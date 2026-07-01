ПАРСКИЙ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

из потомственных дворян Тульской губернии. Окончил Орловский Бахтина кадетский корпус (1884), 2-е военное Константиновское училище по 1-му разряду (1886) и Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1893). Подпоручик (Высочайший приказ 11.08.1886 со старшинством с 07.08.1885). Поручик (Высочайший приказ 01.04.1890 со старшинством с 07.08.1889). Штабс-капитан (за отличные успехи в науках в академии, с 20.05.1893). Капитан (за выслугу лет, Высочайший приказ 02.04.1895). Подполковник (Высочайший приказ 09.04.1900). Полковник (Высочайший приказ 28.03.1904). Генерал-майор (со старшинством с 17.06.1910). Генерал-лейтенант (за боевые отличия, Высочайший приказ 16.05.1915 со старшинством с 31.01.1915). В службу вступил по окончании полного курса наук в Орловском Бахтина кадетском корпусе, во 2-е военное Константиновское училище юнкером рядового звания (01.09.1884). Унтер-офицер (08.09.1885). В 46-м пехотном Днепровском полку. Прибыл и зачислен (19.09.1886). Жалонерный офицер (30.09.1888). Командирован в штаб Киевского военного округа для держания предварительного испытания в Николаевскую академию Генерального штаба (02.07.1889). Не прибывая в полк, командирован в Николаевскую академию Генерального штаба для держания вступительного экзамена (01.08.1889). Прибыл в полк как не выдержавший вступительного экзамена (10.10.1889). Командирован в штаб Киевского военного округа для держания предварительного испытания в Николаевскую академию Генерального штаба (28.06.1890). Не прибывая в полк, командирован в академию для держания вступительного экзамена (11.08.1890). Зачислен (13.10.1890). Приказом по Генеральному штабу № 64 по окончании курса наук причислен к Генштабу и назначен на службу в Киевский военный округ (25.05.1893). Прибыл в штаб округа (15.06.1893). Назначен в общий и подвижной сборы войск Межибужского лагеря (25.06.1893). Командирован на специально-кавалерийскую поездку со строевыми офицерами 12-й кавалерийской дивизии (21.06.1893). По окончании поездки прибыл на общий сбор при м. Межибужье (05.08.1893). Возвратился из подвижного сбора (24.08.1893). Прикомандирован к штабу Киевской крепости по надобностям службы (14.02.1894). Отправился к месту командирования (22.02.1894). Старший адъютант штаба 34-й пехотной дивизии (Высочайший приказ 30.04.1894). Переведен в Генеральный штаб (27.09.1895). Отправился и прибыл (28.05–30.05.1894). Командирован на полевую поездку со строевыми офицерами VII армейского корпуса (29.06–15.07.1894). В полевой поездке со строевыми офицерами VII армейского корпуса (29.06–14.07.1895). Обер-офицер для особых поручений при штабе VII армейского корпуса (Высочайший приказ 21.08.1895). Прикомандирован к 133-му пехотному Симферопольскому полку для годичного командования ротой (05.09.1895). Отправился и прибыл (29.09.1895). Принял на законном основании 1-ю роту (05.10.1895). В полевой поездке со строевыми офицерами VII армейского корпуса (28.06–15.07.1896). Сдал роту (05.10.1896). Отправился к месту постоянного служения (07.10.1895). Прибыл в штаб VII армейского корпуса (15.10.1895). Старший адъютант штаба VII армейского корпуса (Высочайший приказ 11.11.1896–30.11.1899). В полевой поездке со строевыми офицерами VII армейского корпуса (28.06–13.07.1897). В полевой поездке офицеров Генерального штаба в Бессарабии (13.09–04.10.1897). Обер-офицер для особых поручений при штабе VII армейского корпуса (Высочайший приказ 27.08.1899). В полевой поездке со строевыми офицерами VII армейского корпуса (30.06–13.07.1899). В полевой поездке офицеров Генерального штаба в Крыму (09–30.09.1899). И.д. штаб-офицера для поручений при штабе Одесского военного округа (Высочайший приказ 16.03.1900, утв. 09.04.1900). Прибыл (23.06.1900). В Феодосии для участия в полевой поездке строевых офицеров VII армейского корпуса (28.06–14.07.1900). В Бендерах (22–23.08.1900). Старший адъютант штаба Одесского военного округа (Высочайший приказ 12.10.1900). В командировке для сопровождения кавказских новобранцев в Батуме в качестве начальника эшелона (11–12.11.1900). В заграничной командировке (03–17.06.1901). В Тирасполе (27–28.06.1900). В Очакове (05–08.07.1901). В Севастополе для присутствия на десантном маневре (03–09.09.1901). В Очакове и Николаеве (12–13.09.1901). В Севастополе для присутствия на артиллерийском опыте (18–23.09.1901). В Севастополе и Евпатории (26.02–11.03.1902). В Очакове (14–16.05.1902). В Тирасполе (31.05–03.06.1902). В Курске на больших маневрах в Высочайшем присутствии (25.08–18.09.1902). На полевой поездке в Бессарабию (06–28.10.1902). Командовал батальоном в 11-м пехотном Псковском полку (31.05–10.10.1903). Отчислен от занимаемой должности с прикомандированием для производства статистических работ к штабу Одесского военного округа (Высочайшее повеление 12.12.1903). В Петербурге для заказа карт округа для статистического описания (25.03–04.04.1903). В Севастополе для сопровождения командующего войсками (15–18.05.1903). В Петербурге для участия в комиссии по выработке программы празднования юбилея Севастопольской обороны (15.12.1903–13.01.1904). В Тирасполе для сопровождения командующего войсками округа (18–20.02.1904), там же для сопровождения помощника командующего (14–18.03.1904). В Севастополе, Бахчисарае, Ялте и Феодосии для сопровождения командующего войсками округа (15–18.04.1904). В полевой поездке офицеров Генштаба штаба Одесского военного округа (09–29.05.1904; 24.06–15.07.1904). Участник Русско-японской войны (28.11.1904–17.06.1905). Старший адъютант штаба 3-й Маньчжурской армии (Высочайший приказ 06.11.1904). Отправился и прибыл (11.11.1904). Переехал границу Маньчжурии (28.11.1904). Участвовал в 15-дневном бою под Мукденом и в отходе из-под Мукдена к Сыпингайской позиции (12–27.02.1905). В командировках: на рекогносцировке района от Большой Юшитайской дороги до р. Ляохе на запад и параллели впадения р. Чаосунтайхе в р. Даляохе на юге (21–28.03.1905). На рекогносцировке подступов к позиции, укрепляемой на линии Тауминтунь–Тайпиншань (21–26.05.1905). Для выбора рекогносцировок тыловых позиций на правом фланге боевого расположения армии (31.05–06.06.1905). Находясь в отпуску по болезни, отчислен приказом главнокомандующего № 1663 от занимаемой должности с сохранением содержания и прикомандированием к Главному штабу (13.08.1905). Отчислен от должности старшего адъютанта управления генерал-квартирмейстера 3-й Маньчжурской армии по болезни с прикомандированием к Главному штабу (02.10.1905). Срок прикомандирования определен не свыше года и 6 месяцев с производством из сумм интендантства денежного довольствия по правилам, существующим для эвакуированных (Высочайшее повеление 27.09.1905). Прикомандирован к ГУГШ (Высочайшее соизволение 27.06.1906) с откомандированием от Главного штаба. Делопроизводитель ГУГШ (Высочайший приказ 07.08.1906). Назначен в часть 2-го обер-квартирмейстера (17.08.1906). Вр.и.д. 2-го обер-квартирмейстера (17.08.1906–12.04.1907). Командир 140-го пехотного Зарайского полка (Высочайший приказ 17.03.1908). Отправился и прибыл (17–19.04.1908). Командирован в Москву в штаб округа для участия в военной игре (23.11–05.12.1908). Временно командующий 2-й бригадой 35-й пехотной дивизии (19–26.04.1909). Находился на охране линии Московско-Курской железной дороги во время Высочайшего проезда (22–28.08.1909). В бытность командиром 140-го пехотного Зарайского полка находился на охране с полком во время Высочайшего проезда (15–22.12.1909). Командирован в Рязань в штаб 35-й пехотной дивизии для участия в военной игре (24–30.01.1910). Командирован в дивизионную полевую поездку (26.05–06.06.1910). Генерал-майор (за отличие по службе, Высочайший приказ 17.06.1910) с назначением командиром 2-й бригады 46-й пехотной дивизии и с зачислением по армейской пехоте. Отправился к новому месту служения (29.06.1910). Прибыл к месту служения (01.07.1910). Временно командовал 46-й пехотной дивизией (08–14.05.1911). В командировке в Старице (18–28.08.1910) по распоряжению временно командующего корпусом. Председатель поверочной мобилизационной комиссии в Москве (26.03–05.04.1911). В комиссии по поверке неприкосновенных запасов 46-й артиллерийской бригады (15–30.10.1911). Временно командовал 46-й пехотной дивизией (07–15.03, 13–23.04.1912). В корпусной полевой поездке XXV армейского корпуса в районе станции Внуково Московской губернии (24.04–05.05.1912). Участвовал в охране пути Северной ж.д. при проезде их императорских величеств (24.05–04.06.1912). Командирован в с. Клементьево Московской губернии на артиллерийский полигон для ознакомления с условиями боевой стрельбы артиллерии и ее материальной частью (10.06–12.07.1912). Участвовал в военной игре в штабе XXV армейского корпуса (27.01–03.02.1913). Участвовал в военной игре старших начальников в штабе XXV армейского корпуса (26.02–07.03.1913), в военной игре офицеров Генерального штаба в штабе Московского военного округа (30.03–07.04.1913). Командирован в штаб XXV армейского корпуса для участия в заседании по обсуждению подробностей парадов в Высочайшем присутствии при посещении Их Императорскими Величествами Костромы (19–21.04.1913). Командирован в Москву для выполнения возложенного на него временно командующим XXV армейским корпусом поручения (14–24.09.1913). В военной игре при штабе XXV армейского корпуса (21–25.01.1914). В военной игре старших войсковых начальников при штабе Московского военного округа (17–27.02.1914). В корпусной полевой поездке в районе Москва – Звенигород – Можайск – Волоколамск (20–29.04.1914). Участник Первой мировой войны. Командир 2-й бригады 46-й пехотной дивизии. Временно командовал 46-й пехотной дивизией (23.06–14.07.1914). Выступил в поход (02.08.1914). Прибыл на театр военных действий (05.08.1914). Вступил в пределы Австро-Венгрии (02.09.1914). Временно командующий 80-й пехотной дивизией (назначен командующим 9-й армией 22.01.1915). Отправился (26.01.1915). Временно командующий 80-й пехотной дивизией. В резерве чинов при штабе Киевского военного округа (с 09.08.1915). Начальник 55-й пехотной дивизии (с 17.10.1915). Командир Гренадерского корпуса (с 20.02.1916). Командующий 12-й армией (с 20.07.1917). Командующий 3-й армией (с 09.09.1917 до демобилизации). Арестован (19–21.11.1917). Участник Гражданской войны. С 26.02.1918 добровольно на службе в РККА. Начальник Нарвского отряда обороны завесы (с 03.1918). Военный руководитель Ямбургского отряда завесы. Военный руководитель Гатчинского округа. Начальник Гатчинской дивизии. Военный руководитель Северного участка отрядов завесы (26.05–08.08.1918). Ответственный редактор Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг. (с 09.1918). Командующий армиями Северного фронта (15.09–26.11.1918). Арестован (на 11.1918). Ответственный редактор журнала «Военное дело». В комиссии по разработке уставов при организационном управлении Всероссийского главного штаба (с 22.06.1919), председатель. Член комиссии при РВСР по составлению Положения о полевом управлении войск в военное время (с 10.11.1919). Член Особого совещания при главнокомандующем (1920). Умер от тифа. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (Высочайший приказ 24.02.1896), Св. Анны 3-й ст. (Высочайший приказ 1899), Св. Станислава 2-й ст. (Высочайший приказ 06.12.1903), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Приказ главнокомандующего № 750 от 10.05.1905 за отличия в делах против японцев; утв. — Высочайший приказ 23.04.1906), Св. Анны 2-й ст. с мечами (Приказ командующего 3-й Маньчжурской армией № 194 от 24.06.1905 за отличия в делах против японцев; утв. — Высочайший приказ 22.03.1906), Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1909), Св. Станислава 1-й ст. (Высочайший приказ 06.12.1913), Св. Анны 1-й ст. с мечами (Высочайший приказ 04.01.1915, пожалован 28.12.1914), Св. Владимира 2-й ст. с мечами, Св. Георгия 4-й ст. (Высочайший приказ 02.06.1915), Георгиевское оружие (Высочайший приказ 25.04.1916), серебряная медаль в память царствования императора Александра III, светло-бронзовая медаль в память 100-летия Отечественной войны 1812 г. (за участие в Высочайшем смотру под Москвой — 26.08.1912), светло-бронзовая медаль в память 300-летия Царствования Дома Романовых (21.02.1913). Женат первым браком на дочери коллежского секретаря, девице Елизавете Николаевне Ясинской. Дети: Наталия (02.08.1894), Анатолий (23.07.1895), Александр (18.08.1900).

Соч.: Памятники Севастопольской обороны. Одесса, 1901; Севастополь и памятники его обороны. Одесса, 1902, 1903; Воспоминания и мысли о последней войне (1904–1905 гг.). Стоянка на Шахэ, Мукденский погром, Сыпингайские позиции. СПб., 1906; Причины наших неудач в войне с Японией: Необходимые реформы в армии. СПб., 1906; Что нужно нашей армии? Современное ее состояние и необходимые в ней реформы. СПб., 1908; Боевая подготовка нашего солдата. Современное ее положение, главные недочеты и тормозы, насущные нужды и необходимые изменения. СПб., 1912; К вопросу о подготовке и ведении пешей разведки // Военно-исторический сборник. Труды комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 г. Вып. 2. М., 1919; Бой 2 бригады 46 пех. дивизии с австрийцами у Веленче, Михалева (Бодачева) 13/26 августа 1914 года (Составлено по сохранившимся документам, по личным воспоминаниям офицеров бригады) // Военно-исторический сборник. Труды комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 г. Вып. 1. М., 1919; Воспоминания и мысли о жизни и службе в Ямбургском отряде Красной армии в марте – апреле 1918 г. (Составлено по сохранившимся документам, заметкам и личным воспоминаниям) // Военно-исторический сборник. Труды комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 г. Вып. 2. М., 1919; Операция частей ХХХ армейского корпуса на Пруте и в предгориях Карпат между Делятин – Коломыя 19-24 мая / 1-6 июня 1915 года (Прутская операция) (Составлено по кратким заметкам и воспоминаниям) // Военно-исторический сборник. Труды комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 г. Вып. 3. М., 1919 [1920]; Отступление 80 пех. дивизии от Прута к Днестру в конце мая (в начале июня) 1915 г. (Составлено по сохранившимся документам и воспоминаниям) // Военно-исторический сборник. Труды военно-исторической комиссии. Вып. 4. М., 1920 [1921].