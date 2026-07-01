ПАРТИЯ БИРМАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

ПАРТИЯ БИРМАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ - политическая партия в Мьянме.

Ос­но­ва­на 4.7.1962 года, по­сле государственного пе­ре­во­ро­та, осу­ще­ст­в­лён­но­го Не Ви­ном, воз­глав­ля­лась по­след­ним. Ста­ви­ла це­лью пре­тво­ре­ние в жизнь вы­ра­бо­тан­ной Ре­во­люционным со­ве­том про­грам­мы «Бирменский путь к со­циа­лиз­му» (офи­ци­аль­но об­на­ро­до­ва­на в апреле 1962 года). Про­грам­мой пре­ду­смат­ри­ва­лось по­строе­ние в Бир­ме «со­циа­ли­стического де­мо­кра­тического го­су­дар­ст­ва», ос­но­ван­но­го на иде­ях ком­му­низ­ма, «очи­щен­но­го от вуль­гар­но­го ма­те­риа­лиз­ма», и буд­диз­ме. ПБСП по­зи­цио­ни­ро­ва­ла се­бя как пар­тия тру­дя­щих­ся, за­кры­тая для пред­ста­ви­те­лей экс­плуа­та­тор­ских клас­сов, от­вер­га­ла пар­ла­мен­та­ризм как про­яв­ле­ние бур­жу­аз­ной идео­ло­гии. С мар­та 1964 года в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном «О за­щи­те национальной со­ли­дар­но­сти» един­ст­вен­ная по­ли­тическая пар­тия стра­ны. Кон­сти­ту­ция 1974 года за­кре­пи­ла ве­ду­щую роль ПБСП в бирменском об­ще­ст­ве.

Пар­тия осу­ще­ст­в­ля­ла жё­ст­кий кон­троль за идео­ло­гическим вос­пи­та­ни­ем на­се­ле­ния, осо­бен­но ин­тел­ли­ген­ции и инженерно-тех­нических ра­бот­ни­ков, в са­мой ПБСП про­во­ди­лись «чи­ст­ки» с це­лью вы­яв­ле­ния ина­ко­мыс­ля­щих и не­бла­го­на­дёж­ных лиц. В 1984 году при ПБСП бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны мо­ло­дёж­ные ор­га­ни­за­ции (сту­ден­че­ская и школь­ная). С началом 1988 года ПБСП пе­ре­жи­ва­ла кри­зис, вы­зван­ный на­рас­та­ни­ем эко­но­мических труд­но­стей и про­те­ст­ных на­строе­ний в бирменском об­ще­ст­ве.

По­сле жес­то­ко­го по­дав­ле­ния в ию­не 1988 года мо­ло­дёж­ных вы­сту­п­ле­ний ре­ше­ни­ем чрез­вы­чай­но­го съез­да ПБСП бы­ли удов­ле­тво­ре­ны про­ше­ния об от­став­ке Не Ви­на с по­стов председателя пар­тии и пре­зи­ден­та стра­ны. Из­бра­ние председателем ПБСП и пре­зи­ден­том од­но­го из бли­жай­ших спод­виж­ни­ков Не Ви­на Сейн Луи­на вы­зва­ло но­вые ак­ции про­тес­та, в ре­зуль­та­те че­го по­след­ний в августе 1988 года от­ка­зал­ся от сво­их по­стов в поль­зу другого со­рат­ни­ка Не Ви­на - Ма­унг Ма­ун­га. В ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та, осу­ще­ст­в­лён­но­го 18.9.1988 года генералом Со Ма­ун­гом, и пе­ре­хо­да вла­сти в ру­ки Государственного со­ве­та по вос­ста­нов­ле­нию за­кон­но­сти и по­ряд­ка ПБСП бы­ла от­стра­нена от вла­сти. В 1990-х годах ре­ор­га­ни­зова­на при ак­тив­ном уча­стии Не Ви­на и пе­ре­име­но­ва­на в Пар­тию национального един­ст­ва (ПНЕ), её воз­гла­вил Тун Йи, ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём из­бран бывший глав­но­ко­мандующий бирменской ар­ми­ей Тан Тин. Од­на­ко по­ли­тическое влия­ние ПНЕ не­ук­лон­но сни­жа­лось. На вы­бо­рах 2010 года она смог­ла за­вое­вать в ниж­ней па­ла­те пар­ла­мен­та лишь 12 мест из 440, в верх­ней па­ла­те - 5 мест из 224.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)