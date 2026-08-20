ПАРСА
ПАРСА - историческая область на юге Ирана.
Древнейшие поселения городского типа на юго-западе Ирана датируются III-м тысячилетием до нашей эры и относятся к царству Аншан, тесно связанному с Эламом. Во II-м тысячилетии, по-видимому, началось проникновение в регион арийцев - предков южно-иранских племён парсава (вопрос о связи этого этнонима с названием области Парсумаш на западе Иранского нагорья остаётся спорным). С конца VIII века на северных рубежах Новоэламского государства локализуются персы-парсуа, с начала VII века возглавляемые родом Ахемена, две линии которого управляли Аншаном и Парса, находясь в зависимости от эламитов.
В середине VII века обе области - под сюзеренитетом Ассирии, а затем Мидии. При Кире II Аншан и Парса слились воедино, а после его победы в восстании против Мидии (553-550) и последовавших завоеваний превратились в коронную провинцию Ахеменидов государства, где располагался её религиозно-политический центр - город Пасаргады. Этот статус закрепился за Парсой при Дарии I, который развернул крупномасштабное строительство нового «царского города» Персеполь, что способствовало наплыву сюда работников-поселенцев со всей державы - от Греции до Индии. В эллинистический (с 330) и парфянский (с 140 года до нашей эры) периоды Парса утратила политическое значение: местные династии, признавая господство Селевкидов и Аршакидов, придерживались своеобразной зороастрийской храмовой традиции (смотреть Зороастризм). В III веке нашей эры одна из них - Сасаниды - объединила под своей властью весь Иран.
В середине VII века мусульманские завоеватели включили Парсу в состав Халифата. Распространение арабского языка не вышло за пределы официального обихода, успешнее шёл процесс вытеснения зороастризма исламом: в конце VII века Парса стала одним из центров движения хариджитов. В 875 году халифы передали управление Парсой Саффаридам. В дальнейшем Парса служила ядром династических государств дейлемитов Буидов (местная ветвь правила в 934-1062 годы), тюрков Салгуридов (1148-1270), персов Музаффаридов (1353-1393) и луров Зендов (1750-1794). В современном Иране входит в состав остана Фарс (административный центр - город Шираз).