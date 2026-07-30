ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО "КАВКАЗ И МЕРКУРИЙ"

Акционерное пароходное товарно-пассажирское предприятие, образованное из двух пароходств по Волге в 1858 году и существовавшее до 1918 года.

В 1849 году действительный статский советник В.В. Скрипицын и статский советник Н.А. Жеребцов основали фирму «Меркурий» с основным капиталом в 750 тыс. рублей. В 1857 году «Меркурий» владел 11 пароходами. Тогда же к нему присоединилось небольшое пароходство «Русалка» с тремя буксирными пароходами «Браун», «Лоцман» и «Молодец», 46 баржами, 5 пристанями и несколькими мелкими судами. В 1858 году правлением «Меркурия» было сформировано пароходство «Кавказ» для осуществления перевозок по Каспийскому морю (инициатор и учредитель — статский советник Н.А. Новосельский). Тогда же эти две фирмы объединились в одну под общим названием «Кавказ и Меркурий». Пароходное общество учреждалось при поддержке Министерства финансов и наместника на Кавказе князя А.И. Барятинского. Устав общества был утвержден 15 апреля, и в нем говорилось, что «Кавказ и Меркурий» находится под покровительством Его Императорского Величества. Капитал общества насчитывал 4,5 млн рублей.

Дела общества шли успешно и характеризовались рядом нововведений. Так, на пассажирских судах было введено отопление нефтяными остатками. В 1870 году на пароходе «Державин» впервые применили нефтяное топливо для пароходных котлов (форсунка Ленца). Кроме того, именно на пароходах «Кавказа и Меркурия» (например, на «Фельдмаршале Суворове») впервые использовали электрическое освещение.

«Кавказ и Меркурий» выполнял и правительственные заказы, касавшиеся прежде всего перевозки войск. В 1877-1880 годах, во время войны с Турцией, перевозились войска и военные грузы на винтовых шхунах «Армянин», «Волга», «Туркмен», «Тамара» и «Шах Ирана».

Деятельность пароходного общества была высоко оценена, и в 1896 году на Всероссийской Нижегородской выставке «Кавказ и Меркурий» удостоили первого места, после чего фирма получила право размещать на своих судах герб России.

В начале XX века контрольный пакет акций фирмы «Кавказ и Меркурий» был приобретен Санкт-Петербургским международным коммерческим банком. С 1903 по 1914 год председателем правления общества был художник, искусствовед и меценат М.П. Боткин. Он расширил фирму, приобретя несколько акционерных и частных пароходств. Так, в 1911 году он приобрел часть морского пароходного флота фирмы «Надежда», а через два года присоединил частное пароходство М.К. Кашиной, чтобы расширить пассажирское сообщение на Средней Волге. В результате деятельности руководства фирма «Кавказ и Меркурий» (и без того одно из крупнейших пароходств по Волге и Каспийскому морю) стало фактически трестом, обладавшим крупной финансовой поддержкой одного из ведущих банков России.

Декретом от 1918 года пароходное общество «Кавказ и Меркурий» было национализировано большевиками. К этому времени в распоряжении предприятия было 44 речных и 18 морских пароходов.