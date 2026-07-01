ПАРТИЯ БИРМАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
ПАРТИЯ БИРМАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ - политическая партия в Мьянме.
Основана 4.7.1962 года, после государственного переворота, осуществлённого Не Вином, возглавлялась последним. Ставила целью претворение в жизнь выработанной Революционным советом программы «Бирменский путь к социализму» (официально обнародована в апреле 1962 года). Программой предусматривалось построение в Бирме «социалистического демократического государства», основанного на идеях коммунизма, «очищенного от вульгарного материализма», и буддизме. ПБСП позиционировала себя как партия трудящихся, закрытая для представителей эксплуататорских классов, отвергала парламентаризм как проявление буржуазной идеологии. С марта 1964 года в соответствии с законом «О защите национальной солидарности» единственная политическая партия страны. Конституция 1974 года закрепила ведущую роль ПБСП в бирменском обществе.
Партия осуществляла жёсткий контроль за идеологическим воспитанием населения, особенно интеллигенции и инженерно-технических работников, в самой ПБСП проводились «чистки» с целью выявления инакомыслящих и неблагонадёжных лиц. В 1984 году при ПБСП были сформированы молодёжные организации (студенческая и школьная). С началом 1988 года ПБСП переживала кризис, вызванный нарастанием экономических трудностей и протестных настроений в бирменском обществе.
После жестокого подавления в июне 1988 года молодёжных выступлений решением чрезвычайного съезда ПБСП были удовлетворены прошения об отставке Не Вина с постов председателя партии и президента страны. Избрание председателем ПБСП и президентом одного из ближайших сподвижников Не Вина Сейн Луина вызвало новые акции протеста, в результате чего последний в августе 1988 года отказался от своих постов в пользу другого соратника Не Вина - Маунг Маунга. В результате государственного переворота, осуществлённого 18.9.1988 года генералом Со Маунгом, и перехода власти в руки Государственного совета по восстановлению законности и порядка ПБСП была отстранена от власти. В 1990-х годах реорганизована при активном участии Не Вина и переименована в Партию национального единства (ПНЕ), её возглавил Тун Йи, генеральным секретарём избран бывший главнокомандующий бирменской армией Тан Тин. Однако политическое влияние ПНЕ неуклонно снижалось. На выборах 2010 года она смогла завоевать в нижней палате парламента лишь 12 мест из 440, в верхней палате - 5 мест из 224.