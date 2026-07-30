ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО "САМОЛЁТ"

Одно из крупнейших российских дореволюционных пароходств по р. Волге, Оке, Каме и Шексне в период с 1853 по 1918 год.

Пароходное общество «Самолет» было основано в 1853 году. Его создателями стали отставной капитан российского флота Владимир Александрович фон Глазенап и титулярный советник Максимилиан Бехагель фон Адлерскрон. Годом ранее В.А. фон Глазенап обратился с прошением открыть водное пароходное сообщение между Рыбинском, Тверью и Ярославлем. Прошение было удовлетворено, и родилось новое пароходное общество. Основной капитал фирмы насчитывал 250 тысяч рублей. 30 октября 1853 года Устав Общества был Высочайше утвержден.

Пароходы фирмы «Самолет» осуществляли сообщение между Тверью и Астраханью по р. Волге, между Нижним Новгородом и Рязанью по р. Оке, р. Каме до Перми и по р. Шексне.

Пароходы, принадлежавшие Обществу «Самолет», имели следующие внешние отличия от других — их надстройки были выкрашены в розовый цвет, а на бортах были изображены три полосы (красная-белая-красная). Постройка пароходов осуществлялась на бельгийском заводе «Коккериль», который даже дал имя одному из построенных там судов. К 1856 году завод «Коккериль» построил для «Самолета» пароходы «Товарищ» и «Дриада», «Курьер» и «Прогресс».

Фирма быстро развивалась, и к концу 1850-х годов ей принадлежало уже 20 пароходов: «Быстрый», «Гонец», «Депеша», «Дж. Коккериль», «Курьер», «Лёгкий», «Наяда», «Нимфа», «Посыльный», «Проворный», «Прогресс», «Русалка», «Рыбинск», «Сирена», «Тверь», «Телеграф», «Ундина», «Экстра», «Эстафет» и «Ярославль». Их маршруты проходили по Волге (от Твери до Царицына), по Каме (до Перми) и по Оке (до Елатьмы).

В начале следующего десятилетия Общество по-прежнему расширялось, и в 1862 году для налаживания водного сообщения между Нижним Новгородом и Астраханью у генерала Мальцева были приобретены товаропассажирские пароходы «Казань», «Астрахань» и «Сережа». В эти же годы на заводе «Коккериль» для Общества «Самолет» было построено еще 9 новых пароходов: «Владимир Глазенап», «Вестник», «Летучий», «Скорый», «Путник», «Турист», «Наследник-Цесаревич», «Императрица» и «Странник». Так к середине 1860-х годов в распоряжении «Самолета» было 25 пассажирских пароходов, а к середине 1870-х — уже 38.

В 1862 году Обществом был выпущен первый путеводитель по Волге - «Волга от Твери до Астрахани». В числе его составителей были будущие основатели Саратовского художественного музея Николай и Алексей Боголюбовы.

Однако к концу 1880-х годов доходы Общества стали падать. Пароходы «Самолета» выгодно отличались высокой скоростью, строгим соблюдением расписания и т. д., но, представляя собой в основном старые однопалубники, все равно отставали от конкурентов. Общество прекратило плавания по притокам Волги, сократило численность флота, но это не спасало положения.

Тогда было принято решение заказать заводу «Коккериль» двухпалубный пароход американского типа. Судно, построенное в 1880 году, получило имя «Вера». Вскоре был построен и второй подобный пароход. Дела фирмы пошли в гору, но случилась трагедия — в 1886 году пароход «Вера» сгорел на Камышинском плёсе недалеко от села Ровное, погибло множество людей. После этого популярность «Самолета» резко упала, начались разговоры о ликвидации пароходства.

Однако директор-распорядитель фирмы Г.А. Ратьков-Рожнов нашел выход, решив заказать «Коккерилю» новую партию судов. Принимая за основу американский тип пароходов, новые суда строились с учетом потребностей тех участков путей, по которым они должны были ходить. Постепенно популярность пароходов «Самолета» восстанавливалась. Они носили имена великих русских писателей, художников, композиторов. В газете писали: «Что касается пассажирского судоходства на Волге, то в настоящее время все газеты переполнены сообщениями о рейсах пароходов с литературными именами: «Лермонтов», «Пушкин», «Гоголь», «Жуковский»... В самом деле, ожидания публики сбылись, и пароходы эти, по своим удобствам и водворившимся на них порядкам, не оставляют желать ничего лучшего, как об этом единодушно заявляется всеми местными газетами...».

В Волгоградском музее речного флота хранится красочное расписание движения пароходов «Самолета» 1914 года. На титульном листе под гербом России видны специальные отметки, означавшие, что «Самолет» перевозит также государственную почту. В тексте говорится, что к 1914 году в распоряжении Общества находилось «40 комфортабельно устроенных легко-пассажирских пароходов американского типа, которые совершают ежедневные рейсы по всей Волге от Твери до Астрахани с остановкою во всех попутных городах, а по Каспийскому морю товаропассажирские пароходы совершают рейсы через каждые два дня... В навигацию 1914 года вступают в линию Нижний Новгород - Астрахань вновь построенные пароходы «Великая княжна Ольга Николаевна», «Великая княжна Татьяна Николаевна» и «Лермонтов», и в линию Рыбинск - Саратов вновь построенные пароходы «Князь Симеон Гордый», «Князь Серебряный» и «Князь Юрий Суздальский». Все эти пароходы роскошно отделаны и построены с новейшими усовершенствованиями».

В 1918 году пароходное общество «Самолет» было национализировано. К этому времени ему принадлежало 42 пассажирских парохода.