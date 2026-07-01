КОНЦЕРТ

КОНЦЕРТ - музыкальное произведение, основанное на противопоставлении звучания разных групп исполнителей.

Про­ти­во­пос­тав­лять­ся мо­гут пол­ный ис­пол­ни­тель­ский со­став и отдельны его груп­пы, пол­ный со­став и со­лист, раз­ные груп­пы ис­пол­ни­те­лей ме­ж­ду со­бой. Современное пред­став­ле­ние о жан­ре свя­зы­ва­ет­ся главным образом с клас­сическим ин­ст­ру­мен­таль­ным концертом, ис­пол­няе­мым со­лис­том и сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром; та­кой тип концертов, сло­жив­ший­ся в конце XVIII века, со­хра­ня­ет­ся в современнй ком­по­зи­тор­ской прак­ти­ке.

Пер­вые упо­ми­на­ния о жан­ре от­но­сят­ся к началу XVI века, са­мая ран­няя из из­вест­ных пуб­ли­ка­ций концерта - мно­го­хор­ные «Con­cer­ti» А. Габ­рие­ли (1587 год) с ха­рак­тер­ны­ми для ве­не­ци­ан­ской шко­лы про­стран­ст­вен­ны­ми эф­фек­та­ми. Во­каль­ный концерт то­го вре­ме­ни не имел чёт­ких от­ли­чий от мо­те­та, «свя­щен­ной сим­фо­нии» и др. Раз­но­вид­ность концертов, опе­ри­рую­щая ма­лым во­каль­ным со­ста­вом в со­про­во­ж­де­нии бас­со кон­ти­нуо, бы­ла соз­да­на Л. Виа­да­ной. Тра­ди­ции кон­цер­ти­ро­ва­ния как про­ти­во­пос­тав­ле­ния хо­ро­вых групп бы­ли про­дол­же­ны в му­зы­ке Г. Шют­ца, И.Г. Шей­на, С. Шейд­та, А. Хам­мер­шмид­та, И.С. Ба­ха и др. Жанр хо­ро­во­го кон­цер­та а ка­пел­ла с конца XVII века ши­ро­ко при­ме­нял­ся в русской цер­ков­ной му­зы­ке - в мно­го­го­лос­ном пар­тес­ном пе­нии; сре­ди ав­то­ров - Ва­си­лий Ти­тов, М.С. Бе­ре­зов­ский, Д.С. Борт­нян­ский.

В ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке раз­ли­чие ме­ж­ду кон­цер­ти­рую­щей груп­пой и всем со­ста­вом на­ме­ти­лось у А. Стра­дел­лы (про­ти­во­пос­тав­ле­ние кон­чер­ти­но - итал. concertino - и кон­чер­то грос­со - итал. con­certo grosso). В даль­ней­шем (у А. Ко­рел­ли, Г.Ф. Ген­де­ля) название кон­чер­то грос­со рас­про­стра­ни­лось на всё про­из­ве­де­ние. Трёх­ча­ст­ную струк­ту­ру соль­но­го концерта (с со­от­но­ше­ни­ем час­тей «бы­ст­ро - мед­лен­но - бы­ст­ро») ус­та­но­вил А. Ви­валь­ди. На его скри­пич­ные концерты во мно­гом ори­ен­ти­ро­вал­ся в сво­их кла­вир­ных кон­цер­тах И.С. Бах, ко­то­рый, в свою оче­редь, оп­ре­де­лил раз­ви­тие фор­те­пи­ан­но­го концерта. Ор­ган­ный концерт соз­дал Ген­дель. В раз­ви­тии пред­клас­си­че­ско­го ин­ст­ру­мен­таль­но­го концерта боль­шую роль сыг­ра­ли со­чи­не­ния сы­но­вей Ба­ха , ком­по­зи­то­ров бер­лин­ской, ман­гейм­ской и не­апо­ли­тан­ской школ.

Клас­сический ин­ст­ру­мен­таль­ный концерт ут­вер­дил­ся в твор­че­ст­ве ком­по­зи­то­ров вен­ской клас­си­че­ской шко­лы (кон­цер­ты для раз­ных ин­ст­ру­мен­тов Й. Гайд­на, В.А. Мо­цар­та , Л. ван Бет­хо­ве­на). Как пра­ви­ло, пред­став­ля­ет со­бой 3-ча­ст­ный цикл, строе­ние и функ­ции час­тей ко­то­ро­го близ­ки со­нат­но-сим­фо­ническому цик­лу, но без ме­ну­эта (или скер­цо). Главный жан­ро­вый при­знак клас­сического концерта - фор­ма I час­ти: со­нат­ная фор­ма с двой­ной экс­по­зи­ци­ей (1-ю экс­по­зи­цию иг­ра­ет толь­ко ор­кестр, 2-ю - со­лист) и ка­ден­ци­ей со­лис­та. Клас­сический концерт обыч­но рас­счи­тан на од­но­го со­лис­та, од­на­ко су­ще­ст­ву­ют и т. н. двой­ные, трой­ные концерты (с 2, 3 со­лис­та­ми; напр., Кон­церт для скрип­ки и вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром И. Брам­са, Кон­церт для скрип­ки, вио­лон­че­ли и фортепино с ор­кест­ром Бет­хо­ве­на).

В XVIII веке воз­ник­ла жан­ро­вая раз­но­вид­ность - кон­церт­ная сим­фо­ния. В XIX веке поя­ви­лись од­но­ча­ст­ные концерты (у Ф. Лис­та) и 4-ча­ст­ные концерты (у Брам­са). В про­цес­се эво­лю­ции концерт наи­бо­лее су­ще­ст­вен­ным бы­ло его взаи­мо­дей­ст­вие с сим­фо­ни­ей.

Зна­чительные со­чи­не­ния в жан­ре концерта соз­да­ли русские ком­по­зи­то­ры - П.И. Чай­ков­ский, С.В. Рах­ма­ни­нов, А.К. Гла­зу­нов. В XX веке к жан­ру концерта об­ра­ща­лись М. Ра­вель, Б. Бар­ток, А. Берг, И.Ф. Стра­вин­ский, С.С. Про­кофь­ев, Д.Д. Шос­та­ко­вич и другие круп­ные ком­по­зи­то­ры; по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние жан­ро­вая раз­но­вид­ность - концерт для ор­ке­ст­ра (Бар­ток).

2) Пуб­лич­ное ис­пол­не­ние му­зы­ки по объ­яв­лен­ной про­грам­ме. Концерт для ши­ро­кой пуб­ли­ки поя­ви­лись в конце XVII века, в XIX-XXI веках ста­ли не­отъ­ем­ле­мой ча­стью об­щественной жиз­ни. Рас­про­стра­ни­лись так­же литературные, хо­рео­гра­фические кон­цер­ты.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)