ПАРТИТА

ПАРТИТА - в музыке XVII-XVIII веков то же, что сюита - барочная или раннеклассическая по типу дивертисмента .

В этом зна­че­нии тер­мин при­ме­нял­ся и не­ко­то­ры­ми ком­по­зи­то­ра­ми XX века. (А. Ка­зел­ла, Дж. Ф. Ге­ди­ни, Г. Пет­рас­си, Л. Дал­ла­пик­ко­ла).

2) Под названием «Партита» в XVIII веке встре­ча­ют­ся и трио-со­на­ты для 2 скри­пок с бас­со кон­ти­нуо - ка­мер­ные или цер­ков­ные (у австрийского ком­по­зи­то­ра М.Г. Мон­на).

3)То же, что ва­риа­ция; об­раз­цы - у Дж. Фре­ско­баль­ди («Пар­ти­ты на ча­ко­ну», «Пар­ти­ты на пас­са­ка­лию» во 2-й книге Со­чи­не­ний для кла­ве­си­на и ор­га­на, 1627 год), И.С. Ба­ха (ор­ган­ные Партиты на хо­ра­лы) и другие.

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