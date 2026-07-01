ПАРТИЯ ЕДИНСТВА

ПАРТИЯ ЕДИНСТВА - единая партия, политическая партия в Венгрии в период между мировыми войнами.

Об­ра­зо­ва­на 22.2.1922 году в ре­зуль­та­те при­сое­ди­не­ния к Пар­тии мел­ких хо­зя­ев и зем­ле­дель­цев Хри­сти­ан­ско­го национального объ­е­ди­не­ния (ХНО) во гла­ве с И. Бет­ле­ном, стре­мив­шим­ся сфор­ми­ро­вать силь­ную пра­вя­щую пар­тию в ус­ло­ви­ях, ко­гда ХНО уже не мог­ло вы­пол­нять эту функ­цию са­мо­стоя­тель­но. На на­чаль­ном эта­пе су­ще­ст­во­ва­ния ПЕ её пред­се­да­те­лем был гла­ва бывшего ПМХЗ И. На­дьа­та­ди-Са­бо, но ре­аль­ным ли­де­ром яв­лял­ся Бет­лен. В 1924 году он воз­гла­вил пар­тию. В ПЕ де­мо­кра­тические кру­ги, пред­став­ляв­шие ин­те­ре­сы кре­сть­ян­ст­ва , бы­ли от­тес­не­ны от ру­ко­во­дства (в 1930 году по­ки­ну­ли её и соз­да­ли Не­за­ви­си­мую пар­тию мел­ких хо­зя­ев).

Пар­тия по­зи­цио­ни­ро­ва­ла се­бя в ка­че­ст­ве един­ст­вен­ной по­ли­тической си­лы, спо­соб­ной ре­шить про­бле­мы стра­ны. Она апел­ли­ро­ва­ла ко всем сло­ям на­се­ле­ния Венг­рии, но в ре­аль­но­сти пред­став­ля­ла ин­те­ре­сы иму­щих клас­сов (в чис­ле де­пу­та­тов ПЕ в 1922-1931 годы бы­ли 91 юрист и ад­во­кат, 24 круп­ных, 57 сред­них и мел­ких зем­ле­вла­дель­цев, 27 ари­сто­кра­тов, 4 ка­пи­та­ли­ста, несколько де­сят­ков ру­ко­во­дя­щих слу­жа­щих промышленных пред­при­ятий, бан­ков и ак­цио­нер­ных об­ществ). Не яв­ля­ясь мас­со­вой по чис­ленно­сти, ПЕ как силь­ней­шая кон­сер­ва­тив­ная пар­тия, на­хо­див­шая­ся у вла­сти, спо­соб­ст­во­ва­ла кон­со­ли­да­ции ре­жи­ма М. Хор­ти. Она ре­гу­ляр­но по­бе­ж­да­ла на вы­бо­рах и за­воё­вы­ва­ла боль­шин­ст­во в пар­ла­мен­те.

Наи­выс­ше­го ус­пе­ха ПЕ дос­тиг­ла на вы­бо­рах 1926 года, по ре­зуль­та­там ко­то­рых ста­ла об­ла­да­тель­ни­цей 2/3 де­пу­тат­ских ман­да­тов . ПЕ фак­ти­че­ски иг­ра­ла роль «пред­пар­ла­мен­та», в ко­то­ром пред­ва­ри­тель­но со­гла­со­вы­ва­лись все важ­ные ре­ше­ния, что обес­пе­чи­ва­ло им в даль­ней­шем лёг­кое про­хо­ж­де­ние че­рез Национальное со­б­ра­ние. В 1932 году ПЕ пе­ре­име­но­ва­на в Пар­тию национального един­ст­ва, в 1939 году - в Вен­гер­скую пар­тию жиз­ни.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)