ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСЬ"

Товарищество на вере, впоследствии преобразованное в акционерное общество, - компания, осуществлявшая пассажирские и грузовые перевозки по Волге и ее притокам, по Каспийскому морю в период с 1908 по 1918 год (с момента создания до национализации большевиками).

С середины XIX века весьма быстрыми темпами развивается пассажирский флот, поскольку возможность осуществления передвижения по речным путям обозначала новый этап в развитии российского транспортного дела. Тогда же на Волге создается целый ряд пароходств, каждое из которых строит свои собственные причалы в разных волжских городах. Речь идет о таких крупных компаниях, как, например, «Самолет», «Кавказ и Меркурий», «Надежда». К их числу относится и Товарищество на вере «Пароходное общество «Русь»», созданное в Царицыне.

Пароходное общество «Русь» создано в 1908 году для осуществления как пассажирских перевозок по Волге, так и грузовых. Финансовой базой для создания Товарищества на вере стали капиталовложения нескольких крупных промышленников, среди которых саратовские купцы В.Ф. Лапшин и Д.В. Сироткин, а также царицынские — И.Г. Старцев и Т.М. Канавин. Правление Общества расположилось непосредственно в Царицыне, и во главе его встал Тимофей Михайлович Канавин. «Товарищество на вере» символизировало надежность купеческого слова. Тем не менее, среди учредителей возникали разногласия, результатом которых вскоре стал выход из дела одного из них — Сироткина.

Флот «Руси» насчитывал около 30 судов. Товарищество росло и развивалось очень быстро, и через два года было преобразовано в акционерное общество. В том же 1910 году, 5 февраля, был утвержден устав Акционерного Пароходного Общества «Русь», согласно которому цель компании состояла в «перевозке пассажиров и грузов по реке Волге и ее притокам, а также по Каспийскому морю».

Уровень развития компании был таким высоким, что она могла позволить себе расширение. Основной капитал общества составлял 800 тысяч рублей, поделённый на 3200 акций номиналом по 250 рублей каждая. Создатели общества приобрели ряд судов компании «Надежда», которыми до этого момента они располагали на условиях аренды, а также купили два парохода у О.П. Карповой, наследницы купца У.С. Курбатова. Сормовский завод построил для «Руси» два крупных парохода американского типа - «Василий Лапшин» и «Александр». По заказу общества тот же Сормовский завод и Бакинский док построили две большие металлические шхуны для транспортировки нефтепродуктов. К 1911 году «Русь» осуществляла пассажирские и грузовые перевозки по Волге от Рыбинска до Астрахани, а также по Каме, Оке, Москве-реке и Каспийскому морю, владела около 80 пристанями и множеством складов.

В компании «Русь» внимательно относились к развитию пассажирских перевозок. В расписании движения пассажирских судов 1911 года сообщалось: «Пассажирские пароходы общества «Русь» двухэтажные американского типа с электрическим освещением и паровым отоплением. К услугам пассажиров на всех пароходах имеются аптеки, библиотеки, газеты, пианино и семейные каюты, буфеты с первоклассными кухнями, ванны и, по желанию, постельное белье. Пассажирские билеты продаются, а клади принимаются на всех пристанях и пароходах общества «Русь», а также на станциях железной дороги в Нижнем Новгороде и Рыбинске. Багаж пассажиров, купивших билеты на станциях железной дороги, на пароходы общества доставляется бесплатно. Билеты продаются и клади принимаются также в С.-ПБ, Москве, Баку, Ростове-на-Дону и Уральске».

Тарифы у «Руси» были ниже, чем в других пароходствах, и это, безусловно, привлекало пассажиров. Агенты «Руси» работали буквально на всех крупных пристанях Москвы и Петербурга, Ростова-на-Дону, Баку и крупных волжских городов. Не забывали в компании и о привлекательности льготной политики: пассажирам «Руси» предоставлялись очень большие льготы. Например, билет прямого сообщения между Рыбинском и Астраханью действовал в течение месяца, и пассажир, которые приобрел такой билет, имел возможность по пути остановиться в любом городе, сойти на берег, отправиться к родственникам или друзьям, побыть у них какое-то время, а потом продолжить путь. Обратные билеты были действительны в течение двух месяцев. Льготы получали и некоторые категории служащих, военные и учащиеся. Более того, по усмотрению капитана пассажиры принимались с лодок и высаживались в них.

Да и у пристаней пароходы «Руси» стояли чуть дольше, по сравнению с другими компаниями, что также было удобно для пассажиров. Сами пароходы были отлично оборудованы, освещены, имели паровое отопление, так что путешествовать было вполне комфортно.

Неудивительно, что доходы компании неуклонно росли, и в 1913 году Акционерное Общество «Русь» приобрело «Верхне-Волжское пароходство Кашиной» за 1 миллион 300 тысяч рублей. «Царицынский вестник» (№4248 от 10 марта 1913 года) пишет: "гг. Лапшин и Канавин покупают за 1.300.000 рублей всё верхне-волжское пароходство Кашиной, с тем, чтобы значительно расширить и ускорить рейсы пароходства «Русь» . В настоящее время по этой сделке идёт соперничество между саратовской главной конторой «Товарищества пароходства по р. Волге» и гг. Лапшиным и Кашиным". Как видно, компания, весь капитал которой в 1910 году оценивался в 800 тыс. рублей, всего через три года совершила сделку в 1,3 миллиона.

Пароходное общество «Русь» было национализировано в 1918 году. Бывшие её пароходы продолжали плавать ещё много лет. Известно, что последние из них эксплуатировались до начала 70-х годов. Самый последний пароход компании - спущенный на воду в 1913 году «А.П. Мещерский», переименованный впоследствии в «Богатырь», был выведен из состава флота лишь в 1972 году.