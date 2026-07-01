ПАРОХОДНОЕ "ОБЩЕСТВО ПО РЕКЕ ВЯТКЕ"

Предприятие водного транспорта, осуществляющее перевозки грузов и пассажиров на транспортных судах по реке Вятке, Каме и Волге с 1900-го по 1918 год.

Пароходное “Общество по реке Вятке” было учреждено 20 марта 1900 года. Его создателями и руководителями стали пароходовладельцы Т.Ф. Булычев, А.Я. Тырышкин, П.И. Александров.

Первые пароходы ходили по Вятке еще с середины XIX века, а более или менее регулярное их движение началось с 1870-х годов. Именно упомянутым выше господам (в первую очередь Тихону Филипповичу Булычеву) принадлежало первенство в этой сфере. Объединившись в 1900 году в своеобразную конвенцию, спустя два года, в 1902 году они создали Товарищество Вятско-Волжского пароходства с основным капиталом в 3 миллиона. Директором-распорядителем предприятия стал Булычев.

Дела компании шли прекрасно, ведь она фактически оказалась монополистом в вятском пароходстве. В 1904 году это акционерное предприятие владело 36 пассажирскими и буксирными пароходами и более 100 баржами, "баркасами" и другими судами.

Пароходы Товарищества были оснащены весьма неплохо. Многие из них были так называемого “американского” типа, двухэтажные ("Орлов", "Наследник", "Москва" и др.). На пароходах имелось электрическое освещение и нефтяное отопление.

Историк и писатель Н.Н. Оглоблин в 1900-е годы совершил ряд путешествий по русским рекам и записал свои впечатления в путевых заметках. В 1905 году его очерки были опубликованы в журнале “Русское судоходство”. Рассказывая о путешествии по р. Вятке, он пишет: “Имея такую массу пароходов разных размеров и осадки, приспособленных для плавания и в большую, и в малую воду, товарищество не боится появления каких бы то ни было конкурентов и царит на Вятке безраздельно. В официальном отчете товарищества за 1903 год показаны такие цифры: приход 1 миллион 315 тыс., расход 1 миллион 161 тыс., чистая прибыль 154 тыс. Но вятчане смеются над последнею цифрою и решительно поднимают ее до полмиллиона… Почтительно отзываются вятчане об одной, действительно симпатичной статье расхода: товарищество ежегодно отчисляет несколько процентов в пенсионный капитал своих служащих. Отчисления будут производиться, пока капитал не возрастет до 200 тыс. руб. Сами служащие собираются принять участие в нарастании капитала вычетами из своего жалованья, чтобы скорее открыть действие пенсионной кассы.”

В 1918 году весь торговый флот был национализирован большевиками. С этого времени Т.Ф. Булычев был отстранен от дел пароходного общества и в 1929 году скончался в нищете.

Однако деятельность Товарищества на этом не закончилась. Отныне его делами управлял главный деловой совет, который был полон решимости продолжать развивать пароходство по реке Вятке. Однако Гражданская война оказала свое влияние на эти планы. И все же вятский флот пострадал менее остальных и впоследствии послужил резервом и неким источником для восстановления остальных пароходств. Со временем большая часть комфортных для пассажиров купеческих пароходов оказалась на других реках, а на Вятке помимо 9 (из 18) пассажирских пароходов еще дореволюционной постройки, остались баркасы, ведомые буксирными пароходами.