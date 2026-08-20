ПАРТИТУРА
ПАРТИТУРА - в музыке XVI-XXI веков стандартный способ фиксации многоголосного сочинения с помощью нотного письма.
Партии, записанные на отдельных составляющих партитуры нотоносцах, синхронизируются так, чтобы ноты, берущиеся одновременно, находились друг под другом на одной и той же воображаемой вертикальной линии. Ныне термин применяется также расширительно для обозначения записи одновременно звучащих «голосов» (партий) с помощью разных видов нотации: невменной, смешанной буквенно-линейной (в том числе дасийной), нотной, различных видов современной. Принцип партитурной записи (один голос под другим) появился в Европе одновременно с ранними формами многоголосия. Распространению партитуры в XVIII веке предшествовали «книги», содержащие отдельные партии, - поголосники (немецкий Stimmbuch, английский partbook; основной вид записи многоголосия от эпохи Возрождения до XVIII века); «хоровые книги», в которых на развороте записывались все одновременно звучащие голоса, но «такты» не совпадали по вертикали, либо на каждой странице фиксировалось по 2 голоса четырёхголосия; разного рода табулатуры.
Появление в XVI-XVII веке партитурных записей связано с развитием гармонии и имитационной полифонии. Партии внутри партитуры упорядочивались по тесситурному принципу: более высокие голоса записывались на верхних строчках, более низкие - на нижних; основными указателями тесситуры служили ключи. Первые партитуры не содержали обозначений состава исполнителей; каждая партия могла быть исполнена любым голосом или инструментом соответствующей тесситуры, состав исполнителей мог варьироваться. На рубеже XVI и XVII веков возникла партитура с генерал-басом. В такой партитуре полностью выписывались вокальные и мелодические инструментальные (облигато) голоса, а также партия баса, нередко сопровождавшаяся цифровыми обозначениями аккордов и предназначавшаяся для инструментов группы бассо континуо, в том числе многоголосных (клавесин и другие), на которых осуществлялась импровизация на основе выписанного басового голоса. Во 2-й половине XVIII века у композиторов венской классической школы, мангеймской школы значение группы континуо в музыкальной практике постепенно снижается, и партитуры с генерал-басом, допускающие элемент импровизации, сменяются партитурой с полной и точной фиксацией всех партий. Порядок записи партий в музыке этого периода мог быть различным, но с конца XVIII века постепенно складывался принцип визуального объединения инструментов в оркестровые группы.
Принятая ныне организация партитуры оформилась окончательно к середине XIX века. Партии инструментов располагаются по оркестровым группам, внутри каждой группы инструменты записываются по тесситуре сверху вниз (за исключением труб, которые пишутся ниже валторн). Подобным образом более высокие по тесситуре разновидности одного инструмента записываются выше партии основного инструмента, более низкие - ниже. Партии арфы, фортепиано, органа, а также певцов-солистов и хора записываются над группой смычковых.
В партитуре принята запись в разных ключах, для ряда инструментов - запись в транспозиции, условная запись флажолетов. Названия инструментов и авторские (редакторские) ремарки даются чаще всего на итальянском языке.