами.
К началу 1990-х годов в процессе происшедшего «самообновления» ПНД трансформировалась в народную партию, представляющую интересы всех слоёв сингапурского общества, перешла на социально-консервативные позиции, заявив о неприятии как демократии западного образца, так и политической практики реального социализма, провозгласила приверженность принципам меритократии, «азиатским ценностям» и экономическому неолиберализму. В области внешней политики во главу угла партийной программы было поставлено развитие сотрудничества с государствами - членами АСЕАН. Действуют молодёжная и женская организации партии.