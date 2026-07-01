ПАРТИЯ МЕЛКИХ ХОЗЯЕВ

ПАРТИЯ МЕЛКИХ ХОЗЯЕВ - независимая партия мелких хозяев, политическая партия в Венгрии .

Штаб-квар­ти­ра - в Бу­да­пеш­те. Пе­чат­ный ор­ган - газета «Kis Újság». Ос­но­ва­на в 1908 году под названием «Со­юз мел­ких зем­ле­вла­дель­цев Венг­рии». В октябре 1909 года пе­ре­име­но­ва­на в Пар­тию мел­ких хо­зя­ев и зем­ле­дель­цев (ПМХЗ), её пред­се­да­те­лем стал за­жи­точ­ный кре­сть­я­нин И. На­дьа­та­ди-Са­бо. По­лу­ча­ла под­держ­ку кре­сть­ян­ст­ва, сельско-хозяйственных ра­бо­чих и слу­жа­щих, а так­же мел­ких городских соб­ст­вен­ни­ков. На вы­бо­рах 1920 года за­вое­ва­ла 77 мест в пар­ла­мен­те (из 163). В пра­ви­тель­ст­ве П. Те­ле­ки (19.7.1920-14.4.1921) На­дьа­та­ди-Са­бо за­нял пост министра зем­ле­де­лия (с 15.8.1920) и ини­ции­ро­вал про­ве­де­ние зе­мель­ной ре­фор­мы, от­ве­чав­шей ин­те­ре­сам кре­сть­ян­ст­ва (за­кон от 12.11.1920 года). По­сле слия­ния ПМХЗ с Хри­стиан­ским национальным объ­е­ди­не­ни­ем во гла­ве с И. Бет­ле­ном 25.1.1922 года пе­ре­име­но­ва­на в Хри­сти­ан­скую пар­тию зем­ле­дель­цев, мел­ких хо­зя­ев и бур­жуа (смотреть в статье Пар­тия един­ст­ва ). В пар­тии уси­ли­лось влия­ние круп­но­го ка­пи­та­ла, про­ве­де­ние зе­мель­ной ре­фор­мы бы­ло при­ос­та­нов­ле­но. Не­до­воль­ные этим мел­кие хо­зяе­ва и их сто­рон­ни­ки зи­мой 1929 года раз­ра­бо­та­ли но­вую про­грам­му (про­ве­де­ние ра­ди­каль­ной зе­мель­ной ре­фор­мы, ог­ра­ни­че­ние вла­сти круп­но­го ка­пи­та­ла, рас­ши­ре­ние по­ли­тических прав и сво­бод, из­ме­не­ние сис­те­мы вы­бо­ров) и 12.10.1930 года соз­да­ли Не­за­ви­си­мую пар­тию мел­ких хо­зя­ев, сель­ских ра­бо­чих и го­ро­жан (Füg­getlen Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt) во гла­ве с Б. Сий­ем. НПМХ вме­сте с Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­ти­ей Венг­рии (СДПВ) ста­ла ве­со­мой оп­по­зи­ци­ей кон­сер­ва­тив­но­му пра­ви­тель­ст­ву М. Хор­ти.

На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1931 года набра­ла 11,5% го­ло­сов из­би­ра­те­лей, в 1935 году - 20%, в 1939 году - 31%. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны под руководством Э. Бай­чи-Жи­лин­ски за­ни­ма­ла вы­ра­жен­ную ан­ти­во­ен­ную и ан­ти­фа­ши­ст­скую по­зи­цию и при­со­еди­ни­лась к Венгерскому национальному фрон­ту не­за­ви­си­мо­сти. По­сле ок­ку­па­ции Венг­рии гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей рас­пу­ще­на 23.3.1944 года. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Венг­рии НПМХ во­шла во Временное национальное пра­витель­ст­во. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1945 года по­лу­чи­ла свыше 57% го­ло­сов, совместно с Венгерской ком­му­ни­стической пар­ти­ей, СДПВ и Национальной кре­сть­ян­ской пар­ти­ей сфор­ми­ро­ва­ла коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с З. Тил­ди (ви­це-пре­мье­ром стал М. Ра­ко­ши). С про­воз­гла­ше­ни­ем Венг­рии рес­пуб­ли­кой (1.2.1946) и из­бра­ни­ем Тил­ди пре­зи­ден­том пра­ви­тель­ст­во с 4.2.1946 года воз­гла­вил Ф. Надь. В по­сле­во­ен­ных ус­ло­ви­ях НПМХ, поль­зо­вав­шая­ся ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью, по­лу­ча­ла под­держ­ку различных сло­ёв на­се­ле­ния Венг­рии. С началом 1947 года пар­тия ис­пы­ты­ва­ла силь­ное дав­ле­ние со сто­ро­ны ВКП, её ли­де­ры под­вер­га­лись за­пу­ги­ва­нию, це­ле­на­прав­лен­ной дис­кре­ди­та­ции и пре­сле­до­ва­ни­ям. К ле­ту 1947 года НПМХ фак­ти­че­ски ос­та­лась без ру­ко­во­дства (в мар­те по тре­бо­ва­нию ВКП из неё ис­клю­чи­ли 50 де­пу­та­тов пар­ла­мен­та, в кон­це мая был вы­ну­ж­ден эмиг­ри­ро­вать Надь, в ию­не - председатель Национального со­б­ра­ния Б. Вар­га), затем воз­глав­ля­лась дея­те­лем её ле­во­го кры­ла И. До­би. Под его ру­ко­во­дством пар­тия в 1949 году во­шла в Венгерский народный фронт, воз­глав­ляе­мый Венгерской пар­ти­ей тру­дя­щих­ся (Вен­гер­ская со­циа­ли­сти­че­ская ра­бо­чая пар­тия), и са­мо­рас­пус­ти­лась.

Во вре­мя Вен­гер­ско­го вос­ста­ния 1956 года пред­при­ня­та по­пыт­ка воз­ро­дить НПМХ (трое пред­ста­ви­те­лей пар­тии во­шли в со­став пра­ви­тель­ст­ва И. На­дя), ко­то­рая из-за по­ра­же­ния ре­во­лю­ции за­кон­чи­лась не­уда­чей. 18.11.1988 года пар­тия бы­ла вос­соз­да­на, её воз­гла­вил Т. Пар­таи (с мар­та 1989 года - В. Вё­рё­шу, в 1990-1991 году - И. Пре­пе­ли­чаи, за­тем Ф. Надь). На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1990 года НПМХ на­бра­ла 11,73% го­ло­сов и по­лу­чи­ла 44 ман­да­та. Вме­сте с Венгерским де­мо­кра­тическим фо­ру­мом и Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ской на­род­ной пар­ти­ей уча­ст­во­ва­ла в фор­ми­ро­ва­нии пер­во­го де­мо­кра­тического коа­лиционного пра­ви­тель­ст­ва Венг­рии. Пар­ла­мент­скую фрак­цию НПМХ воз­гла­вил пи­са­тель Й. Тор­дь­ян (с конца 1991 года председатель пар­тии). В 1998-2002 годы вновь уча­ст­во­ва­ла в пра­ви­тель­ст­ве (име­ла 4 ми­ни­стер­ских порт­фе­ля и 48 де­пу­тат­ских ман­да­тов), на­счи­ты­ва­ла 80 тысяч человек (1998). С 2002 года в парламенте не пред­став­лена. Чис­лен­ность и влия­ние пар­тии рез­ко со­кра­ти­лись.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)