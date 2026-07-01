ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА

ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА - германская политическая партия в феврале 1990 - июне 2007 годов. Штаб-квартира - в Берлине.

Центральный пе­чат­ный ор­ган - газета «Neues Deutschland». Об­ра­зо­ва­лась на ба­зе Со­циа­ли­сти­че­ской еди­ной пар­тии Гер­ма­нии в ус­ло­ви­ях кри­зи­са государственной и по­ли­тической сис­те­мы Гер­ман­ской Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки (ГДР). По­сле вос­со­еди­не­ния Гер­ма­нии со­хра­ни­ла по­зи­ции круп­ной по­ли­тической си­лы в так называемых но­вых фе­де­раль­ных зем­лях (тер­ри­то­рия бывшего ГДР), по­лу­ча­ла на вы­бо­рах до 30% го­ло­сов из­би­ра­те­лей этих зе­мель (до 8,7% об­ще­го чис­ла из­би­ра­те­лей в Гер­ма­нии), бы­ла пред­став­ле­на в бун­дес­та­ге, ланд­та­гах «но­вых фе­де­раль­ных зе­мель» и ор­га­нах ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. По­зи­цио­ни­ро­ва­ла се­бя как по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция, стоя­щая на по­зи­ци­ях де­мо­кра­тического со­циа­лиз­ма и дей­ст­вую­щая ле­вее Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ). Пред­се­да­те­ли пар­тии: Г. Ги­зи (1990-1993), Л. Бис­ки (1993-2000, 2003-2007), Г. Цим­мер (2000-2003). В 2005 году на­счи­ты­ва­ла около 61,5 тысяч чле­нов. С ию­ля 2005 года, по­сле вклю­че­ния в из­би­рательные спи­ски пар­тии бывшего пред­се­да­те­ля СДПГ О. Ла­фон­те­на и при­сое­ди­не­ния ря­да близ­ких по­ли­тических ор­га­ни­за­ций, вы­сту­па­ла под названием «Ле­вая пар­тия. ПДС» (Die Linkspartei. PDS). В 2007 году объ­е­ди­ни­лась с ле­вой со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­ти­ей «Труд и со­ци­аль­ная спра­вед­ли­вость - Из­би­ра­тель­ная аль­тер­на­ти­ва» («Arbeit und soziale Gerechtigkeit - Die Wahlal­ter­native», WASG) в пар­тию «Ле­вые» (Die Linke).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)