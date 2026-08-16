Партенопе́йская респу́блика

Партенопе́йская респу́блика ( ит . Repubblica Partenopea; Неаполитанская республика , ит . Repubblica Napoletana) — зависимое от Франции государство на континентальной территории Сицилий Обеих королевства , существовавшее с января по июнь 1799. Название происходит от древнегреческого наименования Неаполя — Партенопея.

Провозглашена 23 января в Неаполе в результате восстания республиканцев. Король Фердинанд IV (см. Фердинанд I Бурбон ) со своим двором эвакуировался на о. Сицилию, защищенную английским флотом под командованием адмирала Нельсона . Под контролем французского генерала Шампионне было сформировано правительство и законодательный корпус. 25 апреля утвержден Закон об отмене феодальных прав, отменены фидекомиссы. Конституция республики была разработана, но так и не была принята. Меры по демократизации провинций не принесли успеха. Насилия и грабежи со стороны французской армии, а также антиреспубликанские мятежи подтолкнули крестьян к восстанию. На юге восставшие активно примыкали к «Армии святой веры» ( ит . «Armata della Santa Fede in nostro Signore Gesù Cristo») под командованием кардинала Ф. Руффо, в связи с чем получили название «санфедисты». При поддержке эскадры адмирала Ф. Ф. Ушакова санфедисты вынудили французские вой­ска покинуть территорию республики 7 мая, держались только Неаполь и Пескара. 13 июня «Армия святой веры» вместе с русским отрядом под командованием Г. Г. Белли вошла в Неаполь. 21 июня 1799 республика прекратила свое существование, королевская власть была восстановлена, остававшиеся французы и остатки республиканцев капитулировали. Однако условия капитуляции 8 июля были официально отменены королем Фердинандом IV. Лидеры бывшей республики и рядовые республиканцы были убиты или казнены по решению государственных джунт, сотни были заключены в тюрьму или сосланы.

Ист .: Куоко В . Опыт истории неаполитанской революции 1799 года / Пер. с ит. СПб., 2006.

Лит .: Davis J. Naples and Napoleon: Southern Italy and the European Re­volutions, 1780–1860. Oxford, 2006; Ambrosini F. L’albero della Libertà. Le repubbliche giacobine in Italia 1796–1799. Torino, 2013; Чудинов А. В. «Солдаты свободы» или смертельный враг? Французы в Южной Италии 1798–1799 гг. // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. № 2. С. 25–41; Rao A.-M. La repubblica Napoletana del 1799. Napoli, 2021. А. А. Митрофанов.