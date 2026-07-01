Парта́туа

Парта́туа ( аккадск. , греч. Прототий, скифск. *Партат(а)ва) — верховный вождь переднеазиатских скифов (ок. 673 — середина 650‑х до н. э.), преемник Ишпакая . Переднеазиатские скифы — часть вторгшихся из-за Волги на запад скифов («европейских скифов»), двинувшаяся затем на юг, в Закавказье, и основавшая около 680 до н. э. на территории позднейшего Азербайджана собственное царство. Обозначение переднеазиатских скифов у Геродота — «прямошапочные» ( греч . ортокорибантии, Hdt. 3:92), что совпадает с названием среднеазиатских «сака тиграхауда» ( древнеперс. «прямо/остро-­шапочные саки») Ахеменидских надписей. Очевидно, переднеазиатские скифы (и «европейские скифы», от которых они отделились) были выходцами из той же общности скифов (саков), чья часть, не ушедшая на запад, а оставшаяся в Средней Азии, фигурирует в источниках как «сака тиграхауда». При Ишпакае переднеазиатские скифы наряду с Манной и мидянами воевали в северо-­западном Иране против ассирийцев. Однако с гибелью Ишпакая (ок. 674/673 до н. э.) его преемник П., именуемый в ассирийских текстах «царем страны <И>скуза [т. е. scуtha = скифов]», предложил Асархаддону , царю Ассирии , союз на условиях династического брака с дочерью последнего. По-видимому, условие было исполнено и Скифское царство перешло на сторону Ассирии (около 672 до н. э.), что стабилизировало для последней ситуацию в Иране и позволило Ашшурбанапалу в 660‑х до н. э. добиться признания зависимости от Мидии и Манны. Союзу с Ассирией оставался некоторое время верен и сын и преемник П. Мадий ( греч. ; иранск . *Маду или *Мадава, верховный вождь скифов ок. 655 — вероятно, еще до 625 до н. э.).

Лит. : Diakonoff I. M. Media // The Cambridge History of Iran. Vol. 2: The Median and Achaemenian Periods / Ed. by I. Gershevitch. Cambridge, 1985. P. 36–148 . А. А. Немировский .