ПАРРИНГТОН ВЕРНОН ЛУИС

ПАРРИНГТОН ВЕРНОН ЛУИС - американский историк, литературовед, критик.

Из се­мьи слу­жа­ще­го. Окон­чил Гар­вард­ский кол­ледж (1893) и кол­ледж в Эм­по­рии (1895 год; в 1893-1897 годы там же пре­по­да­вал английский язык). В 1897-1908 годы пре­по­да­ва­тель английского языка в университете Ок­ла­хо­мы. В 1903-1904 годы на­хо­дил­ся в на­учной ко­ман­ди­ров­ке в Ев­ро­пе . С 1908 года пре­по­да­ва­тель английского языка в Ва­шинг­тон­ском университете в городе Си­этл (с 1912 года профессор). В 1916 году уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке «Кем­бридж­ской ис­то­рии аме­ри­кан­ской ли­те­ра­ту­ры», для ко­то­рой на­пи­сал раз­дел, по­свя­щён­ный пу­ри­тан­ским бо­го­сло­вам.

На­ря­ду с Ч.О. Бир­дом и К. Бек­ке­ром, Паррингтон яв­ля­ет­ся яр­ким пред­ста­ви­те­лем про­грес­си­ст­ско­го (эко­но­ми­че­ско­го) на­прав­ле­ния в американской ис­то­рио­гра­фии. В главном тру­де - 3-том­ной мо­но­гра­фии «Ос­нов­ные те­че­ния аме­ри­кан­ской мыс­ли» («Main currents in American thought», 1927-1930 годы, русский перевод 1962-1963 годы; Пу­лит­це­ров­ская премия, 1928 год) Паррингтон пред­ста­вил ши­ро­кую кар­ти­ну раз­ви­тия американского «ду­ха» в различных сфе­рах (литература, фи­ло­со­фия, ис­то­рия, эко­но­ми­ка, юрис­пру­ден­ция и другие). Опи­ра­ясь на идеи Бир­да (те­зис о борь­бе аг­рар­ных и ин­ду­ст­ри­аль­ных ин­те­ре­сов) и тра­ди­цию «мак­рей­ке­ров», Паррингтон рас­смат­ри­вал ис­то­рию США как борь­бу сто­рон­ни­ков пра­ва соб­ст­вен­но­сти и кон­цеп­ции прав че­ло­ве­ка. При­дер­жи­ва­ясь по­зи­ций джеф­фер­со­нов­ско­го ли­бе­ра­лиз­ма , Паррингтон кри­ти­ко­вал взгля­ды фе­де­ра­ли­стов, счи­тал их ин­ст­ру­мен­том борь­бы с де­мо­кра­тическим дви­же­ни­ем. Уде­лял боль­шое вни­ма­ние изу­че­нию ро­ли со­ци­аль­но-эко­но­мических фак­то­ров в ис­то­рии, со­чув­ст­вен­но от­но­сил­ся к американскому ра­бо­че­му дви­же­нию, хо­тя от­да­вал пред­поч­те­ние «треть­им пар­ти­ям», чью дея­тель­ность оце­ни­вал в ка­че­ст­ве ос­но­вы рас­ши­ре­ния де­мо­кра­тических прав гра­ж­дан. Опи­ра­ясь на ряд по­ло­же­ний И. Тэ­на и куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской шко­лы, рас­смат­ри­вал литературу США как по­ле идей­ных и со­ци­аль­ных столк­но­ве­ний сво­ей эпо­хи.

Паррингтон дал жи­вые афо­ри­стич­ные порт­ре­ты американских пи­са­те­лей У.Д. Хоу­эл­са, Г. Джейм­са, С. Льюи­са, хо­тя и не­до­оце­ни­вал роль Э.А. По, У. Уит­ме­на, М. Тве­на в раз­ви­тии американской литературы. Ра­бо­ты Паррингтона вне­сли зна­чительный вклад в ста­нов­ле­ние и ин­сти­ту­цио­на­ли­за­цию аме­ри­ка­ни­сти­ки в США и ока­зы­ва­ли на неё су­ще­ст­вен­ное влия­ние вплоть до середины 1940-х годов.

Сочинения:

The Connecticut wits. N. Y., 1926;

Sin­clair Lewis, our own Diogenes. Seattle, 1927.