ПАРТИЯ МЕЛКИХ ХОЗЯЕВ
ПАРТИЯ МЕЛКИХ ХОЗЯЕВ - независимая партия мелких хозяев, политическая партия в Венгрии.
Штаб-квартира - в Будапеште. Печатный орган - газета «Kis Újság». Основана в 1908 году под названием «Союз мелких землевладельцев Венгрии». В октябре 1909 года переименована в Партию мелких хозяев и земледельцев (ПМХЗ), её председателем стал зажиточный крестьянин И. Надьатади-Сабо. Получала поддержку крестьянства, сельско-хозяйственных рабочих и служащих, а также мелких городских собственников. На выборах 1920 года завоевала 77 мест в парламенте (из 163). В правительстве П. Телеки (19.7.1920-14.4.1921) Надьатади-Сабо занял пост министра земледелия (с 15.8.1920) и инициировал проведение земельной реформы, отвечавшей интересам крестьянства (закон от 12.11.1920 года). После слияния ПМХЗ с Христианским национальным объединением во главе с И. Бетленом 25.1.1922 года переименована в Христианскую партию земледельцев, мелких хозяев и буржуа (смотреть в статье Партия единства). В партии усилилось влияние крупного капитала, проведение земельной реформы было приостановлено. Недовольные этим мелкие хозяева и их сторонники зимой 1929 года разработали новую программу (проведение радикальной земельной реформы, ограничение власти крупного капитала, расширение политических прав и свобод, изменение системы выборов) и 12.10.1930 года создали Независимую партию мелких хозяев, сельских рабочих и горожан (Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt) во главе с Б. Сийем. НПМХ вместе с Социал-демократической партией Венгрии (СДПВ) стала весомой оппозицией консервативному правительству М. Хорти.
На парламентских выборах 1931 года набрала 11,5% голосов избирателей, в 1935 году - 20%, в 1939 году - 31%. В годы 2-й мировой войны под руководством Э. Байчи-Жилински занимала выраженную антивоенную и антифашистскую позицию и присоединилась к Венгерскому национальному фронту независимости. После оккупации Венгрии гитлеровской Германией распущена 23.3.1944 года. После освобождения Венгрии НПМХ вошла во Временное национальное правительство. На парламентских выборах 1945 года получила свыше 57% голосов, совместно с Венгерской коммунистической партией, СДПВ и Национальной крестьянской партией сформировала коалиционное правительство во главе с З. Тилди (вице-премьером стал М. Ракоши). С провозглашением Венгрии республикой (1.2.1946) и избранием Тилди президентом правительство с 4.2.1946 года возглавил Ф. Надь. В послевоенных условиях НПМХ, пользовавшаяся широкой популярностью, получала поддержку различных слоёв населения Венгрии. С началом 1947 года партия испытывала сильное давление со стороны ВКП, её лидеры подвергались запугиванию, целенаправленной дискредитации и преследованиям. К лету 1947 года НПМХ фактически осталась без руководства (в марте по требованию ВКП из неё исключили 50 депутатов парламента, в конце мая был вынужден эмигрировать Надь, в июне - председатель Национального собрания Б. Варга), затем возглавлялась деятелем её левого крыла И. Доби. Под его руководством партия в 1949 году вошла в Венгерский народный фронт, возглавляемый Венгерской партией трудящихся (Венгерская социалистическая рабочая партия), и самораспустилась.
Во время Венгерского восстания 1956 года предпринята попытка возродить НПМХ (трое представителей партии вошли в состав правительства И. Надя), которая из-за поражения революции закончилась неудачей. 18.11.1988 года партия была воссоздана, её возглавил Т. Партаи (с марта 1989 года - В. Вёрёшу, в 1990-1991 году - И. Препеличаи, затем Ф. Надь). На парламентских выборах 1990 года НПМХ набрала 11,73% голосов и получила 44 мандата. Вместе с Венгерским демократическим форумом и Христианско-демократической народной партией участвовала в формировании первого демократического коалиционного правительства Венгрии. Парламентскую фракцию НПМХ возглавил писатель Й. Тордьян (с конца 1991 года председатель партии). В 1998-2002 годы вновь участвовала в правительстве (имела 4 министерских портфеля и 48 депутатских мандатов), насчитывала 80 тысяч человек (1998). С 2002 года в парламенте не представлена. Численность и влияние партии резко сократились.