Пáртия национали́стов

Пáртия национали́стов ( филип . Partido Nacionalista, ПН) — старейшая партия Филиппин. Основана 29 апреля 1907 М. Кесоном , была главной силой в борьбе за независимость страны. Победив на выборах в Национальное собрание в июне того же года, доминировала в политической жизни страны до 1941. Соперничество между лидерами Кесоном и Серхио Ос­меньей в начале 1930‑х привело к расколу ПН, но в июне 1935, незадолго до создания Содружества Филиппин, получившего самоуправление, обе фракции объединились, и Кесон в ноябре стал президентом. После вой­ны в партии вновь произошел раскол: вышедшая из ПН либеральная группировка 24 ноября 1945 образовала самостоятельную Либеральную партию Филиппин во главе с М. Рохасом , ставшим в 1946–1948 президентом. Эти две партии в дальнейшем соперничали в борьбе за власть в стране. Р. Магсайсай и Ф. Маркос стали президентами соответственно в 1953 и 1965 под знаменем ПН, выйдя перед этим из Либеральной партии. Маркос был переизбран в 1969 также в качестве ее кандидата, но после введения им чрезвычайного положения в 1972 ПН, как и другие партии, фактически прекратила свою деятельность, а в 1978 отказалась вступить в созданное Маркосом Движение за новое общество, просуществовавшее до падения власти Маркоса в 1986. ПН была возрождена в 1989 для участия в выборах того же года. Ее председатель Сальвадор Лаурель получил пост вице-президента, возглавив страну вместе с президентом К. Акино . Но в дальнейшем ПН стала терять голоса избирателей и выступала на выборах в коалиции с более молодыми партиями, поддержав, например, в 1998 Г. Макапагал-Арройо из партии «Власть — христианские мусульманские демократы» на пост вице-президента, а затем и президента, а также бывшего до 2021 сенатором от ПН сына Ф. Маркоса — Бонгбонга Маркоса, избранного новым президентом Филиппин в 2022 от Федеральной партии Филиппин.

Лит .: Левтонова Ю. О. Эволюция политической системы современных Филиппин. М., 1985; Artemio R. Guillermo . Historical Dictionary of the Phi­lip­pines. New York, 2012. В. А. Погадаев .