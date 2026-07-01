ПАРТИЯ ЕДИНСТВА
ПАРТИЯ ЕДИНСТВА - единая партия, политическая партия в Венгрии в период между мировыми войнами.
Образована 22.2.1922 году в результате присоединения к Партии мелких хозяев и земледельцев Христианского национального объединения (ХНО) во главе с И. Бетленом, стремившимся сформировать сильную правящую партию в условиях, когда ХНО уже не могло выполнять эту функцию самостоятельно. На начальном этапе существования ПЕ её председателем был глава бывшего ПМХЗ И. Надьатади-Сабо, но реальным лидером являлся Бетлен. В 1924 году он возглавил партию. В ПЕ демократические круги, представлявшие интересы крестьянства, были оттеснены от руководства (в 1930 году покинули её и создали Независимую партию мелких хозяев).
Партия позиционировала себя в качестве единственной политической силы, способной решить проблемы страны. Она апеллировала ко всем слоям населения Венгрии, но в реальности представляла интересы имущих классов (в числе депутатов ПЕ в 1922-1931 годы были 91 юрист и адвокат, 24 крупных, 57 средних и мелких землевладельцев, 27 аристократов, 4 капиталиста, несколько десятков руководящих служащих промышленных предприятий, банков и акционерных обществ). Не являясь массовой по численности, ПЕ как сильнейшая консервативная партия, находившаяся у власти, способствовала консолидации режима М. Хорти. Она регулярно побеждала на выборах и завоёвывала большинство в парламенте.
Наивысшего успеха ПЕ достигла на выборах 1926 года, по результатам которых стала обладательницей 2/3 депутатских мандатов. ПЕ фактически играла роль «предпарламента», в котором предварительно согласовывались все важные решения, что обеспечивало им в дальнейшем лёгкое прохождение через Национальное собрание. В 1932 году ПЕ переименована в Партию национального единства, в 1939 году - в Венгерскую партию жизни.