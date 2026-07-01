ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА
ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА - германская политическая партия в феврале 1990 - июне 2007 годов. Штаб-квартира - в Берлине.
Центральный печатный орган - газета «Neues Deutschland». Образовалась на базе Социалистической единой партии Германии в условиях кризиса государственной и политической системы Германской Демократической Республики (ГДР). После воссоединения Германии сохранила позиции крупной политической силы в так называемых новых федеральных землях (территория бывшего ГДР), получала на выборах до 30% голосов избирателей этих земель (до 8,7% общего числа избирателей в Германии), была представлена в бундестаге, ландтагах «новых федеральных земель» и органах местного самоуправления. Позиционировала себя как политическая организация, стоящая на позициях демократического социализма и действующая левее Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Председатели партии: Г. Гизи (1990-1993), Л. Биски (1993-2000, 2003-2007), Г. Циммер (2000-2003). В 2005 году насчитывала около 61,5 тысяч членов. С июля 2005 года, после включения в избирательные списки партии бывшего председателя СДПГ О. Лафонтена и присоединения ряда близких политических организаций, выступала под названием «Левая партия. ПДС» (Die Linkspartei. PDS). В 2007 году объединилась с левой социал-демократической партией «Труд и социальная справедливость - Избирательная альтернатива» («Arbeit und soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative», WASG) в партию «Левые» (Die Linke).