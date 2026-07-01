ПАРОДИЯ В МУЗЫКЕ
ПАРОДИЯ В МУЗЫКЕ
1) в мессе эпохи Возрождения пародия - цитирование композитором чужого (реже собственного) фрагмента многоголосного вокального сочинения: шансон (оригинал мог иметь текст фривольного содержания, как, например, популярная шансон «Susanne un jour» - «Однажды Сюзанна»), мотета, мессы. Термин «Пародия» в этом значении ввёл в научный оборот А.В. Амброс (1868) и поддержал немецкий музыковед П. Вагнер в своей работе «История мессы» (1913). В исторических документах (нотах, музыкально-теоретических трактатах) вместо слова «пародия» часто встречается латинский термин «имитация» (missa ad imitationem; буквально - месса в подражание), которого ныне принято избегать в связи с возможной терминологической путаницей (имитация - основной приём полифонической техники). При разработке цитаты композитор мог отключить отдельные голоса оригинала и/или приписать собственные новые. Основоположником техники пародии считается Жоскен Депре (примеры месс-пародий в его творчестве - «Malheur me bat», «Mater Patris» и «Fortuna desperata»), ранний образец жанра есть также у А. Брюмеля (месса «De dringhs» на собственный шансон «Tous les regretz» - «Все печали (мира)»). К середине XVI века большинство авторов использовали именно эту технику, особенно часто её применял Дж.П. да Палестрина: свыше 50 его месс содержат пародию на собственные или заимствованные многоголосные модели (например, месса «Assumpta est Maria»). Среди других авторов месс-пародий: Ф. де Монте, Я. Климент-не-папа, А. Вилларт, О. Лассо, К. де Моралес, Т.Л. де Виктория (месса «O quam gloriosum»), Н. Гомберт, К. Монтеверди (месса «In illo tempore»). После запрета на использование в церковной музыке заимствований светского тематического материала, установленного Тридентским собором, количество месс-пародий в Италии сократилось, в то время как в Германии ощутимой реакции композиторов на этот запрет не последовало. Технику пародий систематически изложил итальянский теоретик музыки П. Чероне в большом трактате «El melopeo y maestro» (1613). От месс-пародий следует отличать мессы-парафразы (смотреть в статье Парафраза).
2) То же, что контрафактура.
3) Разработка автором музыкального материала собственных сочинений в новом произведении. Образцы - у И.С. Баха, вокальные сочинения которого часто сочетают контрафактуру ранее созданной композиции и авторскую переработку; пример инструментальной пародии - Концерт a-moll для клавесина, флейты, скрипки и струнных BWV 1044, части которого включают материал Трио-сонаты BWV 527 и Фуги для клавира BWV 894.
4) Пародийность в смысле воспроизведения свойств какого-либо музыкального материала в ироническом ключе свойственна многим стилевым направлениям (неоклассицизм, авангардизм) и жанрам (оперетта).