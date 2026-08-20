ПАРОС (др.-греч. Πάρος)

Один из Кикладских островов в Эгейском море.

Площадь Пароса ссотавляет около 200 кв. км, он находится между островами Наксос, Делос, Иос и Олиар. Самая высокая точка – гора Марпесса (в настоящее время Св. Илии, ок. 725 м). В древний период истории был населен критянами и аркадцами, но к X в. до н.э. их вытеснили ионийцы. Во время Греко-персидских войн Парос был союзником персов. Мильтиад пытался подчинить Парос в ходе карательной операции против островов, перешедших на сторону Дария I (489 г. до н.э.), однако, она закончилась неудачей.

По вступлении Пароса в Афинскую симмахию сумма взноса, которую он должен был выплачивать, составляла 30 талантов (на 425 г. до н.э.), что свидетельствует о высоком благосостоянии острова. В эпоху эллинизма Паросом владели египетские Птолемеи. Парос по большей части знаменит благодаря месторождению мелкозернистого белого мрамора исключительного качества, добывавшегося в Марнесских каменоломнях и высоко ценившегося скульпторами и каменщиками. Он использовался как для изготовления скульптуры, так и для строительства общественных зданий и храмов на Делосе, в Дельфах, Афинах, Олимпии. Паросские скульпторы были известны за пределами родного острова, одним из самых знаменитых среди них стал Скопас, помимо прочего, участвовавший в возведении Геликарнасского мавзолея.

«Паросским мрамором» (лат. Marmor Parium) или «Паросской хроникой» принято называть мраморную плиту, состоящую из трех фрагментов, два из которых были найдены в 1627 году (один утерян, а другой хранится в Оксфорде), а третий – в 1897 году, в настоящее время находится в Археологическом музее Пароса. Плита содержит описание главных политических и литературных событий на аттическом и ионическом наречиях за временной промежуток в 1318 лет, начиная с 895 г. до н.э. По мнению исследователей, текст, высеченный на плите, был составлен частным лицом для личного использования. Парос также считался родиной ямбической поэзии, благодаря Архилоху (ок. 680 – ок. 640 до н. э.).

Автор статьи: Е.Н. Дмитриева