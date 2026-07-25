ПАРШИН ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 10 (по новому стилю – 23) мая 1916 года в селе Сетуха (ныне – Залегощенский район Орловской области). Трудился слесарем на промышленном предприятии. В 1936 году окончил школу лётчиков-инструкторов ГВФ в Херсоне, а в дальнейшем – Высшую парашютную школу. Работал в аэроклубах различных городов.

Великая Отечественная война

В 1941 году был призван в РККА Химкинским райвоенкоматом Москвы. С 25 января (по другим данным, с июня) 1942 года – на фронте. Первоначально воевал в составе 65-го и 765-го штурмовых авиаполков на западном направлении, будучи лётчиком, затем командиром звена. Отлично освоил самолёт Ил-2, что позволяло ему выполнять задания с максимальной эффективностью. Проявил себя как умелый лётчик-штурмовик, мужественный и инициативный в бою. Став впоследствии командиром, он много раз водил группы штурмовиков. Неоднократно удостаивался благодарностей от командования за отличное выполнение поставленных задач.

Совершил несколько десятков вылетов на уничтожение артиллерийских и миномётных позиций под Дорогобужем, Вязьмой, Сычёвкой, Гжатском, Тёмкино, Ржевом, нанеся врагу большие потери. Оказывал воздушную поддержку конно-механизированной группе генерал-майора П. А. Белова , сражавшейся в немецком тылу на Смоленщине. В дальнейшем в составе своего полка был переброшен на Северный Кавказ, производил штурмовки скоплений вражеских войск под Моздоком, на Ставрополье и Кубани. Неоднократно участвовал в воздушных боях – так, 8 февраля 1943 года при штурмовке аэродрома в Тимашевске он сбил немецкий самолёт Ju-52, который упал и сгорел.

В 1943 году окончил КУОС, и в августе стал командиром эскадрильи 943-го штурмового авиаполка. Участвовал в боях января 1944 года по окончательному снятию блокады Ленинграда на Красносельском и Ропшинском направлениях. В те дни стояла плохая погода, самолёты обледеневали прямо в воздухе, но лётчики под командованием Паршина, проявив высокое мастерство, справились со всеми возложенными на них задачами, не потеряв при этом ни одной своей машины.

Большое внимание уделял вопросам теоретической подготовки личного состава, особенно по вопросам воздушно-стрелковой службы, тактике воздушного боя и эффективного поражения цели; регулярно проводил занятия. Пользовался большим уважением у своих подчинённых. Как один из наиболее выдающихся лётчиков полка, проявивший высокое лётное и командирское мастерство, он был последовательно выдвинут сначала на должность помощника по воздушно-стрелковой службе командира, затем штурмана и командира того же полка.

По состоянию на 17 февраля 1945 года, Паршин совершил 202 боевых вылета, нанеся врагу огромные потери. Всего же за время своего участия в войне он совершил 253 вылета. В воздушных боях он сбил 10 вражеских самолётов. За многочисленные боевые заслуги лётчик дважды был удостоен звания Героя Советского Союза.

Послевоенная жизнь

В 1946 году оставил военную службу и перешёл в систему Минавиапрома СССР. Работал лётчиком транспортного отряда, лётчиком-испытателем сначала авиазавода № 30 в Москве, затем НИИ самолётного оборудования. Принимал участие в испытаниях бомбардировщиков Ил-28. Во время одного из испытательных полётов 13 марта 1956 года трагически погиб в авиакатастрофе.