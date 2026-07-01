КОНЦЕРТ
КОНЦЕРТ - музыкальное произведение, основанное на противопоставлении звучания разных групп исполнителей.
Противопоставляться могут полный исполнительский состав и отдельны его группы, полный состав и солист, разные группы исполнителей между собой. Современное представление о жанре связывается главным образом с классическим инструментальным концертом, исполняемым солистом и симфоническим оркестром; такой тип концертов, сложившийся в конце XVIII века, сохраняется в современнй композиторской практике.
Первые упоминания о жанре относятся к началу XVI века, самая ранняя из известных публикаций концерта - многохорные «Concerti» А. Габриели (1587 год) с характерными для венецианской школы пространственными эффектами. Вокальный концерт того времени не имел чётких отличий от мотета, «священной симфонии» и др. Разновидность концертов, оперирующая малым вокальным составом в сопровождении бассо континуо, была создана Л. Виаданой. Традиции концертирования как противопоставления хоровых групп были продолжены в музыке Г. Шютца, И.Г. Шейна, С. Шейдта, А. Хаммершмидта, И.С. Баха и др. Жанр хорового концерта а капелла с конца XVII века широко применялся в русской церковной музыке - в многоголосном партесном пении; среди авторов - Василий Титов, М.С. Березовский, Д.С. Бортнянский.
В инструментальной музыке различие между концертирующей группой и всем составом наметилось у А. Страделлы (противопоставление кончертино - итал. concertino - и кончерто гроссо - итал. concerto grosso). В дальнейшем (у А. Корелли, Г.Ф. Генделя) название кончерто гроссо распространилось на всё произведение. Трёхчастную структуру сольного концерта (с соотношением частей «быстро - медленно - быстро») установил А. Вивальди. На его скрипичные концерты во многом ориентировался в своих клавирных концертах И.С. Бах, который, в свою очередь, определил развитие фортепианного концерта. Органный концерт создал Гендель. В развитии предклассического инструментального концерта большую роль сыграли сочинения сыновей Баха, композиторов берлинской, мангеймской и неаполитанской школ.
Классический инструментальный концерт утвердился в творчестве композиторов венской классической школы (концерты для разных инструментов Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена). Как правило, представляет собой 3-частный цикл, строение и функции частей которого близки сонатно-симфоническому циклу, но без менуэта (или скерцо). Главный жанровый признак классического концерта - форма I части: сонатная форма с двойной экспозицией (1-ю экспозицию играет только оркестр, 2-ю - солист) и каденцией солиста. Классический концерт обычно рассчитан на одного солиста, однако существуют и т. н. двойные, тройные концерты (с 2, 3 солистами; напр., Концерт для скрипки и виолончели с оркестром И. Брамса, Концерт для скрипки, виолончели и фортепино с оркестром Бетховена).
В XVIII веке возникла жанровая разновидность - концертная симфония. В XIX веке появились одночастные концерты (у Ф. Листа) и 4-частные концерты (у Брамса). В процессе эволюции концерт наиболее существенным было его взаимодействие с симфонией.
Значительные сочинения в жанре концерта создали русские композиторы - П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, А.К. Глазунов. В XX веке к жанру концерта обращались М. Равель, Б. Барток, А. Берг, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович и другие крупные композиторы; получила распространение жанровая разновидность - концерт для оркестра (Барток).
2) Публичное исполнение музыки по объявленной программе. Концерт для широкой публики появились в конце XVII века, в XIX-XXI веках стали неотъемлемой частью общественной жизни. Распространились также литературные, хореографические концерты.