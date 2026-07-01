ПАРОДИЯ В МУЗЫКЕ

ПАРОДИЯ В МУЗЫКЕ

1) в мес­се эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния пародия - ци­ти­ро­ва­ние ком­по­зи­то­ром чу­жо­го (ре­же соб­ст­вен­но­го) фраг­мен­та мно­го­го­лос­но­го во­каль­но­го со­чи­не­ния: шан­сон (ори­ги­нал мог иметь текст фри­воль­но­го со­дер­жа­ния, как, например, по­пу­ляр­ная шан­сон «Susanne un jour» - «Од­на­ж­ды Сю­зан­на»), мо­те­та, мес­сы. Тер­мин «Пародия» в этом зна­че­нии ввёл в на­учный обо­рот А.В. Ам­брос (1868) и под­дер­жал немецкий му­зы­ко­вед П. Ваг­нер в сво­ей ра­бо­те «Ис­то­рия мес­сы» (1913). В ис­то­рических до­ку­мен­тах (но­тах, музыкально-тео­ре­тических трак­та­тах) вме­сто сло­ва «пародия» час­то встре­ча­ет­ся латинский тер­мин «ими­та­ция» (missa ad imitationem; буквально - мес­са в под­ра­жа­ние), ко­то­ро­го ны­не при­ня­то из­бе­гать в свя­зи с воз­мож­ной тер­ми­но­ло­гической пу­та­ни­цей (ими­та­ция - основной при­ём по­ли­фо­ни­че­ской тех­ни­ки). При раз­ра­бот­ке ци­та­ты ком­по­зи­тор мог от­клю­чить отдельные го­лоса ори­ги­на­ла и/или при­пи­сать собственные но­вые. Ос­но­во­по­лож­ни­ком тех­ни­ки пародии счи­та­ет­ся Жос­кен Де­пре (при­ме­ры месс-па­ро­дий в его твор­че­ст­ве - «Malheur me bat», «Mater Patris» и «Fortuna despera­ta»), ран­ний об­ра­зец жан­ра есть так­же у А. Брю­ме­ля (мес­са «De dringhs» на собственный шан­сон «Tous les regretz» - «Все пе­ча­ли (ми­ра)»). К середине XVI века боль­шин­ст­во ав­то­ров ис­поль­зо­ва­ли имен­но эту тех­ни­ку, осо­бен­но час­то её при­ме­нял Дж.П. да Па­ле­ст­ри­на: свыше 50 его месс со­дер­жат пародию на собственные или за­им­ст­во­ван­ные мно­го­го­лос­ные мо­де­ли (например, мес­са «Assumpta est Maria»). Сре­ди других ав­то­ров месс-па­ро­дий: Ф. де Мон­те, Я. Кли­мент-не-па­па, А. Вил­ларт, О. Лас­со, К. де Мо­ра­лес, Т.Л. де Вик­то­рия (мес­са «O quam gloriosum»), Н. Гом­берт, К. Мон­те­вер­ди (мес­са «In illo tempo­re»). По­сле за­пре­та на ис­поль­зо­ва­ние в цер­ков­ной му­зы­ке за­им­ст­во­ва­ний свет­ско­го те­ма­тического ма­те­риа­ла, ус­та­нов­лен­но­го Три­дент­ским со­бо­ром , ко­ли­че­ст­во месс-па­ро­дий в Ита­лии со­кра­ти­лось, в то вре­мя как в Гер­ма­нии ощу­ти­мой ре­ак­ции ком­по­зи­то­ров на этот за­прет не по­сле­до­ва­ло. Тех­ни­ку пародий сис­те­ма­ти­че­ски из­ло­жил итальянский тео­ре­тик му­зы­ки П. Че­ро­не в боль­шом трак­та­те «El melopeo y maestro» (1613). От месс-па­ро­дий сле­ду­ет от­ли­чать мес­сы-па­ра­фра­зы (смотреть в статье Па­ра­фра­за).

2) То же, что кон­тра­фак­ту­ра.

3) Раз­ра­бот­ка ав­то­ром музыкального ма­териа­ла собственных со­чи­не­ний в но­вом про­из­ве­де­нии. Об­раз­цы - у И.С. Ба­ха, вокаль­ные со­чи­не­ния ко­то­ро­го час­то со­че­та­ют кон­тра­фак­ту­ру ра­нее соз­дан­ной ком­по­зи­ции и ав­тор­скую пе­ре­ра­бот­ку; при­мер ин­ст­ру­мен­таль­ной пародии - Кон­церт a-moll для кла­ве­си­на, флей­ты, скрип­ки и струн­ных BWV 1044, час­ти ко­то­рого вклю­ча­ют ма­те­ри­ал Трио-со­на­ты BWV 527 и Фу­ги для кла­ви­ра BWV 894.

4) Па­ро­дий­ность в смыс­ле вос­про­из­ве­де­ния свойств какого-либо музыкального ма­те­риа­ла в иро­ническом клю­че свой­ст­вен­на многим сти­ле­вым на­прав­ле­ни­ям ( не­оклас­си­цизм , аван­гар­дизм) и жан­рам (опе­рет­та).

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