ПАРТИТУРА

ПАРТИТУРА - в музыке XVI-XXI веков стандартный способ фиксации многоголосного сочинения с помощью нотного письма.

Пар­тии, за­пи­сан­ные на отдельных со­став­ляю­щих партитуры но­то­нос­цах, син­хро­ни­зи­ру­ют­ся так, что­бы но­ты, бе­ру­щие­ся од­но­вре­мен­но, на­хо­ди­лись друг под дру­гом на од­ной и той же во­об­ра­жае­мой вер­ти­каль­ной ли­нии. Ны­не тер­мин при­ме­ня­ет­ся так­же рас­ши­ри­тель­но для обо­зна­че­ния за­пи­си од­но­вре­мен­но зву­ча­щих «го­ло­сов» (пар­тий) с по­мо­щью раз­ных ви­дов но­та­ции: не­вмен­ной, сме­шан­ной бу­к­вен­но-ли­ней­ной (в том числе да­сий­ной), нот­ной, различных ви­дов со­вре­мен­ной. Прин­цип пар­ти­тур­ной за­пи­си (один го­лос под дру­гим) поя­вил­ся в Ев­ро­пе од­но­вре­мен­но с ран­ни­ми фор­ма­ми мно­го­го­ло­сия. Рас­про­ст­ра­не­нию партитуры в XVIII веке пред­ше­ст­во­ва­ли «кни­ги», со­дер­жа­щие отдельные пар­тии, - по­го­лос­ни­ки (немецкий Stimmbuch, английский partbook; основной вид за­пи­си мно­го­го­ло­сия от эпо­хи Воз­рож­де­ния до XVIII века); «хо­ро­вые кни­ги», в ко­то­рых на раз­во­ро­те за­пи­сы­ва­лись все од­но­вре­мен­но зву­ча­щие го­ло­са, но «так­ты» не сов­па­да­ли по вер­ти­ка­ли, ли­бо на ка­ж­дой стра­ни­це фик­си­ро­ва­лось по 2 го­ло­са че­ты­рёх­го­ло­сия; раз­но­го ро­да та­бу­ла­ту­ры.

По­яв­ле­ние в XVI-XVII веке пар­ти­тур­ных за­пи­сей свя­за­но с раз­ви­ти­ем гар­мо­нии и ими­та­ци­он­ной по­ли­фо­нии . Пар­тии внут­ри партитуры упо­ря­до­чи­ва­лись по тес­си­тур­но­му прин­ци­пу: бо­лее вы­со­кие го­ло­са за­пи­сы­ва­лись на ве­рх­них строч­ках, бо­лее низ­кие - на ниж­них; основными ука­за­те­ля­ми тес­си­ту­ры слу­жи­ли клю­чи. Пер­вые партитуры не со­дер­жа­ли об­оз­на­че­ний со­ста­ва ис­пол­ни­те­лей; каж­дая пар­тия мог­ла быть ис­пол­не­на лю­бым го­ло­сом или ин­ст­ру­мен­том со­от­вет­ст­вую­щей тес­си­ту­ры, со­став ис­пол­ни­те­лей мог варь­и­ро­вать­ся. На ру­бе­же XVI и XVII веков воз­ник­ла партитура с ге­не­рал-ба­сом. В та­кой партитуре пол­но­стью вы­пи­сы­ва­лись во­каль­ные и ме­ло­дические ин­ст­ру­мен­таль­ные (об­ли­га­то) го­ло­са, а также пар­тия ба­са, не­ред­ко со­про­вож­дав­шая­ся циф­ро­вы­ми об­оз­на­че­ния­ми ак­кор­дов и пред­наз­на­чав­шая­ся для ин­ст­ру­мен­тов груп­пы бас­со кон­ти­нуо, в том числе мно­го­голос­ных (кла­ве­син и другие), на ко­то­рых осу­ще­ст­в­ля­лась им­про­ви­за­ция на ос­но­ве вы­пи­сан­но­го ба­со­во­го го­ло­са. Во 2-й половине XVIII века у ком­по­зи­то­ров вен­ской клас­си­че­ской шко­лы, ман­гейм­ской шко­лы зна­че­ние груп­пы кон­ти­нуо в музыкальной прак­ти­ке по­сте­пен­но сни­жа­ет­ся, и партитуры с ге­не­рал-ба­сом, до­пу­скаю­щие эле­мент им­про­ви­за­ции, сме­ня­ют­ся партитурой с пол­ной и точ­ной фик­са­ци­ей всех пар­тий. По­ря­док за­пи­си пар­тий в му­зы­ке это­го пе­рио­да мог быть раз­лич­ным, но с конца XVIII века по­сте­пен­но скла­ды­вал­ся прин­цип ви­зу­аль­но­го объ­еди­не­ния ин­ст­ру­мен­тов в ор­ке­ст­ро­вые груп­пы.

При­ня­тая ны­не ор­га­ни­за­ция партитуры офор­ми­лась окон­ча­тель­но к середине XIX века. Пар­тии ин­ст­ру­мен­тов рас­по­ла­га­ют­ся по ор­ке­ст­ро­вым груп­пам, внут­ри ка­ж­дой груп­пы ин­ст­ру­мен­ты за­пи­сы­ва­ют­ся по тес­си­ту­ре свер­ху вниз (за ис­клю­че­ни­ем труб, ко­то­рые пи­шут­ся ни­же вал­торн). По­доб­ным об­ра­зом бо­лее вы­со­кие по тес­си­ту­ре раз­но­вид­но­сти од­но­го ин­ст­ру­мен­та за­пи­сы­ва­ют­ся вы­ше пар­тии основного ин­ст­ру­мен­та, бо­лее низ­кие - ни­же. Пар­тии ар­фы, фортепиано, ор­га­на, а так­же пев­цов-со­лис­тов и хо­ра за­пи­сы­ва­ют­ся над груп­пой смыч­ко­вых.

В партитуре при­ня­та за­пись в раз­ных клю­чах, для ря­да ин­ст­ру­мен­тов - за­пись в транс­по­зи­ции, ус­лов­ная за­пись фла­жо­ле­тов. На­зва­ния ин­ст­ру­мен­тов и ав­тор­ские (ре­дак­тор­ские) ре­мар­ки да­ют­ся ча­ще все­го на итальянском язы­ке.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)