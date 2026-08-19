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ПАРТИТА
ПАРТИТА - в музыке XVII-XVIII веков то же, что сюита - барочная или раннеклассическая по типу дивертисмента.
В этом значении термин применялся и некоторыми композиторами XX века. (А. Казелла, Дж. Ф. Гедини, Г. Петрасси, Л. Даллапиккола).
2) Под названием «Партита» в XVIII веке встречаются и трио-сонаты для 2 скрипок с бассо континуо - камерные или церковные (у австрийского композитора М.Г. Монна).
3)То же, что вариация; образцы - у Дж. Фрескобальди («Партиты на чакону», «Партиты на пассакалию» во 2-й книге Сочинений для клавесина и органа, 1627 год), И.С. Баха (органные Партиты на хоралы) и другие.
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