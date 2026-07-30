ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО "ПО ВОЛГЕ"

Предприятие водного транспорта, осуществлявшее перевозки грузов и пассажиров на транспортных судах по Волге, Каме и другим рекам Волжского бассейна с 1843 по 1918 год.

Устав одного из крупнейших российских дореволюционных пароходных обществ «По Волге» был утвержден 7 сентября 1843 года. Его основатели - «санкт-петербургский иностранный гость» Д. И. Кейли, санкт-петербургский купец 1-й гильдии М. П. Кириллов и калязинский купец 1-й гильдии Д. М. Полежаев. Финансовую базу Общества в момент его учреждения составлял складной капитал на паях, с первоначальным капиталом в 225 тыс. рублей серебром.

На первом этапе существования пароходное общество «По Волге» занималось исключительно грузовыми перевозками, для чего приобретались буксиры. Только в конце 1850-х годов начали производиться и перевозки пассажиров.

Сначала Общество заказало в Голландии первый буксирный пароход (200 л.с.), который после сборки получил символичное название «Волга». Первый рейс состоялся в 1846 году из Самары в Рыбинск (в качестве груза выступила баржа зерна). Через 2 года были приобретены ещё два буксирных парохода: «Геркулес» — 250 л.с., «Самсон» — 200 л.с., а в 1849 году пароходы «Кама» и «Ока». Капитанами на пароходах были европейцы.

Транспортные перевозки приносили Обществу немалую прибыль, и это давало возможность заказывать новые суда, в основном, в Голландии и Англии. Они поступали в Россию в разобранном виде, и собирали их в Криушинском затоне (близ Симбирска), а с 1860 года стали строить на заводе братьев Шиповых близ Костромы.

К концу 1850-х годов было положено начало пассажирским перевозкам. За 10 лет было построено 8 пассажирских пароходов, и в 1859 году открылась новая пассажирская транспортная линия, соединившая Казань и Астрахань.

В 1860-е годы строительство новых пароходов продолжалось: к уже действующим судам, заказанным в Англии («Царь», «Царица», «Царевна», «Царевич», «Государь», «Государыня»), добавились также «Князь» и «Княгиня», построенные уже в Костроме.

1870-е годы стали временем затишья, новые пароходы не появлялись. 1880-е годы также оказались непростыми для Общества. Возникшие трудности в области организации грузовых перевозок объяснялись немалой конкуренцией с другими пароходствами. Свою роль сыграли и некоторые объективные обстоятельства - неурожай в Поволжье и мелководье. Обществу «По Волге» пришлось заметно сократить свой буксирный флот и переключиться на пассажирские перевозки.

С течением времени количество буксирных пароходов, которыми владело Общество, оставалось практически неизменным, при постоянном росте числа пассажирских судов. В 1884 году во владении Общества было 4 буксира и 10 пассажирских пароходов (линия сообщения Нижний Новгород – Астрахань). В 1902 году при наличии по-прежнему 4 буксиров пассажирский флот насчитывал 18 пароходов. Пароходы Общества «По Волге» можно было узнать по черной дымовой трубе и черному корпусу, в сочетании с выкрашенными в белый цвет палубными надстройками. Также отличительным признаком этих судов была и шестилучевая черная золоченая звезда, располагавшаяся на борту возле гребного колеса.

Обществу «По Волге» в период с 1890 по 1912 год принадлежали, помимо уже названных, следующие пароходы: «Князь» и «Княгиня», «Императрица», «Император Николай II» и «Императрица Александра» (построены на Сормовском заводе в 1890-е годы), «Самодержец», «Крестьянка» (построены в 1901-1902 годы), «Волга», «Самсон», «Геркулес» и «Жуковский затон» (буксирные пароходы, построенные к 1902 году), «Княжна», «Боярышня», «Дворянка», «Гражданка» и «Граф» (заказаны Сормовскому заводу в 1904 году), «Графиня» и «Гражданин» (построены в 1909 году). Наконец, в 1912 году на Сормовском заводе для Общества «По Волге» были построены пароходы «Баян» и «Витязь». Эти пароходы стали последними, поскольку через 2 года пароходное общество «По Волге» прекратило самостоятельную деятельность и перешло под контроль Общества «Мазут», а в 1918 году было национализировано (к этому времени его флот насчитывал 20 пароходов).